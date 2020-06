Francisco Oyarzún partió con su “vitrola” a la eternidad

Afable, noble, lleno de historias siempre dispuesto a compartirlas. Así describían muchos de sus cercanos a Francisco Asís Oyarzún Cárcamo, el “Don Francisco” del barrio Prat para sus vecinos, el “Vitrolita” para sus amigos.

Ayer, este chilote, pero magallánico de adopción, dejó de existir en su amada Punta Arenas, a las 5 de la madrugada en el Hospital Clínico donde se encontraba internado, dejando atrás episodios que permanecen en la memoria colectiva de la comunidad y que el mismo rememoró con La Prensa Austral en julio de 2016 bajo el título de “Un luchador contra las adversidades”. Aquí un extracto de aquella entrevista, de aquel reconocimiento del diario regional.

Nacido en Curaco de Vélez, isla de Quinchao, fue uno de los 8 hijos de Juan Pedro y de Margarita, todos fallecidos. Dos de sus hermanos pudieron estudiar y se recibieron de maestros en la Escuela Normal de Ancud y eso le produjo a Francisco una sana envidia de querer ser como ellos, incluso mucho más. Pero su padre no le dio autorización para seguir estudiando. Aún no tenía 17 años y esa negativa lo volvió rebelde, hasta que su progenitor le otorgó el permiso para ir a la Argentina. Vía Aysén viajó hacia Comodoro Rivadavia. “Cuando me fui de casa, mi padre sólo me pasó algún dinero para sobrevivir algunos días. Al llegar a Comodoro, hablé con el dueño de una pensión y le dije claramente que necesitaba alojamiento, pero que el dinero que poseía me iba a alcanzar sólo para 48 horas. Recibí como respuesta ‘Puedes estar aquí los días que quieras mientras encuentras trabajo’”.

Agrega que “encontré un paisano de mi tierra que estaba trabajando en una estancia y le pedí que hablara con su patrón para poder laborar en el predio a cambio de alojamiento y comida. Estuve varios meses de esa manera usando la pala y picota como herramientas. Cuando uno es afuerino y tiene necesidades no se puede regodear”. Luego vendría su trabajo de mozo de cocina en la Escuela Salesiana de Comodoro Rivadavia. Habían pasado dos años cuando se reunió con uno de sus hermanos. “Vaya a verlo pero vuelva, porque allá (en Río Gallegos) hace mucho frío. Regrese, para que estudie porque usted es muy joven”, le dijeron los sacerdotes. El viaje no tuvo regreso.

Siguió su vida como trabajador de campo. Fue en esos menesteres donde conoció “a un gran personaje chileno, avecindado en la Patagonia sur de Argentina: Alberto Berdún. Además de buena persona, era uno de los mejores jinetes de la zona. Con él aprendí el arte de la pialadura, que consiste en atrapar con el lazo las manos de los caballos. Igualmente me enseñó a jinetear y todo ello me sirvió mucho más adelante”.

Ya con edad para cumplir su Servicio Militar, decidió viajar a Punta Arenas y enlistarse en el Regimiento Pudeto. “Fue una excelente experiencia -comenta- ya que, en ese tiempo, no existían las regalías que hoy tienen los conscriptos y, para ser un buen soldado, había que soportar los inviernos duros haciendo ejercicios en el sector del Río de la Mano, con una nieve y escarcha que hacían doler las manos; y soportar una dura disciplina que al final servía para templar el cuerpo y el espíritu”.

Al comercio

Oyarzún contaba que cuando logró reunir suficiente dinero se instaló en Punta Arenas. Comenzaba a hacerse conocido como “Vitrola”, apodo surgido durante su trabajo en el campo debido a que no paraba de contar anécdotas, chistes y cuanta historia podía para entretener a sus compañeros.

Decidió entonces instalarse con un negocio. Un amigo le arrendó la esquina de Sargento Aldea al llegar a Condell. “Empecé con un local chiquito. En ese tiempo tuve de competencia a los supermercados regionales Listo, Livacic, Cofrima, pero yo comencé de a poco a progresar. A los cuatro años encontré otro lugar y me trasladé a Rómulo Correa, esquina Sargento Aldea. En esa época contraje matrimonio con Angela Gallardo Bórquez, encontrando en ella una esposa que ha sido mi brazo derecho, porque uno solo no hace nada”. Al nuevo local lo bautizaron como “San Francisco”.

Y aunque reconocía el buen pasar, decía que también hubo momentos malos. Recordaba que en la época del gobierno militar se realizó un combate de boxeo en el cual participó el púgil chileno Cardenio Ulloa. Todo Chile estaba pendiente de la pelea que estaba siendo transmitida por Televisión Nacional de Chile. Corría el año 1989. “Nosotros estábamos con mi señora en el living de la casa cuando de improviso ingresan unos compadres vestidos como comandos y proceden a amarrar a todos los que estaban en el negocio. Uno de los asaltantes vino hacia mí y me puso el revólver en el cuello y me preguntó: -¿Dónde tienes la plata? Acto seguido me subió al segundo piso donde yo tenía la oficina.

-Abreme la caja!- me ordenó

-No la voy a abrir, le respondí.

-Te voy a matar-

-Nací para morir, dispárame, tú también vas a morir-

No se animó a dispararme, pero luego de dejarme amarrado en el primer piso subió con mi señora obligándola a abrir la caja, llevándose todo el dinero que allí había”.

Un par de años después vendría otro robo. Y, posteriormente, la instalación de las grandes cadenas de supermercados del país, que hicieron más difícil la supervivencia de “San Francisco”. “Yo continúo laborando y mientras Dios me dé fuerzas voy a continuar trabajando hasta que pueda”, señalaba poniendo fin a un relato y a historias que perdurarán en letras, aunque su protagonista haya decidido llevar su vitrola a la eternidad.