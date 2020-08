Frenan proyectos por $130 mil millones en materia de construcción para Punta Arenas

Contraloría ratificó interpretación del Plano Regulador Alcalde Claudio Radonich planteó que es prácticamente una «lápida» para cientos de viviendas sociales (algunas en ejecución), para el nuevo cuartel de la PDI, y los futuros terminal de buses y edificio del Inia. También para la regularización de propiedades

Un duro golpe recibió ayer el municipio, luego que la Contraloría General de la República ratificara una interpretación del plano regulador que, en la práctica, implica que proyectos por $130 mil millones no podrán concretarse en Punta Arenas en materia de construcción.

Son 39 iniciativas, entre las cuales se encuentran viviendas sociales (algunas ya en construcción y que no podrán ser recepcionadas), el nuevo cuartel de la PDI, el futuro edificio del Inia, el terminal de buses y la regularización de propiedades a través de la llamada «Ley del Mono».

Un apesadumbrado alcalde Claudio Radonich confirmó ayer la resolución, reconociendo que aún intentaba encontrar una explicación a este cambio de criterio que asesta un duro golpe a la capital regional en materia de construcción.

«Aún no entiendo por qué el Minvu después de tres años de mantener una interpretación cambia abruptamente en octubre del año pasado, lo que nunca fue notificado formalmente a la Dirección de Obras», señaló la autoridad municipal como primera reflexión.

Luego, explicó que esa falta de comunicación originó un conflicto que obligó, incluso, a la intervención del ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, quien en enero pasado públicamente llamó a la tranquilidad a los vecinos de la comuna y junto al propio Radonich pidió una reconsideración al ente contralor. «Desde el primer día comenzamos una serie de gestiones. Fuimos a conversar a Contraloría y en paralelo iniciamos los trámites para cambiar el plan regulador en la parte cuestionada por un tema normativo; es un tema que el plan regulador no quedó bien escrito y eso genera que la interpretación sea fundamental para poder construir en el 40 por ciento de la superficie de nuestra ciudad, que se incorporó al plano regulador nuevo».

Agregó que ahora, tras el pronunciamiento, «vamos a ver congelados proyectos por 130 mil millones de pesos, producto de un cambio de criterio, de interpretación, lo que no hace más que perjudicar a cientos de familias y vecinos, golpeando también la empleabilidad».

Casas y departamentos

Radonich mencionó que junto a los mencionados proyectos de la PDI, el Inia y el futuro terminal de buses está casi la totalidad de las viviendas sociales, tanto casas como departamentos, incluso algunas que ya están siendo ejecutadas y que por el dictamen no podrán ser recepcionadas (y por lo tanto no entregadas a los beneficiarios). A esto se suma un buen número de personas que se encuentran regularizando construcciones. «Si uno piensa y analiza, no entiende por qué este cambio de criterio de la Seremi de Vivienda, el por qué de este daño tan profundo a toda la ciudad».

En todo caso, añadió Radonich, se seguirá con las gestiones intentando revertir una decisión que tras el pronunciamiento de Contraloría será muy difícil de reconsiderar.