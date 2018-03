Frenan temporalmente proyecto de cámaras de televigilancia tras incumplirse indicaciones dictadas por Contraloría

El ente fiscalizador se abstuvo de dar curso a la aprobación de las bases para la licitación de la iniciativa al considerar que la gobernación de Magallanes no tendría la calidad para ser la unidad técnica. Sin embargo, la ex jefa provincial, Paola Fernández, ingresó un oficio de reconsideración, firmando a los pocos días el convenio con el municipio y Carabineros.

El gobernador de Magallanes Nicolás Cogler concurrió en horas de la mañana de ayer hasta las dependencias de la Contraloría Regional con el propósito de aclarar la situación respecto al proyecto para reponer y ampliar el sistema de cámaras de televigilancia para la ciudad de Punta Arenas, el cual surgió luego de que La Prensa Austral denunciara en octubre del año pasado que solamente la mitad de estos dispositivos se encontraban operativos debido a daños que no fueron reparados en su momento y ante su calidad de obsoletas ante el avance de la tecnología.

Dicha iniciativa fue aprobada por el Consejo Regional el 11 de diciembre pasado por un monto de 270.981.000 pesos para su ejecución, sin embargo, contemplaba que la misma gobernación de Magallanes sería la unidad técnica para desarrollarlo.

No obstante, el 21 de febrero la Contraloría mediante un oficio se abstuvo de dar curso al documento para aprobar las bases para la licitación del proyecto, considerando que la entidad provincial no podía ser la unidad técnica para llevar a cabo la iniciativa, detallando además trece observaciones respecto a las falencias que ésta tendría.

Bajo este tenor, Cogler denunció ayer que desconocía dicha misiva, debido a que la coordinadora provincial de Seguridad Pública, Ingrid Melipillán, “al momento de hacer entrega de su cargo no me informó de esta situación”.

A la vez, manifestó que la otrora gobernadora, Paola Fernández, habría ingresado una reconsideración de la solicitud durante los primeros días de marzo, a pocos días de dejar su cargo, concretando el día 7 del mismo mes la firma del convenio con el municipio y Carabineros.

Cursos de acción

Durante la tarde de ayer, el jefe provincial solicitó hacer el retiro del oficio de reconsideración presentado por Fernández, con el fin de darle celeridad al proceso en conjunto con el intendente Christian Matheson, a quien le hizo llegar todos los antecedentes en torno a la iniciativa, para que durante esta jornada se tome una decisión respecto a cuál sería la entidad apropiada o repartición pública designada por el jefe del gobierno regional para subsanar las objeciones al proyecto.

“Aquí se firmó el convenio entre las tres partes aun sabiendo que la Contraloría había indicado que la gobernación no podía ser unidad técnica. Yo no quiero seguir demorando ni dilatando este proyecto que es tan anhelado por la ciudadanía. Todo el mundo espera que se instalen lo más pronto posible, pero se siguió con la misma tozudez de decir que la gobernación se convirtiera en una unidad técnica producto de un tema político. Lo que quería la ex gobernadora era forzar a la Contraloría a cambiar de opinión, demorando el proceso y la ejecución del proyecto”, reprochó.

“Manipulación política”

La respuesta no se hizo esperar, y en horas de la tarde de ayer la ex gobernadora Fernández dio a conocer un comunicado en el cual califica como “sin fundamentos” los dichos de Cogler, los que “reflejan la manipulación política y la denostación” de su parte, aclarando que su solicitud de reconsideración es oportuna, basándose en que en el pasado la entidad gubernamental ha actuado de unidad técnica de otros proyectos, sin que hubiese reparos a este respecto.

“La ciudad de Punta Arenas y los vecinos no se merecen estar entrampados en la manipulación política, disfrazada de cuestiones administrativas, por el contrario, lo que requieren es que la autoridad actúe con la adecuada celeridad y pertinencia en la búsqueda de soluciones a los problemas. Si la actual administración provincial desea desistir del peso de la responsabilidad en esta materia, pues debe esgrimir otros argumentos”, contraatacó.