Freno a millonaria cartera de proyectos no altera el plan de viviendas sociales para 800 familias

Ninguno de los proyectos que tienen como patrocinante al municipio se verán afectados por la disposición que prohíbe la concreción de obras por cerca de $130 mil millones. Así lo señaló el alcalde Claudio Radonich quien, de manera clara y concisa, entregó un mensaje de tranquilidad a las 800 familias que son consideradas dentro de un plan de viviendas sociales en el sector norponiente de Punta Arenas.

“Las 30 hectáreas necesarias están fuera de todo cuestionamiento” y, más aún, hace algunas semanas se sumó la alternativa de la empresa Ebco Omcorp y ahora una tercera, de Salfa.

“Por eso queremos transmitir seguridad a nuestros vecinos, porque los proyectos que se verán afectados a mediano plazo por este cambio de criterio de la Seremi de Vivienda y Urbanismo corresponden a 600 viviendas que no tienen al municipio como entidad patrocinante”. Sin embargo, y ya entrando de plano en el “conflicto” que se vive por la normativa que prohíbe la concreción de la millonaria cartera de proyectos, Radonich sostuvo que más allá que el municipio tenga o no que ver con esas viviendas, “lo que nos preocupan son los vecinos. Porque aquí hay una decisión que nadie entiende, porque sabemos lo que cuesta levantar un proyecto. Por eso, es un papelón que el gobierno trabaje en algo y luego sea el mismo gobierno el que dice que no”.

El tema fue analizado ayer en sesión extraordinaria de Concejo Municipal, donde los ediles buscaron clarificar sus dudas acerca del porqué 39 iniciativas están en riesgo de atrasarse o, lisa y llanamente, no concretarse debido a incongruencias con el plan regulador.

De manera sucinta, se explicó que “hay una interpretación” acerca de zonas inundables donde no es posible edificar. Tal observación no significó reparos a principios de 2019 y llevó a que a mediados del mismo año se presentaran varios proyectos -incluyendo del gobierno regional- para la edificación en las áreas mencionadas. No obstante, posteriormente intervino Contraloría, iniciándose un proceso que entre auditorías, informes, denuncias y cuestionamientos por la entrega de permisos, llegó hasta el pasado miércoles cuando dicho organismo emitió una resolución que confirmó la prohibición de edificar. “Lo que molesta es que nunca tuvimos alguna advertencia dentro de los márgenes legales respecto de que la seremi iba a cambiar de criterio. Semanas antes del cambio la misma autoridad de Vivienda indicó que se van a construir viviendas que, finalmente, no se pueden construir. No se entiende”.

Los pasos a seguir

Ya durante la visita del Presidente Sebastián Piñera (el pasado viernes), el alcalde Radonich comenzó una serie de gestiones para intentar destrabar la situación. El tema se lo planteó al mismo Mandatario y luego al ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, con quien ha mantenido contacto permanente. Ayer durante la tarde el jefe comunal continuó reuniéndose vía remota con autoridades regionales y del nivel central.

Al respecto, informó que en lo inmediato se intentan obtener los permisos para recepcionar viviendas que están a sólo semanas de su entrega, para posteriormente pedir una reconsideración general a la Contraloría con apoyo del Minvu. Tras esto, vendrá el trabajo para modificar el Plan Regulador en cuanto a las zonas y áreas inundables y, finalmente, ya el trabajo más amplio para obtener los recursos y modificar este instrumento comunal en mayor escala.

La restricción de construcción considera hoy terrenos que proyectan albergar viviendas y departamentos sociales y privados en Alto Magallanes, Terrazas del Estrecho y Valle Los Cipreses, entre otros; edificaciones en el sector de Bahía Catalina, en el área oriente de Villa Las Nieves, y en el sector del Muelle Mardones (prohíbe incluso obras en dicho terminal). También pone freno a proyectos como el nuevo cuartel de la PDI, Centro Horticultor, Hogar Ignazio Sibillo, edificio del Inia, y terminal de buses.