Frente a La Moneda se comprometieron a ser embajadores por los 500 años del Estrecho

Tras la fotografía, a metros del palacio presidencial, se realizó la ceremonia en el Centro Cultural, bajo la Plaza de la Ciudadanía.

Abrazos, risas y recuerdos hubo anoche en los alrededores del Palacio de La Moneda. Frente a la iluminada casa de gobierno, el logo de los 500 años, tan familiar últimamente para los magallánicos era observado con curiosidad por los santiaguinos. A pocos meses de la llegada del año 2020, las celebraciones por el quinto centenario del paso de Hernando de Magallanes por el estrecho ya tienen a sus embajadores en el resto del país y del mundo.

Comunicadores, científicos, actores, futbolistas, rockeros, folcloristas, escritores, académicos, en fin, una amplia gama de representantes tendrá esta celebración que ha impulsado especialmente, el alcalde Claudio Radonich.

La ceremonia tuvo un preámbulo durante la mañana, con la creación del Consejo Asesor Presidencial 500 Años, que tendrá como objetivo asesorar al Presidente Sebastián Piñera en la coordinación y planificación de las actividades relacionadas con este hito. Al respecto, el alcalde Radonich enfatizó que era fundamental contar con esta comisión, pues cuando se lo planteó a la entonces Presidenta Michelle Bachelet, ésta le señaló que se trataba de una celebración nacional. “Lo que vimos en esta ceremonia es una celebración nacional y estamos buscando que el Estado se haga parte. Esto tiene tres dimensiones: la nuestra, la regional, pero también, que Chile se descubre en 1520, que es la dimensión nacional y tercero, que esta es una conmemoración mundial”.

Esa misma idea expresó en la ceremonia, la periodista y escritora Patricia Stambuk, una de las embajadoras, quien emplazó a la ministra de Cultura, Consuelo Valdés, a que interceda ante la ministra de Educación para que en los textos escolares se reconozca que Chile se descubrió por Magallanes. “Empecé hace tres años a participar en actividades que pusieran en relevancia esta fecha y uno de los puntos es que se reconociera a nivel educacional, en los textos escolares, que Chile comenzó con la llegada de Hernando de Magallanes en 1520. Ese reconocimiento ha sido no solamente lento, sino que se ha ido diluyendo. Si nosotros no nos proponemos llegar a la fuente de las decisiones, no vamos a ser reconocidos nunca como el inicio de nuestro país”, recalcó.

En el acto, los mayores aplausos se los llevó el actor Luis Alarcón, quien ante la audiencia enfatizó que “siempre he tratado que la gente sepa que soy natalino, ‘tirapiedras’ y magallánico. No somos ni mejores ni peores, pero sí, un poquito especiales”.

A su vez, la ministra de Cultura resaltó que “este acontecimiento se convierte en algo único, una oportunidad inigualable, de elevar la mirada y abrir nuestra mente a aquello que queremos construir como país, un ejercicio en el que sin duda ustedes, como líderes de los más diversos campos, pueden replicar. Con Magallanes cambió el paradigma del planeta ¿a qué paradigmas nos enfrentamos hoy de la mano de la globalización y de la sociedad digital?”, se preguntó.

A la ceremonia asistieron 40 de los 72 embajadores designados, entre ellos, los periodistas Gazi Jalil y Claudio Fariña; el escritor Eugenio Mimica, el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp Fajardo, el diseñador de vestuario Claudio Mansilla Manosalva, la banda de rock Icarus Gasoline y el futbolista Ronnie Fernández.