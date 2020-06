Funcionarios a honorarios: “Es un sistema brutalmente transgresor y no nos asiste ningún derecho laboral”

“Es un sistema brutalmente transgresor y no nos asiste ningún derecho. Nos homologan a un grado, pero es sólo por el pago de la remuneración, no hay carrera funcionaria, ni bienestar, ni capacitaciones que sí están presente para el resto de los trabajadores”.

Así, con estas palabras, la psicóloga del Servicio de Salud Magallanes, Alejandra Rubilar Ruiz, intenta explicar lo que implica la contratación a honorarios y la necesidad de visibilizar la realidad de quienes se desempeñan por años bajo esta modalidad.

No obstante ello, hay contrataciones aún más precarias, como la compra de servicios especializados.

La enfermera Iztia Gaete Vargas, quien trabaja bajo esta forma de contratación en la Unidad de Neurología del Hospital Clínico abordó la precariedad laboral, condición en la que se ha mantenido durante años. Y, es que no tiene ningún derecho laboral, ni siquiera alimentación.

Ambas profesionales son parte de este equipo que cumple funciones en atención de pacientes y en labores propias de salud, pero bajo formas muy precarias de contratación.

Iztia Gaete señala que en su caso fue contratada como compras de servicios especializados, es decir, tiene un trato directo con el hospital y presenta una boleta todos los meses. En todo caso aclara que hay compras de servicios a través de empresas externas (que son diferentes).

La profesional, vinculada a dicho centro asistencial desde 2017, advierte que “las licencias médicas no corren y tampoco tenemos ninguna posibilidad de reemplazo, estamos en el aire y por lo mismo no podemos faltar. No somos funcionarios, sólo cubrimos los espacios donde no hay cargos…Merecemos condiciones justas, las mismas que tiene el resto de los trabajadores”,

Al ser enfermera de Neurología, cumple la labor de cualquier funcionario, sólo que por su forma de contratación no tiene un lugar y no son considerados. “Uno aguanta estas condiciones laborales por el cariño que uno le tiene al trabajo, y al equipo de la unidad, porque funcionamos muy bien y los especialistas nos reconocen, pero también nos cansamos”.

Alejandra Rubilar es la trabajadora que lleva más años a honorarios y acusa que en materia de derechos está desprotegida. Desde 2007 trabaja bajo esta figura, de allí que insiste en la necesidad de abordar este escenario.

Afirma que quienes trabajan a honorarios, lo hacen de manera estable durante años. “Se trata de un vínculo funcional muy frágil y que pone a los trabajadores en una situación de desamparo desde la perspectiva de derecho. Hay una transgresión brutal a las trabajadoras que cumplimos funciones bajo esta forma de contratación”.

Fenpruss busca el

traspaso de honorarios

El dirigente de Fenpruss Magallanes, Damián Hurtado, reconoce la precariedad laboral y demanda la necesidad de terminar con esta condición. “Se ha buscado ampliar los criterios de manera que el traspaso de 8 mil trabajadores a honorarios del sector público a la contrata, como está comprometido en la Ley de Presupuestos 2020, pueda terminar con la discriminación que se produce entre funcionarios”, plantea. Frente a ello, advierte que son trabajadores que están particularmente en riesgo a causa de las exigencias de la pandemia.

Subrayó que si bien se enviaron las instrucciones para el traspaso de los funcionarios, aunque sólo de los honorarios contratados bajo el subtítulo 21. Sin embargo, señala que ellos sólo representan una parte de los profesionales bajo condiciones precarias de contratación y que nuevamente han quedado fuera los contratados en situación de cuentas complementarias o transferencias desde otros ministerios.

Hurtado instó a terminar con la discriminación hacia el personal a honorarios que es parte de programas que no dependen directamente del Ministerio de Salud, como aquellos dependientes de Senda y la Ley de Alcoholes, del Ministerio de Justicia, pero trabajan en los servicios sanitarios. También da cuenta del personal bajo la modalidad de compra de servicios especializados, que emite boletas a honorarios y que debería ser considerado dentro de los traspasos.

“Quedan fuera por una cosa política, porque trabajan en dependencias de salud y en la atención de pacientes. Pedimos que en este traspaso se incluya a los funcionarios bajo el subtítulo 21, a los que son compras de servicios unipersonales y a los que son cuentas personales porque son quienes sistemáticamente han quedado fuera”, concluyó.