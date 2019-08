Funcionarios de Aduanas en paro: aseguran que movilización no afectará a particulares

Una paralización de actividades por 24 horas a modo de advertencia realizarán los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas durante esta jornada, situación que se extenderá en todo el país y que se da inicio a las 8 horas de este miércoles, pudiendo ser prorrogable dependiendo de la disposición que tenga el gobierno para dialogar o no.

Karina Vargas, tesorera regional de la Asociación de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach) informó que esta movilización en Magallanes se efectuará de manera pausada, con atención a público y sin que se perjudique al particular, asegurando que los principales afectados serán exportadores, importadores, usuarios de Zona Franca, entre otros.

“El gobierno no va a recibir una queja de la vecina que necesita hacer un trámite a Río Gallegos y que necesita volver en el día, sino que va a escuchar que los salmones de Magallanes no están saliendo a los países de destino, son pérdidas millonarias para la región y para el país; o que los usuarios de Zona Franca no están recibiendo los contenedores con mercancía para la venta, y de esa manera queremos afectar inicialmente”, acotó.

Hicieron un llamado a la comunidad a postergar trámites de esta índole que no sean de carácter urgente, y si los tuvieran, que se acerquen a los puntos de control “con paciencia”, tanto en las fronteras como en los puertos, aeropuertos y en la dirección regional.

En tanto, consultada por la situación de desabastecimiento que se produjo por efectos climáticos en los pasos fronterizos Cardenal Samoré y Pino Hachado y que caló hondo en esta región, Vargas recalcó que “los camiones que vienen a abastecer a la región van a pasar dentro de la jornada de mañana (hoy), tampoco nos vamos a hacer daño nosotros mismos”.

¿Por qué se van a paro?

Hace cinco años que se viene gestando un proyecto para modernizar el recurso humano en el Servicio Nacional de Aduanas, esto debido a que el comercio internacional ha aumentado con gran magnitud tras la firma de acuerdos comerciales entre Chile y otros 160 países, actividad que los tendría “colapsados”, con una sobrecarga de trabajo que no lograría cumplir con todo el aforo (volumen) de mercancía que llega por esa vía.

Se presentó una iniciativa para ampliar la planta del servicio, llegando a un entendimiento formal con el gobierno anterior, continuando con la administración actual, siendo el proyecto aprobado por la comisión de Hacienda y las salas de ambas Cámaras del Congreso. Actualmente en Magallanes son 96 funcionarios los que se desempeñan en el servicio, pero aseguran que la cantidad optima debería ser de 24 trabajadores más.

“Nosotros como Aduanas aportamos un 45% de ingreso al erario nacional, dinero con el que se construyen hospitales, colegios, se pagan las pensiones, se pavimentan caminos, etc. Pero si logramos ampliar la planta podemos rebajar la evasión en uno o dos puntos”, argumentó Jorge Restovic, dirigente nacional de Aduanas.

Sin embargo, al abordar el tema de las indicaciones comenzaron los problemas, inicialmente con los plazos que solicitó el subsecretario de Hacienda, y al concluir con aquello no habría considerado a los trabajadores para la elaboración de las mismas, las que irían en dirección contraria a todo lo que se había aprobado como idea de la ley.