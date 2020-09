Funcionarios del Hospital Clínico y el manejo de la pandemia: “Esto no es una segunda ola, es un tsunami”

Con 1.208 casos activos, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, la situación hospitalaria en Punta Arenas colapsó este domingo. Enfermos con otras patologías fueron derivados al Hospital de Natales para liberar camas en el Hospital Clínico. Ayer tarde, en tanto, cuatro contagiados graves fueron enviados a Santiago.

Decir que la situación en Magallanes y puntualmente en Punta Arenas es crítica, es quedarse corto. Aunque ayer hubo quienes lamentaron la decisión de que la capital regional fuera excluida para que sus habitantes puedan solicitar los permisos especiales para celebrar las Fiestas Patrias (plan “Fondéate Seguro” del gobierno), lo cierto es que dada la realidad, no solamente era aconsejable, sino urgente echar pie atrás. Si bien en la ciudad reina una aparente y tensa tranquilidad, con poco movimiento en las calles, en el Hospital Clínico, la sensación es la de un globo a punto de reventar.

Las frías cifras del informe diario dan cuenta que ayer, se reportaron 139 nuevos casos por Covid-19 en la región, elevando a 4.345 los contagios acumulados desde que comenzó la emergencia sanitaria, a mediados de marzo. De ellos, se han recuperado 3.093, por lo que activos, se mantienen 1.208 personas. No todos se encuentran hospitalizados, pero el sistema ya está al borde del colapso, o para los más realistas, la situación ya se desbordó, porque hubo que derivar a pacientes con otras patologías hacia Puerto Natales (ver información en página 32) y ayer, cuatro pacientes críticos debieron ser trasladados a Santiago. Lo cierto es que una cama en el Hospital Clínico se ha convertido en un bien de incalculable valor, porque supone la posibilidad de vivir o cruzar el umbral hacia lo desconocido.

Las autoridades sanitarias han tratado de dar una sensación de control hacia la ciudadanía, basándose en los fríos números. El subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, el médico Cristián Cabrera, detalló que “tenemos en el Hospital Clínico 20 camas ocupadas y cuatro disponibles. Además, tenemos una ocupación de los ventiladores mecánicos de cerca de un 38% quedando aproximadamente unos quince ventiladores disponibles para los pacientes que pudieran requerirlos. Además, tenemos disponibles las cánulas nasofaríngeas de alto flujo que también son una herramienta muy útil para combatir al coronavirus”.

Para Cabrera, la situación es compleja por las altas cifras de contagio, “una situación de contagio sostenido, comunitario; varios clusters de contagio en la comuna, lo cual ha llevado a que ha ido aumentando la necesidad tanto de camas críticas como de camas básicas. Esto ha significado que las unidades de paciente crítico se han visto estresadas y hemos tenido que activar todos los sistemas para poder resolver el aumento de la demanda y tratar de liberar de la mejor manera posible, las camas para que estén disponibles para la comunidad. Esto ha significado que hemos tenido que iniciar los traslados a las otras regiones del país. Hoy (ayer) dos pacientes al Hospital Metropolitano, uno a la Posta Central y otro a una clínica privada”.

En el centro

del “volcán”

Lo cierto es que al interior del principal recinto hospitalario de la región, la sensación es de una permanente angustia.

El personal del hospital que “sobrevive” al virus (hay más de 70 trabajadores contagiados) enfrentan un estrés que no se detiene. Tal cual ellos lo admiten, no pueden estar cansados, ni reclamar por algo, llorar, bajar los brazos, tomar un respiro, esbozar una crítica; por el contrario, tienen que seguir operativos. Todo para salvar las vidas de aquellos que se contagiaron con este nuevo virus que tiene bajo permanente amenaza a Magallanes.

En términos concretos, la unidad de Pabellón debió reconvertirse para contar con seis camas para pacientes críticos, donde hubo que agregar un enfermero con dos técnicos. Todos los enfermos están con soporte ventilatorio, ya sea con un ventilador mecánico conectado a tubo o cánulas de alto flujo. En caso de que el paciente no tolere este proceso, se le intuba. Todo este proceso con el mismo personal, que va rotando los turnos, con relevos, los que evidentemente, se han ido agotando.

Al interior del hospital, la sensación es que ante la llegada de las Fiestas Patrias, el panorama puede ser aún peor, porque aunque la atención general está puesta en la cantidad de pacientes Covid, a diario llegan enfermos que han sufrido infartos, hemorragias digestivas, accidentes cerebrovasculares, accidentados y otras patologías o emergencias, que también van a requerir atención y camas críticas. Es por eso que ya muchos de ellos han sido derivados a otros centros asistenciales, como el Hospital de las Fuerzas Armadas o la Clínica Magallanes.

Pero con el alto nivel de contagios diarios, ya al interior del hospital los funcionarios comentan con cierto humor “que más que una segunda ola de contagios, estamos ante la presencia de un tsunami”, ya que la situación es mucho peor que en los meses de abril y mayo, cuando Punta Arenas vivió su primera cuarentena.

Como ya está dicho, cama que se desocupa, cama que se ocupa inmediatamente, y si no, hay que trasladar. Pero, ¿qué ocurrirá cuando en el resto del país suceda lo mismo y no haya espacio para recibir a nadie? Es la pregunta que todos se hacen, porque últimamente no sólo han tenido que atender a adultos mayores, sino también a gente joven, que incluso, sin tener enfermedades de base, han visto muy deteriorada su salud.

Domos sanitarios

A propósito de espacio, a un costado del Hospital Clínico se habilitó un hospital de campaña donado por Mina Invierno y que fue instalado por el Ejército para la habilitación de camas básicas. Sin embargo, no ha podido ser utilizado porque no contaría ni con camas, ni calefacción ni baños y aunque el clima haya mejorado en la última semana, tampoco es para atender pacientes en ese sector, en esas condiciones, por muy hospital de campaña que sea.

La infectóloga del Hospital Clínico Mónica Pinto dio cuenta en sus redes sociales de la gravedad de este panorama: “La situación de camas este momento está al límite, no sólo en la Unidad de Paciente Crítico, sino también en camas básicas. Se han implementado áreas nuevas de atención, ampliando la oferta de camas, pero hasta el Plan C ya se ve superado. Nuevamente se tienen que aeroevacuar pacientes a otras regiones, sin saber cuándo verán nuevamente a sus familias. El personal de salud está agotado, muchos frustrados, pero no se ha dejado de entregar atención a todo quien lo ha requerido. He visto muestras de vocación impresionantes. El mensaje es uno, claro y preciso: ¡quédense en su casa! Se cuidan ustedes y sus familiares”.