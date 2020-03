Funcionarios públicos tendrán cinco años para devolver casas fiscales

Para solucionar el problema habitacional de los trabajadores, la Anef se encuentra haciendo un catastro de los empleados públicos sin vivienda para que estos puedan postular a la futura “Villa Anef 3”.

El gobierno regional llegó a un acuerdo con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), en donde se amplió el plazo para que los trabajadores hagan abandono de los inmuebles que vienen ocupando de propiedad del Estado. Además, se está diseñando un proyecto donde se les ayudará a postular para acceder a la casa propia.

“El plazo que se estableció es de cinco años para devolver las casas”, afirmó a La Prensa Austral el intendente José Fernández. Después de meses de incertidumbre los empleados fiscales finalmente llegaron a un acuerdo con el gobierno. En un principio las autoridades les habían dado un tiempo límite de entrega, que consistía de dos años para los funcionarios que llevaban viviendo cinco años o menos en las viviendas, y tres para los que lo hacían por seis o más. A lo que los funcionarios apelaron a fines del año pasado, y consiguieron un plazo de cinco años igual para todos.

Para la presidenta regional de la Anef, Doris Sandoval, esto no se trata de conseguir privilegios sino de algo que es un derecho. “Todos los empleados fiscales tienen un empleo muy precario, con condiciones muy malas. Nosotros estamos trabajando para hacer que el Estado se haga cargo de entregarle un derecho a la vivienda a los trabajadores públicos”, remarcó.

El otro punto acordado fue el diseño y construcción de nuevas viviendas, a través del conjunto habitacional “Villa Anef 3”. A diferencia de las anteriores, estas no serán entregadas de forma gratuita a los funcionarios, sino que el gobierno ayudará a los empleados públicos a postular. Sin embargo, este proyecto todavía no se empieza a ejecutar. “Yo he tenido conversaciones con gente de la Anef y ellos son los que están interesados en construirlas, pero todavía está en fase de idea y no se ha materializado nada”, afirmó el intendente Fernández.

La Anef ya sostuvo una reunión con el Serviu para empezar a dar los primeros pasos de este proyecto. En este momento se encuentran realizando un catastro de los empleados públicos sin vivienda para que estos puedan postular a la futura “Villa Anef 3”. La siguiente etapa se vivirá este mes, donde esperan comenzar a diseñar con el Serviu las futuras viviendas. “Esto será como cuando cualquier persona postula a un subsidio. Por eso estamos confiados de que podremos entregarle este derecho a los trabajadores”, sentencia Sandoval.