Fundación Esperanza planteó urgencia por tener un hogar de menores en Punta Arenas

Asterio Andrade expuso que en un comienzo la residencia de Puerto Natales se vio sobrepasada en su capacidad, pero que han comenzado a volver a la normalidad.

El director de la Fundación Esperanza, Asterio Andrade, junto al obispo diocesano monseñor Bernardo Bastres, se reunieron ayer, con el intendente Christian Matheson, con el objetivo de entregar su saludo a la autoridad y comentar la situación por la que hoy atraviesa la residencia de Puerto Natales, único organismo que acoge en la actualidad a niños y jóvenes con vulneración de derechos.

Andrade planteó la urgente necesidad de abrir una residencia en Punta Arenas, evitando así el desarraigo que se produce en las familias. “Hemos tenido muy buena acogida por parte del señor intendente, él también se ha juntado con representantes del Servicio Nacional de Menores (Sename) a nivel regional. Esperamos que esto funcione rápido y se llegue a buen puerto”, precisó.

Asimismo, el directivo comentó que la residencia de Puerto Natales hoy está con su capacidad sobrepasada. “Hay unos 30 menores que provienen de Punta Arenas, en primera instancia era un número mayor, se ha ido reduciendo, algunos han sido reubicados incluso en otros lugares del país. Hubo un período muy crítico, pero hoy hemos comenzado a volver a la normalidad por lo que nuestra situación es mucho más estable. Tenemos chicos con requerimientos especiales por sus condiciones de salud que no se condicen con el perfil de ingreso a la residencia lo cual nos lleva a situaciones complejas y que afortunadamente tanto el Sename como el Poder Judicial, a través del Tribunal de Familia, han entendido la situación y han buscado la manera de poder cooperar entre todos para que esto se resuelva de la mejor manera, pero evidentemente es imperioso que la capital regional cuente con un centro altamente especializado, no una residencia común, sino donde haya profesionales formados y con las capacidades para atender a niños en situaciones muy especiales”, puntualizó.

Consultado acerca de si la Fundación estaría dispuesta a hacerse cargo de la administración de esta residencia en Punta Arenas de llegarse a concretar, Andrade respondió: “El Servicio Nacional de Menores a nivel local licita la residencia. Si nosotros tomamos la decisión de hacernos cargo tendríamos que ir a una licitación junto con el resto de las organizaciones locales que trabajan en materia de infancia. Esto se adjudica a quien presente el mejor proyecto”, subrayó.

Respecto a qué tan necesario se hacía hoy día una reestructuración al interior del Servicio Nacional de Menores, Andrade manifestó que este era un tema profundo, dramático, conocido por todo el mundo. “Hay una necesidad de hacer visible el tema de la infancia en Chile. Creo que nuestra lista de prioridades como país no siempre son las adecuadas. Hay temas que son tremendamente significativos como nuestra infancia más vulnerable y la verdad es que creo que debiera ocupar el sitial que merece y esto pasa por reformular el Servicio Nacional de Menores, colocar los recursos que corresponden para que esto funcione adecuadamente y no sólo atacar al Sename o a las fundaciones que trabajamos con niños. La verdad es que como Fundación sería mucho más fácil entregar la residencia, porque para nosotros esto implica una situación de alta complejidad. Sería mucho más sencillo desentendernos, no aparecer en los diarios, ni mantener estos conflictos, pero obviamente que tenemos un compromiso con nuestra infancia así que vamos a seguir trabajando. Esto tiene que ser política de Estado. Todos los temas son relevantes, pero evidentemente quienes van a construir este país a futuro son nuestros niños y si llegan a la adolescencia o la edad adulta dañados como están hoy día lo más probable es que sean personas con muchas complicaciones personales para relacionarse, para vivir y esto es responsabilidad de nuestra generación no de la que viene, por tanto creo que es necesario saber dónde poner el dinero y esto es prioritario”, sentenció.