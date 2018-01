Damnificada por incendio: futura mamá había invertido todos sus ahorros en mejorar su hogar para recibir a su bebé

En el lugar habitaban tres familias, las que sufrieron cuantiosas pérdidas a causa de las llamas que,

en cosa de minutos, redujeron a cenizas la casa.

La noche del pasado martes se transformó en una pesadilla para las tres familias afectadas por un incendio que arrasó completamente con una casa interior de un piso y medio y causó daños en la vivienda principal. Según la información entregada por la propietaria del inmueble siniestrado, ubicado en calle Francisco Bilbao con esquina Julia Garay Guerra, todo se habría originado por el descuido de uno de los jóvenes que se encontraba al interior de la casa interior, al dejar prendida una vela y olvidarse de apagarla.

Los más afectados con este siniestro fueron los integrantes de una familia de cuatro ciudadanos colombianos, habitantes de la casa interior, y que en las recientes festividades de fin de año habían comprado varios artículos de hogar para mejorar las condiciones en las que vivían, pero toda esta inversión quedó reducida a cero, debido a que la estructura -principalmente de madera-, fue devorada por las llamas.

Hace dos años, Yerlin Anguli Bonilla, de 23 años, llegó a nuestra región desde Colombia en búsqueda de una mejor vida y gracias a su esfuerzo y trabajo había logrado establecerse junto a sus familiares en dicha vivienda.

Infortunio de una

futura mamá

Hoy, embarazada de tres meses, cuenta que al recibir la feliz noticia sobre la llegada de la cigüeña aprovechó la Navidad para ocupar sus ahorros en renovar varios artículos de hogar, para que su pequeño naciera en las mejores condiciones posibles, pero jamás pensó que unas semanas después, todo el trabajo se vería destruido. “Había invertido todo mi dinero en una cama, comedor, televisor, lavadora e incluso un refrigerador, del que sólo había pagado las dos primeras cuotas. Todo eso se perdió”. Respecto del siniestro señaló que le avisaron en su trabajo que había un incendio en el hogar que arrendaba, por lo que acudió raudamente al lugar, pero debido a su condición de embarazada no la dejaron entrar a rescatar algunos enseres, por lo que solicitó ayuda a la ciudadanía: “Quiero hacer un llamado a las personas de buen corazón, que por cierto abundan en esta región, para que nos ayuden con algunos materiales y así poder reconstruir nuestro hogar”.

Brayan Anguli Bonilla fue otro de los damnificados por el voraz incendio. Si bien se encontraba en la casa minutos previos al inicio del fuego, salió a comprar frutas y verduras, cuando recibió el llamado de que la vivienda se encontraba envuelta en llamas. “Al principio reaccioné con incredulidad, pero rápidamente regresé a la casa y me di cuenta que estaban todos los vecinos afuera y los bomberos intentando apagar el fuego”, señaló.

Agregó que su primera preocupación fueron sus familiares que se encontraban al interior, ya que uno de ellos estaba durmiendo y el otro se encontraba en el primer piso, por lo que no se habían percatado de lo que ocurría en el piso superior, los que felizmente pudieron ponerse a salvo.

Construcción reciente

En tanto, Ximena Aguilar, hija de la dueña del inmueble afectado, señaló que hace pocos meses habían construido esta edificación junto a toda su familia como una forma de tener mayores ingresos por medio del arrendamiento, pero jamás imaginaron que un pequeño descuido convertiría todo en cenizas. “Al parecer uno de los integrantes prendió una vela en el segundo piso, lugar en el que se encontraban las habitaciones y ese descuido provocó que se quemara todo el lugar”, indicó.

Incluso señaló que habían dos chicos al interior del inmueble que no se habían percatado del humo y las llamas, ya que se encontraban durmiendo, “un tío justo salió de nuestro hogar y a la distancia comenzó a ver bastante humo, por lo que llegó a la casa corriendo, para alertar de lo sucedido y por más que golpeábamos, los dos jóvenes no abrían la puerta, por lo que tuvimos que romper esta estructura para ingresar”, a pesar de este terrible hecho, la joven señaló que sólo hubo daños materiales y no tuvieron que lamentar la pérdida de una vida humana.

Llamado a la solidaridad

Por su parte, la dueña de la propiedad dormía a un costado de la casa interior quemada, por lo que parte de la estructura quedó dañada por las llamas y los vidrios de su ventana estallaron, pero no le provocaron ninguna lesión física ni perjuicios. De todas formas, la mujer hizo un llamado a la proverbial solidaridad magallánica para retirar los escombros de lo que fue la vivienda y solicitó materiales de construcción para que la familia colombiana no quede en la calle y pueda tener nuevamente un hogar.

Quienes estén dispuestos a entregar algún tipo de ayuda se pueden acercar directamente al lugar siniestrado, ubicado en calle Bilbao Nº1350, en las cercanías de la Avenida Costanera.