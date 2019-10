Gabriel Boric: “Está abierta la eventualidad del Senado pero no quiero adelantar decisiones”

– “Lo que sí he señalado, y lo voy a cumplir, es que descarto presentarme para una nueva elección de diputado”.

Es una persona intensa en su diario vivir. Trabaja a velocidad crucero. Gabriel Boric Font fue elegido diputado por Magallanes para el periodo 2014-2018. Tan bien lo hizo que la reelección le resultó casi un mero trámite. Ahora está embalado en la etapa 2 de su diputación, que se extiende entre 2018 y 2022. Por eso le cuesta sincerarse o confirmar públicamente lo que su entorno sabe, de que es la carta segura de sus aliados para llegar al Senado. No quiere confirmarlo, más bien habla de estar abierta una eventualidad.

En esta vuelta distrital vino con su colega Camila Vallejo, con quien aprovechó de ofrecer una charla de educación cívica a la comunidad del CEIA (Centro de Educación Integral para Adultos).

También se reunieron con sindicatos y diversas agrupaciones en el Sindicato de Estibadores, para conversar y despejar dudas del proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas.

“En todas partes hemos encontrado respaldo a la iniciativa. Los trabajadores saben que es para mejor. Y si bien el gobierno se ha dedicado a desatar una campaña del terror, augurando las penas del infierno si se aprueba, la mayoría de la gente que nos para en la calle o nos escribe mensajes tiene la esperanza y convicción de que este proyecto está en función de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores”.

Boric descarta la contra campaña de la propuesta, como que vayan a bajar los sueldos o aumente el desempleo. “Nosotros tenemos que salir a responder estas cosas que instala el gobierno, algo parecido a lo que sucedió el 2001 cuando se aprobó la disminución de la jornada laboral de 48 a 45 horas”.

Con las pymes proponen una gradualidad de cinco años, y para las grandes empresas de un año, y así poder absorber el impacto que podría tener esta medida en términos de empleo y de salario.

– Diputado, ¿ustedes visualizan los beneficios por el lado humano?

– “Por cierto que tienen un lado humano. En política, muchas veces pareciera que todo es una cuestión económica. Aunque creemos que igual tiene ese tipo de beneficios, porque un trabajador o una trabajadora que esté más descansado, que tenga más tiempo con la familia y que esté menos estresado, rinde mejor. Lo que busca esta iniciativa es mejorar la calidad de vida. Justamente el lado humano. Estar más tiempo con la familia, tener más tiempo para la pareja, para la recreación”.

– ¿Y en que está el proyecto que busca reducir la dieta parlamentaria?

– “El proyecto lo presentamos el año 2014 y hemos insistido permanentemente que se ponga en votación, pero la mayoría de los parlamentarios no ha querido que se vote. Pero como el próximo año yo voy a presidir la Comisión de Constitución (Legislación, Justicia y Reglamento) de la Cámara de Diputados, asumo de manera pública el compromiso de poner en votación el próximo año este proyecto, le guste a quien le guste”.

Encuesta Cadem

– Gabriel, en el plano local apareció una encuesta (Cadem) y su nombre aparece bien posicionado.

– “En general en Magallanes se da una particularidad de que parte importante de la gente conoce a las diferentes autoridades. Por los números que veíamos hay una evaluación positiva, en general, de las autoridades, lo que demuestra un trabajo y cercanía permanente con la gente. En mi caso, es la consolidación de una pega que lleva más de seis años, donde hemos estado en todos los lugares de la región trabajando con agrupaciones de viviendas, sindicatos, pequeñas empresas y diferentes sectores de la industria comunitaria. Me alegra y da cuenta que la política puede hacer sentido y que todas las cosas que se dicen de que la política a nadie le importa y que está desprestigiada, cuando se hace bien la pega, de cara a la gente, puede variar esa visión”.

– Pero aparte del orgullo y satisfacción personal de sentirte apoyado, ¿con ese caudal de apoyo tiene pensado repostularse o qué tiene en mente en el futuro político?

– “Respecto a eso creo que sería de mal gusto anunciar futuras candidaturas siendo que me falta más de la mitad del periodo para el cual me eligieron. Y estar pensando en postularme para otra cosa, creo que en este momento no es positivo. Lo que sí he señalado, y lo voy a cumplir, es que descarto presentarme para una nueva elección de diputado, creo que es importante la alternancia en estos espacios y por lo tanto como diputado no voy a seguir. Está abierta la eventualidad del Senado, pero no quiero adelantar decisiones respecto a eso, creo que es muy pronto. Sigo comprometido con la pega que tengo hoy y enfocado en eso por ahora”.

– ¿Pero le gustaría llegar a ser senador?

– “No lo sé, no lo sé. Es una conversación que tiene que equilibrar la decisión colectiva que tomemos y las perspectivas personales. Esto es bien desgastante. Detrás hay un pega de hormiga que a veces no se ve. Nosotros estamos peleando en diferentes frentes, hay mucho choque permanente. Pero no tengo una decisión tomada”.

– Me llama la atención porque Gabriel Boric no es una persona a la que le cueste responder algo y siento como que esta pregunta lo complica.

– “Sí, es cierto, porque sinceramente no tengo una decisión tomada. No es que esté escondiendo la pelota. Y como dije antes, es de mal gusto andar candidateándome anticipadamente. Realmente no lo tengo claro”.

– En el plano personal, ¿cómo se siente diputado?

– “El año pasado fue difícil, de mucho aprendizaje, de repensar cuáles son las prioridades y diría que he aprendido a mejorar el autocuidado. De que uno no puede andar tratando de mejorar la sociedad en la que vive si uno no está bien, en cuerpo, alma y en mente. De eso aprendí mucho el año pasado y los frutos están empezando a verse ahora”.

– ¿Y este camino, lo está recorriendo con alguien especial?

– “Con mi equipo” (risas)

– ¿Pero en el plano sentimental, hay alguien?

– “Sí, estoy feliz, con mi compañera (no da nombres).

– En lo deportivo no puedo dejar de preguntarte por el equipo de sus amores: la Universidad Católica.

– “Estamos felices, viviendo el mejor momento. Es un gusto ver jugar a la Católica estos días, sobre todo los últimos dos partidos con Curicó y Cobresal, ver un equipo afiatado. Además de una institución que funciona, quiero destacar eso, que no es solamente lo que pasa dentro de la cancha sino también fuera. El equipo está bien, pero la deuda la tenemos con las copas internacionales”.