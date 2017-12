Gabriel Boric responsabilizó a Guillier de la derrota electoral

La categórica victoria de Sebastián Piñera ha generado una ola de reacciones en el mundo político, por lo que el diputado Gabriel Boric, uno de los emblemas del Frente Amplio, señaló como responsable de la derrota a la gestión de la Nueva Mayoría en estas tres semanas y media. “Creo que el resultado es una demostración clara de que el antipiñerismo no era suficiente para convocar una mayoría que sea capaz de ganar esta elección”.

En ese sentido, el parlamentario fue claro en la responsabilidad que tuvo Alejandro Guillier en esta segunda vuelta: “Me parece que es evidente que la principal responsabilidad la tienen quienes lideraron una campaña que pretendió que con el mismo discurso y programa con el que sacaron 22% en la primera vuelta, ganar una elección en segunda”.

El diputado por Magallanes no tuvo reparos en apuntar sus dardos nuevamente hacia el candidato oficialista: “Debieron haber convocado a quienes estaban por transformaciones más estructurales y decidieron no hacerlo y pese a eso, en una señal de responsabilidad, la mayoría de los liderazgos del Frente Amplio decidieron que frente a la disyuntiva que significaba Piñera o Guillier, decidieron apoyar a Guillier. Sin embargo, señalamos muy explícitamente que eso no bastaba y eso es lo que finalmente se demuestra en la elección”.

Para finalizar el militante del Movimiento Autónomo, Gabriel Boric, entregó señales sobre lo que realizará su partido a futuro “ahora lo importante es lo que viene hacia adelante y nosotros desde el Frente Amplio vamos a liderar una oposición que sea constructiva, muy firme, responsable, que también esté concentrada y trabajando codo a codo con los movimientos sociales y sin perder de vista de que aquí hoy día tenemos una derecha que no cree en derechos sociales y que por lo tanto vamos a avanzar en ello, pese a este gobierno”.