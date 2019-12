Gabriel Boric y diferencias con Jorge Sharp: “El cariño de una amistad que se extiende desde la infancia es algo que no se mancha por una diferencia política”

– El diputado se refirió así a la decisión del alcalde de Valparaíso de renunciar a Convergencia Social junto a otros 72 militantes luego de que el legislador firmara el “Acuero por la Paz Social y la nueva Constitución”.

Definitivamente, éstos no han sido tiempos fáciles para Gabriel Boric Font. Aún no se termina de conformar su partido Convergencia Social (CS) y ya entró en un proceso disciplinario en su Tribunal Supremo por no acatar la decisión del conglomerado de no firmar el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”. Como coletazo de aquello, su coterráneo Jorge Sharp, actual alcalde de Valparaíso, lideró a mediados de noviembre pasado una renuncia masiva de 72 militantes del partido en formación, cuestionando profundamente lo obrado por el diputado magallánico.

– ¿Qué significó la renuncia de Jorge Sharp a Convergencia Social?

– “Creo que Jorge está realizando un trabajo innovador en Valparaíso incluyendo a la ciudadanía en las decisiones. Ha sido un referente importante para el Frente Amplio. Es lamentable su decisión de alejarse de CS, pero lo que nos ha dicho es que sigue en el FA. Tenemos diferencias en lo que se refiere al vínculo con la institucionalidad y son diferencias políticas legítimas y respetables y, por lo tanto, el cariño de una amistad que se extiende desde la infancia es algo que no se mancha por una diferencia política”.

Hace sólo unos días, Boric tuvo que salir a aclarar otra de sus actuaciones políticas, como fue el haber entregado su voto al proyecto de la denominada “Ley Antisaqueos”.

“Me parece importante hacer una autocrítica al respecto y decir que debiéramos no haber aprobado en general ese proyecto de ley porque se ha entendido como una criminalización a la movilización de la cual nosotros nunca vamos a ser parte“.

Esta es parte de la declaración que realizó a través de un video.

En declaraciones a este medio, Boric estableció que rechaza categóricamente los saqueos, reconociendo la existencia de bandas organizadas que han causado un gran daño a la población y, en particular, a pequeños y medianos empresarios a quienes les han “quebrantado el esfuerzo de toda su vida”.

Sin embargo, tildó de inaceptable la “letra chica” de esta norma. Por ello, puntualizó que junto a Giorgio Jackson votaron en contra de parte importante de su articulado, pero a favor de los ataques a las instituciones que prestan servicio público y de sancionar a civiles que pretendan disolver manifestaciones pacíficas. Quiso aclarar que nunca fue la intención criminalizar las manifestaciones sociales y por ello han hecho una autocrítica. “Pudimos haberlo hecho mejor”, debió reconocer.

– ¿Qué opina cuando públicamente se ha sindicado al Frente Amplio o al Partido Comunista como organizadores de desmanes y saqueos?

– “No han sido sólo dichos al aire, lo han dicho autoridades de gobierno y municipales como Mario Olavarría alcalde de Colina, que dijo explícitamente que el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) estaban detrás de los saqueos. Y hasta el momento los únicos datos fidedignos que tenemos son un concejal de Renovación Nacional y un militante de la Udi y otras personas sin militancia. Yo lo descarto con mucha responsabilidad: el FA rechaza los saqueos y no los avalamos bajo ningún punto de vista”.

Agenda y contingencia

Calificó de avance el logro de la oposición de mejorar el aumento de la pensión básica solidaria a un 50 por ciento. “Creemos que sigue siendo insuficiente porque la reciben sólo el 60 por ciento más vulnerable de la población”. Por ello propusieron que todas las pensiones que están bajo el sueldo mínimo lleguen a los 300 mil pesos.

Pero esto implica una inversión de 3,4 puntos del Producto Interno Bruto, por lo que se debería aumentar la carga tributaria a quienes más tienen y redistribuir el presupuesto, pasando recursos desde las Fuerzas Armadas para los adultos mayores. “Pero el gobierno no ha demostrado tener la voluntad política de avanzar en ello”.

Estableció que el proyecto de salario mínimo garantizado viene con “mucha letra chica, porque congelaría el aumento del sueldo mínimo por dos o tres años y lo máximo que se recibiría es 296 mil pesos líquidos que sigue siendo insuficiente para vivir”. Su propuesta es que llegue a 400 mil pesos, pero eso implica gasto y un necesario apoyo a las Pymes.

En una reunión con la Cámara de Turismo de Magallanes Austro Chile acordaron apelar a Corfo para que se establezcan instrumentos de apoyo para pequeños y medianos empresarios de turismo en las provincias para fortalecerlas.

DD.HH. y nueva

Constitución

“Ha habido graves vulneraciones a los derechos humanos en Chile. Hay dos personas que perdieron la visión Fabiola Campillay y Gustavo Gatica y más de 200 lesiones oculares, casos de abusos, de torturas y violación y eso no puede quedar impune ni penal ni políticamente”, declaró el parlamentario.

En esa materia le tocó liderar la acusación constitucional contra el ex ministro Andrés Chadwick, instancia en que le tocará hacer la presentación el próximo miércoles 11 de diciembre en el Senado.

“Logramos que haya un plebiscito en abril para que el pueblo decida mediante qué mecanismo escribir la nueva Constitución que reemplaza la Constitución de Pinochet y eso es un avance de carácter histórico”, manifestó.

Por ello se reunió con los concejales Daniela Panicucci y Arturo Díaz para que la oposición comience a hacer campaña para ganar el plebiscito. “Comenzaremos a hacer puerta a puerta en la población Fitz Roy para ganar el plebiscito”, comentó.

Proceso Constituyente

Ante las discusiones que se desarrollan en torno a la elección de los constituyentes, comenta que ellos están porque sea de manera paritaria, con espacio para listas de independientes y escaños asignados a pueblos originarios. Además pretenden que no se inhabiliten los dirigentes sociales y sindicales y que haya un financiamiento igualitario para todos.

– ¿Y cómo ve el avance de la discusión política respecto a la conformación del órgano constituyente?

– “La derecha ha sido muy intransigente respecto a los pueblos originarios y no quieren que tengan escaños reservados. Ha sido reacia a que sea paritaria y por lo tanto hemos tenido dificultades en llegar a acuerdos con ellos. Pero no me cabe ninguna duda que la conciencia va a terminar primando a la hora de resolver estos problemas”.

– ¿Qué lo llevó a firmar el acuerdo político, considerando el costo personal que significó? ¿Cómo ve esa decisión con el paso del tiempo?

– “Estoy convencido que la política tiene sentido cuando es una acción colectiva y no sólo aventuras individuales. Uno tiene que estar dispuesto a poner por sobre los intereses particulares -individuales o del partido -el bien común del país. En ese momento tuve la convicción que el hecho de tener un plebiscito para poder tener una nueva Constitución era algo mucho mayor que los costos que me ha tocado pagar producto de esa decisión. Y uno tiene que estar dispuesto a poner su capital político a disposición del bien común, aunque sea doloroso”.

– ¿Se sintió apartado por el Frente Amplio, a pesar de ser fundador del movimiento?

– “Yo sigo siendo parte del FA. En este momento hay un debate al interior de Convergencia Social pero esas discusiones internas son secundarias frente a los desafíos que enfrentamos como país a la hora de tener un nuevo pacto social que le otorgue dignidad a todos los chilenos y chilenas”.