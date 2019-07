Gala de boxeo busca rememorar gloriosas jornadas de antaño

El regreso a los cuadriláteros de Miguel “Aguja” González, después de su dolorosa derrota por K.O. en marzo, ante el australiano Andrew Moloney, en el Gran Arena Monticello, es el principal atractivo de la gala de boxeo que organizó la recientemente formada Fundación Municipal de Deportes y que se desarrollará mañana, a partir de las 20 horas, en el gimnasio de la Confederación Deportiva. Considerado como el mejor púgil nacional, “Aguja” enfrentará al argentino Héctor “El duende” Gusmán, con la idea de relanzar su carrera durante este año, ya que su reciente caída le significó no poder aspirar a una disputa por el título mundial.

Este será el principal combate de esta gala, que busca revitalizar aquellas jornadas del antiguo gimnasio de la Confederación Deportiva. Los precios de las entradas varían entre los $5.000 y $10.000, y se venderán en el Cine Sala Estrella, y por el sitio web ticketplus.cl. Además, desde mañana a las 13 horas, podrán adquirirse en el mismo recinto deportivo.

Al referirse a su reciente derrota, “Aguja” comentó que “el boxeo es así, un golpe puede cambiar una pelea completa. Siempre he sido un luchador. Quizás tenga más la chance de disputar el título mundial y lo importante es no bajar los brazos”. Su contrincante, “El duende” Gusmán aseguró no conocer al “Aguja” porque “no acostumbro a averiguar nada de mi rival. Me concentro en mí, entreno y busco dar todo arriba del ring. Espero que gane el que mejor entrenado esté”.

El otro combate estelar será el que protagonizarán José Luis Velásquez “Pancora”, oriundo de Quellón, Chiloé, sabe que será local, porque ya sabe lo que es pelear en la región. “Vengo a mostrar un poco mis condiciones, y saludar a toda esa gente chilota, muchos familiares que tengo acá. El 17 de agosto tendré otro combate para agarrar confianza, ya que estuve lesionado seis meses, después seguir defendiendo el título latinoamericano e ir escalando en el ránking mundial”, proyectó “Pancora” Velásquez, que se medirá con Elvio Matías Leguizamón, de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina, que más locuaz y relajado, aventuró que “todo me va a servir, voy a tener la oportunidad de probar con un personaje que por lo que se escucha es grande, pero esto es experiencia, me va a quedar arriba del lomo a mí, así que a mandarle nomás. He escuchado de él y vamos a ver qué sale, dicen que pega fuerte, pero a mí me gustan las ‘piñas’, así que estamos pa’ eso”.

La jornada tendrá, además cinco combates protagonizados por púgiles locales y el homenaje a antiguas glorias del boxeo regional como Mario Paredes Montiel, Héctor Fernández Ruiz, Cristián Mondaca Velásquez, Manuel Gallegos Alvarez, Pedro Elías Concha, Jorge Miranda Cárdenas, José Alvarado Ojeda y Heriberto Ule Vera.