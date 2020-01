Ganadora del Oscar a Mejor Actriz y actor de serie Vikingos llegaron a la Antártica a apoyar protección de los océanos

Reconocidos actores se unieron a campaña de Greenpeace que impulsa un nuevo Tratado Mundial por los Océanos.

Tres nuevos actores reconocidos mundialmente se unieron a la campaña de Greenpeace de protección de los océanos. Esta vez, la ganadora del Oscar a Mujer Actriz, Marion Cotillard (El Origen, La Vie En Rose); Gustaf Skarsgar, más conocido por su interpretación de ‘Floki’ en la serie Wikingos (Vikingos, Westworld); y la actriz china Ni Ni (The Flowers of Wars, The Warriors Gate) llegaron a la Antártica para apoyar en esta causa.

Esperanza y Artic Sunrise, los emblemáticos barcos de Greenpeace, fueron los elegidos por los reconocidos actores de Hollywood y la promesa actoral de China para conocer el continente helado y ayudar a promover la campaña internacional de la organización ambientalista.

Estos actores se suman a una pléyade de estrellas del cine, la televisión, el deporte y cantantes que han sido enrolados por la entidad.

En esta ocasión, el activista chileno de Greenpeace, Rodrigo Valdés, acompaña a Marion Cotillard, Gustaf Skargar y Ni Ni, siendo miembro de la tripulación que está junto a estas figuras del cine y científicos, quienes expondrán el impacto del cambio climático, las amenazas de la pesca industrial y la contaminación por plásticos en la región antártica sobre las colonias de pingüinos, ballenas y otras especies marinas.

“El viaje a la Antártida es la última parada de la expedición polo a polo de Greenpeace con el objetivo de resaltar las amenazas que enfrentan las aguas internacionales, desde el Ártico hasta la Antártida, y la urgente necesidad de protegerlas bajo un nuevo Tratado Global por los Océanos, actualmente en discusión en la Onu, para recuperar la salud del océano después de décadas de actividad humana destructiva”, explicó Rodrigo Valdés.

Dentro del marco de esta campaña las estrellas de cine se convirtieron en embajadores de esta causa y reclaman por la necesidad urgente de una red global de santuarios marinos.