Ganadores de concurso de fotografía relataron impactantes casos de violencia de género

Roberto Vilches Silva

rvilches@laprensaaustral.cl

La última semana se realizó la premiación del concurso de fotografía digital “No más violencia en el pololeo”, iniciativa que busca prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en manos de sus parejas. Fueron más de veinte los estudiantes y jóvenes que enviaron sus trabajos, pero sólo siete los premiados. Quienes entregaron los impactantes relatos que inspiraron sus fotografías.

Uno de los que más llamó la atención fue el de Krishna Delgado, estudiante de la Escuela Diego Portales, comuna de Laguna Blanca, fue una de las ganadoras de la categoría 12 a 15 años y al comentar sobre lo que le llamó la atención para participar de este concurso, fue bastante clara “hay mucha gente que habla de la violencia entre las parejas, pero no sólo tiene que ver con los golpes hacia las mujeres, sino también existe violencia hacia los hombres”.

La estudiante, de 13 años, reconoció que varias de sus compañeras sufren este tipo de vejámenes “me ha tocado ver como muchos chicos le pegan a sus pololas y ellas no hacen nada. Uno intenta darle consejos a sus amigas, pero te cansas de que no pesquen y lo peor de todo es que no quieren terminar, simplemente porque este chico les gusta”.

Similar es el testimonio de Bárbara González, alumna del Colegio Miguel de Cervantes, quien realza la vigencia a nivel mundial que tiene la violencia de género “a nuestra edad (17 años) muchos jóvenes comienzan a tener sus primeras experiencias en los pololeos y en varias ocasiones me he visto sorprendida por los comentarios de los pololos de mis compañeras”. Además, la ganadora de la categoría de 16 a 20 años identificó la problemática a la que se enfrentan muchos jóvenes: “Uno como amiga o amigo se ve en una situación complicada, al no saber si comentar este tema o no, pero si hay algo claro, es que la violencia está instalada en el ambiente”.

Rubén Gómez, ganador entre los jóvenes de 21 a 29 años, se identificó como un gran defensor ante la violencia de género, confesando que en su familia la mayoría son mujeres entonces vivió muy de cerca este tipo de episodios: “He tenido la suerte de no vivir momentos tan extremos, pero sí he sido testigo de la violencia psicológica hacia personas muy cercanas”, destacando que la frase que más ha escuchado es “si te separas de mí te voy a hacer daño o me haré daño”.

La actividad se desarrolló en el Museo Regional de Magallanes en el que se les entregó un estímulo a los siete ganadores de este concurso, en las categorías de 12 a 15 años Jesús Sánchez Bahamondes y Krishna Delgado Sarmiento, 16 a 20 años a Bárbara González Rojas, Catalina Salinas Rojas y Eduardo Camelio Vezzani, 21 a 29 años a Rubén Gómez Alarcón, y votación popular, cuyo ganador fue Claudio Pérez Pérez.