Ganaron con sus dibujos y aparecerán en un libro

Etapa de ilustración del concurso de la Fundación Teraike La novena edición del concurso “Jóvenes talentos de Magallanes” recibió alrededor de 300 trabajos de escolares entre 5 y 18 años, que presentaron sus mejores creaciones las que formarán parte de un texto bilingüe

Estudiantes de Puerto Natales, San Gregorio, Punta Arenas, Porvenir, Timaukel y Cabo de hornos, inspirados en los cuentos ganadores de la etapa de escritura del concurso organizado por Fundación Teraike, presentaron sus dibujos para la etapa de ilustración. Casi 300 trabajos fueron recibidos por los organizadores, por lo que el jurado debió debatir mucho para escoger a los 12 ganadores y premiar además, a 12 menciones honrosas, dos obras por cada cuento.

El ilustrador y diseñador del departamento de comunicación de Inach, Pablo Ruiz Teneb; la coordinadora del área de Patrimonio del Parque del Estrecho, Fani Ortega; la diseñadora de La Prensa Austral, Pamela Ojeda; la Armada estuvo representada por la teniente Claudia Cid, ayudante de órdenes del Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval; y por el historiador y asesor comunicacional, Francisco Sánchez; y la directora ejecutiva de Fundación Teraike, Francisca Vogt, fueron los encargados de revisar los dibujos y seleccionar a los más destacados.

Los trabajos ganadores se publicarán en el libro “Jóvenes talentos de Magallanes: 500 años de historia”, que la fundación donará a todos los establecimientos educacionales y bibliotecas públicas de la región. Este año la publicación tendrá una edición especial bilingüe, que también estará disponible para su venta al publico nacional y extranjero.

Ganadores

En la categoría de 5 a 7 años, los estudiantes destacados fueron Ignacia Jesús Riveras Correa, del Liceo Juan Bautista Contardi con “Kela”; Sophia Leonor Oyarzún Núñez, del Colegio Británico con su dibujo “El klóketen, mi hermano Kórien”; y Matilde Amanda Contador Montané, del Colegio Británico, con “La barcaza”.

En la categoría 8 a 11 años, fueron premiados Almendra Paola Bórquez Bahamonde, del Instituto Sagrada Familia con “Rememorando mi niñez en Cerro Sombrero”; Sofía Josefina Luarte Tranamil de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa con su trabajo “Mis antepasados, de Inglaterra a la Patagonia”; y Gaspar Aníbal Contador Montané, del Colegio Británico con “Un día importante para ellos”

En tanto, en la categoría de 12 a 14 años, los mejores trabajos correspondieron a Vicente Nicolás Mercegué Cartes, del Colegio Charles Darwin con “Una foto mirando al estrecho”; Kórien Karyen Christian Vilches Meza, de la Escuela Bernardo O’Higgins, de Porvenir con “La insurrección obrera” y Montserrat Isabel Gallardo Almonacid, de la Escuela Coronel Santiago Bueras de Puerto Natales, y su obra “Mi último aliento”.

Finalmente, Ignacia Segovia Mancilla, del Liceo Experimental Umag con “Fragmento del diario de un abuelo magallánico”; Elia Alondra Gallardo Simeone, del Colegio Miguel de Cervantes con “El soldado y el demonio” y Mariella Maziglia Carimán Marzi, del Taller Rembrandt de Punta Arenas y su obra “Carta al Estrecho”, resultaron ganadores en la categoría de 15 a 18 años.

En cuanto a las menciones honrosas, en la categoría menor correspondieron a Jaime Nicolás Calderón López, del Colegio Alemán; Lucas Pablo Zapata Vargas, de la Escuela Juan Williams; y Maite Padme Vargas Galindo, de la Escuela La Milagrosa. En tanto, en la división de 8 a 11 años, destacaron Maximiliano Nicolás Díaz Ovando, de la Escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco, Punta Arenas; Francisca Antonia Soto Arriaza, de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir; y Sofía Josefina Luarte Tranamil, de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa.

En la categoría 12 a 14 años, fueron destacados con mención honrosa, Javiera Antonia Albial Velásquez, de la Escuela 18 de Septiembre; Amanda Isidora Cerda Vera, del Colegio Puerto Natales y Tiare Belén Muñoz Gallardo, de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir. Por último, entre los estudiantes mayores, los destacados correspondieron a Elia Alondra Gallardo Simeone, del Colegio Miguel de Cervantes; Anita Fe Esperanza Nahuelquín Hernández, del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera y Dabka Caliz Vega Torres, del Instituto Sagrada Familia.

Testimonios

La estudiante del Instituto Sagrada Familia, Almendra Bórquez, de 10 años, que ganó con su ilustración del cuento “Rememorando mi niñez en Cerro Sombrero”, comentó que “para mi dibujo me inspiraron las hermosas tradiciones de nuestra región, lo que nos caracteriza y diferencia del resto del país y de lo cual me siento orgullosa”.

En tanto, la alumna de octavo básico de la Escuela Coronel Santiago Bueras de Puerto Natales Montserrat Gallardo, resultó ganadora con su ilustración del cuento “Mi último aliento”. Respecto a su premio, opinó que “fue uno de los cuentos que más me gustó, ya que siempre me ha interesado la cultura selknam. Me inspiré en el cielo estrellado que bajo la Cruz de sur, símbolo de nuestra tierra magallánica, ha sido testigo de nuestra historia”.

El único ganador de Porvenir, Kórien Vilches, de séptimo básico de la Escuela Bernardo O’Higgins ilustró el cuento “La insurrección obrera”. “Lo elegí por la fuerza que tuvieron los hombres y mujeres para luchar por sus derechos y dejar una huella en la historia de Puerto Natales”.

Gaspar Contador Montané de tercero básico en el Colegio Británico y su hermana Matilde, de primero en el mismo establecimiento, también quisieron participar, impulsados por su familia. Gaspar, que también resultó ganador en 2019, eligió el cuento “Un día importante para ellos” porque “un día mis papás me llevaron al Museo Naval y pude ver este barco frente a frente”. A Matilde, de 6 años, les gustan los animales “por eso los puse en mi dibujo del cuento ‘La barcaza’”.

Sophia Oyarzún, también del Colegio Británico, ilustró “El klóketen, mi hermano Kórien”. “Leímos con mi mamá cada cuento y este fue la que más me gustó. Mi mente se imaginaba esos hechos. La parte que más me dio pena fue cuando Kórien tuvo que partir y dejar a su hermanita. Fue así como me lo imaginé, ella corría tras él hasta que ya no lo vio más». De la misma categoría, Ignacia Riveras, del Liceo Contardi, ilustró el cuento “Kela”. “Mis papás me contaron historias de los selknam, de sus rituales, además bailamos y eso me gustó mucho».

Vicente Mercegué, del Colegio Charles Darwin, que en 2018 obtuvo mención honrosa, esta vez resultó ganador con su trabajo para el cuento “Una foto mirando al estrecho”. Sobre su inspiración, comentó: “Me motivó ilustrar este cuento porque esta persona recordaba su pasado mirando fotos de cuando llegaron de Croacia a Tierra del Fuego, con alegría y a la vez con nostalgia, y cuenta cómo surgieron sus padres».

Hubo dos artistas que resultaron doblemente reconocidas, con un dibujo ganador y otra mención honrosa, ellas fueron Elia Gallardo y Sofía Luarte. Esta última, estudiante de quinto básico de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa, ganó con su ilustración del cuento “Mis antepasados, de Inglaterra a la Patagonia”. Dice que se inspiró “en el viaje que realizó el tatarabuelo de Emma, representándolo a él en su lugar de origen y a Emma en nuestra Patagonia. Es una mezcla de pasado y presente”.

“El cuento ‘El soldado y el demonio’ atrajo mi atención puesto que no era lo que parecía a primera vista. Investigué de corsarios y 300 tripulantes hasta que supe que hablaba de Puerto del Hambre. Una vez que me situé en el contexto histórico, tuve que buscar referencias de la época, partiendo por el vestuario, la indumentaria y sus embarcaciones. Leí múltiples veces la historia para recuperar todos mis detalles favoritos. La ilustración está dividida por la mujer del cuento, que por la izquierda se ve cómo la luz ilumina su recorrido en vida por nuestras tierras, mientras que al lado derecho la sombra que lleva a la noche esconde los cuerpos muertos por inanición de sus compañeros y el barco del corsario que nos guiña el final. Ella se ve en medio de estas dos realidades lista para hacer su elección, ya con su cuerda en mano”, explicó Elia Gallardo, que cursa cuarto medio en el colegio Miguel de Cervantes.

Fotos Fundación Teraike