Gasco presentó proyecto de planta de gas licuado para Puerto Williams

Este lunes, en la segunda sesión ordinaria del Consejo Regional, el gerente de negocios de Gasco Magallanes, Sergio Huepe Ortega, presentó el ambicioso proyecto que tiene la compañía para la concreción de una nueva planta de gas licuado en Puerto Williams y con ello asegurar gas en la zona por los próximos 20 años.

En la presentación, el ejecutivo explicó que existe una urgente necesidad por crear esta nueva planta en desmedro de la ya existente, ya que “si no se hace una nueva planta -por eso mencionaba la urgencia- todos sabemos que hay proyectos de remodelar el borde costero, y sabemos que la Armada nos dio una concesión que está prorrogada hasta el 2019, pero más que nada porque hay una necesidad de la localidad a raíz de la urbanización, es por eso que la planta tiene que reubicarse”, explicó Huepe.

La inversión significará 1.200 millones de pesos aproximadamente, pero la empresa le solicitó al gobierno regional un aporte de 650 millones de pesos. “Nosotros tomando el guante de ese desafío, hemos estado trabajando para ofrecer un proyecto de continuidad que es esta planta que hemos revisado en diversas ocasiones y con bastante nivel de detalle. También con toda la expertise que tiene nuestra empresa a lo largo de todo Chile en construir este tipo de planta. Con eso llegamos a esta inversión. Si bien Puerto Williams es un mercado acotado, necesitamos un nivel de inversión y para asumirlo es difícil para cualquier empresa. Entonces, en ese rol de administración local, es que si bien tomamos el desafío, mostramos las necesidades que tiene la empresa para que se pueda ayudar para mantener la necesidad del servicio”, concluyó el directivo de Gasco Magallanes.

Un tema no menor que se podría hacer realidad con esta nueva planta de gas licuado, es buscar que la comunidad de Puerto Williams deje de utilizar la leña como método de calefaccionar sus hogares. Aunque si bien esto es a un largo plazo, las nuevas construcciones de viviendas podrían incluir calefacción central.

Así lo destacó el intendente Jorge Flies, quien fue parte de la sesión del Consejo Regional. “En la propuesta que ellos están haciendo de poder cooperar con la implementación, como se ha hecho con el agua, electricidad o el campo eólico, es que mejoramos las condiciones de diversificación de la matriz energética y no involucra un aumento de costo. Si esto lo tuviera que hacer solamente la empresa privada, el aumento del kilo de gas licuado tiene que subir. Lo que hace el Gore es subsidiar la inversión para que la tarifa se mantenga o más competitiva a futuro. Esperamos que vaya asociada con proyectos de por ejemplo de instituciones públicas o también nuevos conjuntos habitacionales que vayan con calefacción central y quemar menos árboles en la zona”, remarcó la máxima autoridad de gobierno en la región.

Flies concluyó que el proyecto “lo estamos analizando, porque si bien ellos (Gasco) han desarrollado en detalle el proyecto, para ser factible que lo apruebe el gobierno regional, tenemos que tener una unidad técnica y voluntad del Consejo Regional, que hoy conoció el proyecto. No sé si lo tendremos presentado al Consejo antes del 10 de marzo y esperamos que el próximo gobierno asuma una responsabilidad”.

Relacionado