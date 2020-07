Gastronomía y turismo piden “salvataje final”

Magallánicos son parte de la misiva firmada por representantes gremiales de todo el país.

Un profundo análisis y una serie de propuestas que apuntan a reactivar el turismo y la gastronomía golpeada con fuerza por la pandemia, plantearon diversas organizaciones nacionales a través de carta dirigida al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, diputado Daniel Núñez Arancibia.

La misiva lleva la firma de varios dirigentes magallánicos, quienes exponen que la industria gastronómica ya cumple cuatro meses cerrado por orden de la autoridad, con cero ingresos y sin ninguna ayuda, “y como consecuencia, varios comercios de esta industria han comenzado a bajar sus cortinas en forma definitiva, otros han quebrado y el delivery no ha sido una solución. La situación es crítica, y se requiere una ayuda focalizada para lograr su sobrevivencia y, posteriormente, el apoyo económico para volver a partir”.

Aseguran sentirse “discriminados y desamparados”, debido a que las ayudas han sido insuficientes para un sector que genera empleo directo a más de 400 mil personas y del cual sobre el 98,5% son Pymes.

Entre las propuestas, se plantean: apoyo económico con recursos frescos no reembolsables de sobrevivencia debido a la pérdida de mercaderías perecibles y no perecibles; otorgar un crédito Covid especial para el turismo, con condiciones muy flexibles y tomando como base las ventas actualizadas de los últimos tres años para su evaluación, a tasa de interés igual a cero y un plazo de gracia de 24 meses, con servicio a la deuda a 60 meses. También se plantea obligar a los municipios a condonar y/o rebajar el cobro de patentes comerciales y de alcoholes a los establecimientos comerciales o turísticos que se encuentren o hayan estado cerrados por orden de la autoridad u otra razón relacionada con el Covid-19; condonar el pago de contribuciones de bienes raíces de locales comerciales que debieron permanecer cerrados por el período que se prolongue este cierre; flexibilizar las normas y exigencias laborales con pagos y horarios proporcionales; subvención a la mano de obra para el personal con contrato vigente, teniendo como condición el no despedir personal. Y subvención a la mano de obra para nuevos contratos.

Suspensiones y condonaciones

La propuesta incluye también ampliar la extensión del plazo de pactos de suspensión de empleos (finaliza en octubre); suspender por 24 meses el pago de dividendos y contribuciones y un subsidio para el pago de arriendo para aquellos que no son propietarios; también condonar el pago por concepto de concesiones marítimas de actividades relacionadas con el turismo y que se encuentren cerradas, tales como restaurantes, hoteles, escuelas de surf, orillas de mar o lagos concesionados a camping, kioscos y otras actividades turísticas, por un periodo de dos años o por el tiempo que estén imposibilitados de trabajar para generar ingresos que le permitan cumplir con esta obligación”.

La propuesta lleva la firma de Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, además de dirigentes de todo el país, entre los cuales destacan los magallánicos Sony Guineo Guineo, presidente Asociación Gremial Gastronómica de Puerto Natales; Pilar Irribarra Baranda, presidente Cámara de Turismo de Ultima Esperanza; Mauricio Kusanovic, presidente Cámara de Turismo Torres del Paine; Eduardo Camelio, presidenta Cámara de Turismo Austro Chile; Lilian Riquelme, presidenta Asociación de Alojamientos de la Patagonia Asatur AG; Jaime Jelincic, presidente Asociación Gremial de Gastronómicos de Punta Arenas; Moris Van de Maele, presidente Cámara de Turismo Cabo de Hornos; Noemi Ojeda, presidenta de Hostales y Residenciales Servicios Turísticos de Puerto Natales; y Marcos Ivelic Gallardo, presidente Cámara de Comercio e Industria de Magallanes-Punta Arenas.

La carta fue enviada con copia al ministro de Hacienda, Ignacio Briones; al ministro de Economía, Lukas Palacios y a integrantes de la Comisión de Hacienda Cámara de Diputados.