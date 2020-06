Gastronómicos caen en la incertidumbre porque gobierno no les da señal de ayuda

“Hay molestia en el sector porque hasta ahora no se ha generado ninguna ayuda destinada para un sector que es parte importante del área turística. Ha habido palabras de solidaridad, pero ninguna decisión tomada”, critica el presidente de la Asociación Gremial de Gastronómicos de Punta Arenas, Jaime Jelincic.

Incluso el directivo lamenta que tampoco los instrumentos que ha promovido el gobierno los ha beneficiado. “Hubo un fondo Reactívate que sólo benefició a 37 empresas y ninguna de ellas está asociada al gremio”.

Agrega que la molestia se profundiza porque supone que el gobierno debiera tener todos los antecedentes por la crisis que existe y cuya información debiera estar disponible a través de organismos tales como el Servicio de Impuestos Internos ante la morosidad o no en el pago de impuestos. “No tener un diagnóstico de la realidad y del empleo en la región a casi cuatro meses de la pandemia me parece lamentable”.

A juicio del ex intendente de Magallanes en la administración de Lagos, es “clave que el gobierno tenga la información. Esta suerte de no entender lo que está pasando y darle premura como debiera ser molesta mucho. No es posible que en estos meses de pandemia la autoridad no aparezca con información clara y genere los instrumentos de apoyo para cada uno de los sectores afectados”.

Asimismo, cuestiona que los efectos de la crisis y las medidas que deban adoptar las empresas se traduzca en recurrir a la administradora de fondos de cesantía porque cada vez se debilitan los sueldos de los trabajadores acogidos en las AFC y considera que se debe buscar un mejor mecanismo de cómo pagar las imposiciones.

“Hay un sector como los restoranes, cafés, pub, gimnasios, que tienen prohibido funcionar y han asumido sus compromisos de seguir pagando las imposiciones de los trabajadores, pero sin opción de poder funcionar. El tiempo está pasando y no hay señales claras de apoyos directos”, recalca.

Pago de patentes

Jaime Jelincic también llamó al alcalde y concejales a evaluar una respuesta ante la demanda de los propietarios de locales sobre el pago de patente y que se les beneficie con alguna rebaja respecto al valor real considerando que se mantienen cerrados sin atención de público desde mediados de marzo.

“Toda la institucionalidad nos dice que el sector turismo se verá afectado a lo menos durante dos temporadas, pero no vemos ningún gesto claro. La respuesta es paupérrima. Muchos estamos cumpliendo con nuestros compromisos, pero lo estamos haciendo por la vía de los créditos, asumiendo más deudas, mientras vemos cómo nos reinventamos y nuevamente repito, el gobierno ha sido pasivo sin adoptar medidas concretas”, enfatiza el directivo de los gastronómicos.