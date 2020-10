Gastronómicos demandan estrategia sanitaria y critican descoordinaciones

– Cuestionan adelanto del toque de queda y poco distanciamiento en vuelos aéreos.

La Asociación de Gastronómicos de Punta Arenas llamó a las autoridades de Salud a definir una estrategia más clara para controlar la pandemia y cuestionó la efectividad de medidas como adelantar el inicio del toque de queda o que no se respete el distanciamiento a bordo de los vuelos aéreos entre Santiago y Punta Arenas.

A través de una declaración pública, Jaime Jelincic, presidente del gremio que agrupa a los restoranes y pubs, señala que la pandemia golpea fuerte en la región, generando la pérdida de vidas de magallánicos, tensionando fuertemente los servicios de salud de atención hospitalaria y red de atención primaria con una ciudadanía impedida de ejecutar sus actividades con normalidad generando altos niveles de cesantía y además muchas familias que han disminuido sus ingresos económicos.

“En este cuadro que nos afecta a todos nos enteramos por los medios de comunicación de análisis sanitarios contradictorios entre la salud municipal y los organismos dependientes del Ministerio de Salud, lo que refleja la poca coordinación existente, así como la poca claridad en determinar responsabilidades y competencias”, precisa.

A juicio de Jelincic, es un deber ineludible de las autoridades hacerse cargo de la administración de esta crisis sanitaria, la coordinación y ejecución de la estrategia que se debe reflejar con transparencia ante la comunidad y deben ser eficaces y coherentes.

“A siete meses de una pandemia desatada en nuestra región enterarnos que no existe coordinación y más aún no tener información precisa del comportamiento de esta segunda ola muestra niveles de incertidumbre que a nuestra población le cuesta entender”, recalca.

A modo de ejemplo cita que el domingo pasado, a través de una emisión del canal de la Universidad Católica el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que las cuarentenas largas no sirven para controlar las pandemias, además señaló tajantemente que era muy improbable un rebrote como en Europa o Magallanes porque se testeaba mucho y se trazaba muy bien en Santiago.

“Nos motiva a preguntarnos entonces cuál es la estrategia para Magallanes para disminuir los contagios y además entonces no se ha hecho la cantidad de testeos necesarios ni la trazabilidad adecuada. Lo que podemos afirmar es que lo hecho hasta ahora no ha dado resultado, por lo tanto, hay que buscar medidas que sean más eficaces en el control de la pandemia”, dice Jelincic.

El directivo agrega que sin ser experto en la materia demandan de una estrategia sanitaria clara para la región con coordinaciones eficientes entre las autoridades e instituciones que estén a la altura de la urgencia que vive Magallanes.

“Creemos imperativo entender la realidad que vivimos muchos magallánicos, no se puede seguir sosteniendo que la alta tasa de contagios es por la gran movilidad que existe en nuestra ciudad lo cual sería porque los magallánicos son tozudos o les gusta sólo romper las normas y andar de fiesta. Puede que algo de eso sea verdad, pero no hay que desconocer lo esencialmente real, la gente sale y rompe cuarentenas pues necesitan trabajar, hay muchos trabajadores independientes que se ganan su sustento día a día y no asumir esta realidad por parte de las autoridades es lamentable, esa es una materia a resolver de verdad para sostener la cuarentena”, insiste.

Jaime Jelincic sostiene que la comunidad no comprende restricciones como adelantar el toque de queda desde las 20 horas como si el virus contagiara más de noche, pero por otro lado critica el aumento de frecuencias aéreas con vuelos sin distancia social al interior de los aviones: “Nos cuentan que los filtros de estos aviones lo permite, lo cual es ridículo pues van unos al lado del otro y el proceso de purificación de aire es lento. Están hacinados tres horas, pero nadie puede ir a comer a un restaurante que puede tener distancia social y cumplir todas las medidas sanitarias”.