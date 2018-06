Gendarmería manifestó sus reparos por resolución de la Corte de Apelaciones que acogió libertad condicional de dos internos

Los reclusos Iván Morales y Alejandro Vidal no carecen de buena conducta al interior del penal.

El alcaide del complejo penitenciario de Punta Arenas, teniente coronel Rosendo Cerda Suazo, en un oficio fechado el día 11 de junio de 2018, manifiesta sus reparos a la sala de la Corte de Apelaciones luego de la libertad condicional concedida a dos de los diez reclusos favorecidos con la medida.

Derechamente, el alcaide subrogante plantea que los internos Iván Alexis Morales Rivas y Alejandro Mauricio Vidal Hernández, no podrán hacer uso de la libertad condicional, porque no cumplen con el requisito establecido en el Reglamento de Libertad Condicional de la Ley 2.442, en el artículo 24 inciso tercero, esto es porque no cumplen con la obligación de tener buena conducta.

Para tal efecto, adjunta los informes de control de conducta de ambos presidiarios, en los que figuran transgresiones al reglamento interno, posterior de que se produjera su postulación al beneficio.

En el caso de Iván Morales, con fecha 30 de abril de 2018 su nivel de conducta baja dos grados por sanción al interior del Centro de Educación y Trabajo, en su sistema semiabierto.

En cuanto a Alejandro Vidal, se le imputa una agresión a un funcionario con fecha 26 de mayo de 2018, falta considerada como grave, lo que le significó recibir un castigo de 30 días sin recibir visitas, que recién cumple el 25 de junio próximo.

Frente a los reparos invocados por Gendarmería, el abogado penitenciario Pablo Chandía Ayala, clarificó ante el alto tribunal regional que las calificaciones de conducta tanto para la postulación a beneficios como incluso a la libertad condicional se hace hasta el período anterior a la postulación al respectivo beneficio, es decir, dos meses antes. Hasta ese entonces, tanto Morales como Vidal contaban con todos los requisitos establecidos por el legislador, sin perjuicio que posteriormente hayan sido sancionados al interior de la unidad penal.

En consecuencia, el abogado califica de ilegal y arbitraria la medida comunicada por Gendarmería, pues, en su opinión, otorgar una interpretación distinta a la anterior significa que la decisión de otorgar o no la libertad condicional quedaría entregada a Gendarmería y no a la comisión respectiva o, en su caso, a la Corte de Apelaciones.

Este jueves 14 de junio, la Corte de Apelaciones certificó que la sentencia dictada en los referidos casos, se encuentra a firme y ejecutoriada≤, por lo que procede su cumplimiento.

Cabe recordar que la Corte acogió el sábado pasado los recursos de amparo de diez internos y decretó su inmediata excarcelación, por estimar que todos ellos cumplían los requisitos establecidos para gozar de la libertad condicional, al dar cumplimiento con el 75 por ciento de la pena cumplida.