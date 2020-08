Gendarmes molestos por cambio de funcionaria en sección Femenina

La Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Magallanes envió una carta al director nacional de la repartición, a raíz de un conflicto que afecta a la sección femenina del Centro Penitenciario de Punta Arenas, por el traslado de una funcionaria a otra sección pero sin el reemplazo respectivo. Esto genera un déficit de personal, situación que han expuesto al director regional quien se había comprometido a no realizar dicho traslado hasta no tener el reemplazo, lo que en la práctica no se cumplió. Este jueves todo el personal de guardia realizó una “jornada de reflexión” de una hora. En la foto, suboficial mayor Ariel Velásquez; cabo Wladimir Haro y suboficial mayor Ronald Zúñiga.

