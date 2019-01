Gendarmes se querellaron contra cuatro internos por el delito de injurias graves

En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, personal de Gendarmería estampó ayer dos querellas criminales en contra de cuatro internos (tres mujeres y un hombre) que se encuentran cumpliendo condena y prisión preventiva en la cárcel de Punta Arenas, quienes fueron sindicados como los autores de proferir injurias graves en perjuicio de tres gendarmes, quienes debido a esta situación han tenido que lidiar con múltiples inconvenientes, tanto de índole personal como laboral.

Amanda Curiñir Hueichaqueo es una de los funcionarios aquejados con esta problemática, cuyo dolor de cabeza tuvo su génesis el 8 de marzo de 2018, cuando las querelladas identificadas como Cynthia Deborah Mansilla Quinchaman, Camila Stephanía Vargas Soto y Francisca Andrea Miranda Vargas interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, denunciando que habían sido objeto de situaciones irregulares, vulneraciones de derechos, persecución, hostigamiento y maltratos psicológicos de parte de la gendarme, agregando además que ésta les negaba atenciones médicas, sociales y psicológicas cuando las presas lo requerían.

La acción judicial fue acogida por el tribunal de alzada, teniendo la afectada que recurrir de apelación ante la Corte Suprema, cuyos ministros revocaron el fallo del máximo tribunal de Magallanes, relegando a Curiñir de ejercer labores de trato directo con las internas, además de dañar seriamente la honra y la dignidad de la misma.

“Acá involucraron una situación que no correspondía al caso, me trataron como si yo estuviese abusando de mi poder sobre ellas, cosa que nunca fue así, y eso me produjo un cambio área laboral en varias oportunidades por lo mismo para no tener contacto con ellas”, manifestó.

En este aspecto, la abogada Tamara Díaz Cárdenas, abogada de la dirección regional de la institución intrapenitenciaria, explicó que “ellos se sienten afectados por la naturaleza de funciones que realizan, y en algunos casos no tienen contacto directo con los internos, por lo que no pueden maltratarlos o afectarlos de forma psicológica”.

La segunda querella fue interpuesta en representación del sargento Nelson Novoa Sepúlveda y del capitán Gustavo Núñez Biere, la cual pretende que se investigue y se condene al interno imputado identificado como Segundo Manuel Aguilar Díaz. Este último recurrió de protección ante la Corte de Apelaciones de la ciudad el 1 de agosto del año pasado acusando a ambos gendarmes de ser víctima de reiterados hostigamientos y amenazas de trasladarlo a otra unidad, asegurando que éstos le allanaban constantemente su dormitorio, lo agredían verbalmente, episodios que lo mantenían afectado psicológicamente. Sin embargo, los ministros del tribunal de alzada desestimaron dicha acción judicial.

Cristian Escobar, dirigente local de la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech), expresó que “exigimos que no se vulneren nuestros derechos como funcionarios. Con esto queremos demostrar que nosotros en conocimiento de nuestras labores diarias no hemos vulnerado ningún derecho de nuestros usuarios del sistema penal. Al contrario, contamos con capacitaciones referentes a la vulneración de los derechos y evitar este tipo de injurias que están profiriendo sobre nuestros funcionarios”.