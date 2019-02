General de Carabineros descartó que en Magallanes exista una cuota mensual para cursar infracciones

Una nueva polémica involucra a Carabineros, luego que durante la jornada del jueves se conociera públicamente una circular emitida por la Tercera Comisaría de Cañete, en la Región del Biobío, que ordenaba al personal uniformado de esa ciudad cursar una cantidad de infracciones mínimas a conductores.

Según se extrae del documento firmado por el subcomisario de los servicios, capitán Cristián Gutiérrez Dumont, “cada cuadrante deberá mantener una labor mínima de 22 controles de identidad, 20 controles vehiculares, 5 fiscalizaciones a locales comerciales, 5 fiscalizaciones a locales de alcoholes, 1 infracción a locales de alcoholes, 1 infracción al artículo 26 de la ley de alcoholes, 2 infracciones al artículo 25 de la ley de alcoholes, 4 infracciones al tránsito”.

Pese a que desde la Prefectura de Arauco explicaron que esta situación se trató de “un error de redacción”, dejando sin efecto la respectiva orden, nuevamente resurgieron los cuestionamientos por parte de la comunidad, llegando incluso a ser ampliamente debatido este tema en Magallanes por medio de las redes sociales.

General Machuca

Saliendo al paso de las críticas, el jefe de la Duodécima Zona de Carabineros, general Roberto Machuca Rojas, manifestó a La Prensa Austral que “los magallánicos tienen que estar muy tranquilos porque ellos mismos a nosotros nos dicen que les encanta la fiscalización, por lo tanto van a seguir siendo fiscalizados en materias distintas, entre ellas la Ley de Tránsito, que es la que más les preocupa. Hoy día no es el objetivo de Carabineros notificar una infracción, no me trae a mí ningún beneficio. Mi mejor beneficio es que la gente entienda y tome consciencia de que sus acciones a veces imprudentes pueden generar serias y graves consecuencias a ellos y de por vida. Eso es lo importante y no una multa”.

Respecto a lo ocurrido en la Octava Región, aseveró que “fue un hecho puntual, de un mando puntual, que tomó una decisión. Yo lo que he visto y he recibido en mis años de servicio es acrecentar la labor de fiscalización y de control, y eso no significa la de infracción, que son cosas totalmente distintas”.

Finalmente, el general defendió a su institución, sentenciando que “yo debería responder por Magallanes pero me voy a atrever a contestar por todo Chile, porque estoy seguro y convencido que ha sido así siempre. La institución jamás ni antes, ni ahora, ni después va a exigir cuotas respecto a la labor, por ejemplo, en la Ley de Tránsito”.