General Jorge Peña: “No queremos que el desfile dominical sea un agente de atracción de algún conflicto”

“La Vª División de Ejército es importantísima para la institución y me siento distinguido con la responsabilidad”, fue lo que señaló hace menos de un año, en diciembre de 2018, el general Jorge Peña Núñez, al asumir la jefatura regional y el Comando Conjunto Austral.

Hoy, que no fue considerado para integrar el alto mando 2020, atribuye su salida a los ciclos de vida del recurso humano. “Unos deben irse a retiro para que otros también puedan acceder al generalato”.

En conversación con El Magallanes, el oficial dijo que cuesta hacer balances, “pero, raya para la suma, fue un año positivo. Con bastante trabajo y contacto con la ciudadanía, que era la intención que tenía para que la gente sintiera que el Ejército es parte de ellos. Lamentablemente tuvimos un estado de excepción constitucional, donde tuvimos que salir a las calles. Probablemente no toda la gente visualizó efectivamente lo que queríamos, a qué salíamos, que no era más que para cuidar a la gente de bien de los que andaban haciendo algunos desmanes”.

“Sin embargo, independiente de ello, creo que el balance fue positivo porque mucha gente nos agradecía que estuviéramos cuidando porque se sentían seguros”.

“Por tanto, el Ejército sigue siendo el mismo de antes. Nuestra gente, que estuvo en el estado de excepción, hoy son apoderados de colegios, van a los mismos lugares que el resto a comprar, y estamos en condiciones de colaborar en lo que sea a la ciudadanía. Esperamos no tener este año incendios forestales sino tendremos que salir igual a ayudar”.

– En lo personal, ¿qué significa para un oficial del grado suyo que lo llamen a retiro? ¿Se producen sentimientos encontrados?

– “Por supuesto que hay sentimientos encontrados, porque uno ha estado 37 años de su vida sirviendo a una institución como el Ejército, en que uno se levanta todos los días temprano, se pone el uniforme, sabe que sale en la mañana pero no sabe la hora de regreso. Hay actividades los fines de semana, campañas. Es un training y dinámica de vida bastante ágil, con muchas cosas. Pero también sabemos que la carrera dura hasta que uno es coronel y, cuando a uno lo ascienden a general, la verdad es que es una retribución, un premio a una carrera. Eso ya es algo extra. No todos llegan a general, por tanto uno ya se siente agradecido. El hecho de ser general y que me hayan dado el mando de una división tan importante, como la Quinta División, por lo que significa la Región de Magallaes, ya es satisfactorio.

“Uno entiende que el ciclo de vida del recurso humano debe ser así. Unos deben irse a retiro para que otros también puedan acceder al generalato. Así que uno se va contento, feliz y tranquilo por haber cumplido y aportado con un grano de arena al desarrollo del país a través del Ejército. Estoy agradecido del comandante en jefe. No tengo nada que decir al respecto”.

-¿En lo personal le hubiese gustado seguir en carrera?

– “Por supuesto, ¿a quién, no? Me habría gustado seguir, pudiendo hacer algo en beneficio de la institución y del país, más allá de lo que uno ha hecho, de buena o mala forma, pero siempre de buena fe. Estoy tranquilo y contento, feliz de lo que he hecho y a darle el paso a gente más joven”.

– ¿Qué se viene para usted?

– “Reorganizar mi vida. Por ahora voy a reunirme con mis hijos que están en Santiago, con una vida más familiar y después de todo eso veré qué hago”.

– General, ¿los desfiles se van a retomar los días domingo, entendiendo que acá son toda una tradición?

– “Tenemos toda la intención de retomarlos. Por eso, todas las semanas me reúno con las policías y lo analizamos, pero aún hay gente, gracias a Dios la minoría, que está con los ánimos elevados, y que pudieran reaccionar mal. No queremos que el desfile sea un agente de atracción de algún conflicto. Tenemos toda la intención de retomar esto, pero también le pedimos a la municipalidad que eso tiene que estar en forma digna, pintado. En la semana vimos que la driza por donde se eleva la bandera no está, entonces hay que hacer una reparación antes de poder retomar esta tradición, que nos gustaría que fuera a la brevedad”.

Sobre el cambio de mando, donde asumirá el general de división Rodrigo Ventura Sancho, estimativamente se realizará entre el 12 y 15 de diciembre.

El general Peña, casado con Carmen Luz Vergara, padre de tres hijos, el mayor continuador de la tradición militar, una hija estudiando en Santiago y el más pequeño cursando estudios en Punta Arenas, dijo que permanecerá un tiempo en la zona por motivos laborales de su señora.