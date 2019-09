Geraldine González se lleva la corona de Miss Universo Chile hasta su natal Conchalí

De 18 finalistas al concurso Miss Universo Chile quedaron 10, y de ahí cinco. Por último, la Miss Puerto Montt, Tiare Fuentes y la representante de la Escuela Miss Súper Miss, Geraldine González, se tomaron de las manos para esperar el veredicto del jurado, que leyó la animadora Viviana Nunes en la ceremonia realizada anoche, en los salones del Hotel Casino Dreams. Y la corona quedó depositada sobre el emocionado rostro de Geraldine González, que a sus 20 años se convertirá en la representante chilena para el concurso Miss Universo.

“Daré todo de mí para seguir preparándome al mil por ciento por mi Chile. Yo soy de Conchalí y me vengo preparando hace un año, lo que pasa es que yo el año pasado participé en este mismo certamen y saqué tercer lugar, pero me quedó gustando y dije que si volvía a presentarme a un concurso, tenía que ser con preparación. Fue como la revancha”, expresó la ganadora.

La magallánica Marisel Retamal, Miss Patagonia, quedó entre las diez finalistas, pero no pudo pasar a la ronda definitoria. Sin embargo, estaba contenta por la experiencia que adquirió: “No pensé llegar tan lejos, porque para mí todo esto es muy nuevo, una linda experiencia que me llevo en el recuerdo para siempre. Hoy estaba tranquila, más relajada. Es mi primera experiencia, no tenía mayor conocimiento de lo que era el mundo de las misses”. En ese sentido, quiere terminar su carrera y “quien sabe si se me da una oportunidad en el modelaje, no tenía nada de experiencia, así que todo esto fue nuevo para mí. Esta semana fue muy agotadora, así que admiro mucho a las chicas que viven en este mundo, porque dormíamos cuatro horas, ensayos, actividades, todo el día en tacos, pero todo sirve en esta vida”, concluyó nuestra representante.

El jurado estuvo conformado por catorce personas, entre ellas, Maura Rivera y María Eugenia Larraín, lejos la más requerida para las fotografías. La popular “Kenita” comentó estar “feliz de que hayan elegido esta locación como sede para este concurso, cerca de las Torres del Paine, este lugar maravilloso de nuestro país, y para que todo no sea en Santiago. Muy contenta de haber estado una vez más en esta ciudad, con gente tan cariñosa, por compromiso me tengo que ir en unas horas más a grabar el ‘Así somos’ así que viajo pronto, pero espero volver y quedarme más tiempo”. Y para la ganadora, un consejo: “Que sea ella y que tenga fe de que todos los sueños se pueden cumplir, y que a veces uno es su propio enemigo y se pone límites, así que sueñe a lo grande”.