Gerente de empresa Inversiones Australes SPA: “Tenemos confianza que en el corto plazo la Corte fallará a favor nuestro y frenará este acto arbitrario”

Roberto Rodríguez Silva precisó que el objetivo del Ministerio de Transportes es adjudicar de manera directa el contrato.

“Tenemos confianza que en el muy corto plazo la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema van a fallar a favor nuestro y van a generar una orden de no innovar de tal manera de frenar este acto arbitrario”, opinó el gerente de Inversiones Australes SPA, Roberto Rodríguez Silva, respecto al término anticipado del contrato de concesión del servicio de buses Vía Austral en la locomoción colectiva mayor en Punta Arenas a contar de fines de septiembre.

Ello porque Transportes anunció que se posterga hasta el 1 de octubre el inicio del nuevo servicio de buses de locomoción porque se prevé que a mediados de septiembre se completará el arribo de los 70 buses diésel Euro V a Punta Arenas. Las primeras 25 ó 30 máquinas llegarán la próxima semana vía terrestre desde Brasil y las otras están en plena producción en la planta ensambladora.

Para el ejecutivo de Inversiones Austral SPA el haber recurrido con un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago fue para impugnar un proceso que a juicio de ellos es arbitrario e ilegal ya que el Ministerio de Transportes mediante un decreto exento resolvió terminar el contrato y no hubo un proceso de caducidad. A cambio el servicio lo adjudica de manera directa a la empresa Inversiones Asendal y con una nueva flota de 70 buses adquirida por terceros.

“Esperamos que sea la Corte de Apelaciones la que determine si el decreto en cuestión es legal o no. Si es legal por cierto que lo vamos a aceptar, pero si es ilegal vamos a exigir al Ministerio que anule el decreto y todos los procesos de fiscalización ilegales que ha cursado con posterioridad a la emisión de dicho decreto”, recalcó Rodríguez.

De paso insistió en aclarar que el Ministerio de Transportes no aplicó una caducidad al contrato que es un mecanismo contractual que está plenamente definido y tiene su forma de aplicación. “Lo que hizo el Ministerio fue el término unilateral por requerirlo el interés público, según fue la justificación dada por ellos”, afirmó.

Rodríguez insistió que “por lo mismo es que nosotros hemos calificado el acto de ilegal y arbitrario y que tiene otro objetivo oculto y no la protección del interés de la población porque tiene un interés más preciso. Ignoro por qué causa y motivo tiene como objetivo central imponer a un operador (Inversiones Asendal) que dicho sea de paso es el mismo operador con el cual estuvimos nosotros negociando el año pasado para la compra del contrato y que el Ministerio intervino para hacer fracasar las negociaciones y después aparece contratándolo en forma directa y permitiéndole el acceso para la adquisición de una nueva flota, que dicho sea de paso no son ellos los que adquieren la flota, sino que un tercero”, afirmó.

Por lo tanto, recalcó, le están dando condiciones de participación favorable de la cual no ha tenido acceso ninguna otra empresa nacional, extranjera ni local. “El objetivo central del Ministerio es adjudicar de manera directa el contrato. Ignoro los motivos y cuál es el fondo del asunto. Si ellos consideran que el cumplimiento de la empresa ha sido deficiente tiene que proceder a la liquidación del contrato en los términos que están establecidos, pero no inventar causales que no tienen ningún sentido”.

El gerente de la concesionaria manifestó además que otra de las falencias en este proceso radica en que se emitió un decreto exento en circunstancias que el contrato exige que el término anticipado del contrato sea vía de un decreto que se tome de razón.

Procesos sancionatorios

En cuanto a los procesos sancionatorios acumulados en contra de Vía Austral y que suman 44 en los últimos tres años de operaciones, el ejecutivo precisó que hasta antes del aviso del término anticipado del contrato, en el último año se había cursado una multa por 100 UF. Y con posterioridad al término del vínculo se dictaron varias multas que son procesos antiguos que el Ministerio de Transportes “misteriosamente revivió y procedieron en el último periodo a reactivar procesos sancionatorios, muchos de ellos que no tienen justificación y que todavía no han sido siquiera resuelto en sus últimos recursos y ha generado en el último mes 1.200 UF en multas”.

Incluso recordó que no han sido tantas las multas en cuatro años de trabajo y muchas de ellas están revocadas por el mismo ministerio al aceptar los argumentos.

“En lo que respecta al último año y la cantidad de multas era muy menor hasta que llegó este decreto. Con el ánimo de amedrentarnos y perjudicar nuestra operación el Ministerio revivió procesos antiguos que estaban archivados y le dio curso a las multas. Eso está generando procesos de fiscalización que no se condicen con el decreto de término de contrato que ellos mismos han enviado”, insistió Roberto Rodríguez.

Respecto a si dejarán de operar el 30 de septiembre como lo está planificando Transportes, el ejecutivo afirmó que si les revocan el permiso para salir a la calle no podrán prestar el servicio por mucho que consideren ilegal el proceso, pero recalcó que confían en que la justicia dicte orden de no innovar y así frenar este acto arbitrario.

El ejecutivo precisó además que Inversiones Australes ya regularizó el pago de las deudas previsionales de sus trabajadores, algunas al contado y otras están pactadas en su pago en plazos determinados y que ello ya fue informado a los sindicatos.

Además, Rodríguez lamentó que con el nuevo contrato la ciudad de Punta Arenas retrocede en un servicio de emisión limpia al dejar de usar buses a gas natural y volver a buses con motores diésel.b