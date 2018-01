Gerente de Globalpesca y creación de parque marino en Cabo de Hornos: “Esto partió de una decisión política en mayo de 2017, no de conceptos técnicos”

Eduardo Infante Larraguibel, quien además es director de la Asociación de Operadores de Bacalao de Magallanes, criticó que las autoridades de gobierno no tomaran en cuenta sus opiniones, aunque de todas maneras valoró que exista una zona de preservación.

Cristián Saralegui Ruiz

csaralegui@laprensaaustral.cl

Apenas se supo la decisión del Comité de Ministros de decretar la creación del parque marino en el sector de las islas Diego Ramírez y Cabo de Hornos, dejó muy contenta a la comunidad científica, tal como lo expresaron el doctor Ricardo Rozzi y el vicerrector de Investigación y postgrado de la Universidad de Magallanes, Andrés Mansilla, quienes no dudaron en calificar de histórica esta decisión. Sin embargo, no todos quedaron contentos con esta medida.

“Fue bastante inadecuado. Todo partió con la presentación que hizo la Presidenta en la cuenta pública del año pasado, diciendo que esto se iba a crear, y dio a sus ministros la instrucción de que se creara. Y finalmente ayer (lunes), 22 de enero, el Consejo de Ministros se juntó a aprobar lo que ya tenían la instrucción de aprobar. Del punto de vista de la mecánica decisional no había nada que hacer y no había espacio para la técnica, para meter los valores y experiencia de quienes son los principales usuarios de la zona. Fue una decisión política”, criticó el gerente general de Globalpesca y director de la Asociación de Operadores de Bacalao de Magallanes, Eduardo Infante Larraguibel.

Pese a que esa decisión ya estaba tomada, Infante lamentó que no se produjeran instancias de diálogo con su sector, las que a su juicio, fueron vetadas. “Por ejemplo, el intendente no nos recibió nunca, nos recibió un diputado y un senador y el resto de los agentes políticos, nos recibieron los asesores, si es que nos recibieron. Entonces nos acusaron que teníamos el gran lobby pesquero, lo que es una mentira. Por más que tratamos de acceder a través de la ley del lobby a las distintas personas, no pudimos hacerlo, a diferencia de nuestra contraparte, el National Geographic. Este tema partió por una propuesta que el National Geographic le hizo a la Presidenta, vale decir que el National Geographic tuvo acceso a la Presidenta y nosotros no”. De hecho, Infante señaló que el proyecto inicial, que sindicó como ambicioso, “abarcaba prácticamente todo el Cabo de Hornos, lo que implicaba dejar la región sin pesca artesanal y sin pesca industrial, y no se pudiera ejecutar ninguna actividad económica. De eso se llegó a la solución, que era la que proponía la Universidad de Magallanes, que sabemos que es un área distinta”.

Zona de captura

En cuanto a la pesca del bacalao, Eduardo Infante estima que, si bien aún no reciben las coordenadas que tendrá el futuro parque, “hemos tenido años en que en esa zona se ha pescado hasta el 30% de la cuota, así que en el peor caso, perderíamos el 30% pero esto varía año a año. Pero el problema realmente complicado es otro: para el caso del bacalao, la posibilidad de pescar en un área determinada, ha sido licitada, la última licitación fue en diciembre del año pasado y en ella se licita pescar por zonas incluidas donde mañana estará el parque marino; en el fondo, lo que no ha quedado claro es cómo será este traspaso. Es decir, lo más natural es decir que la última licitación que incluye esa área fue el año pasado, y es por diez años, así que el parque marino debiera empezar a funcionar en diez años más, y eso sería lo más natural. En caso de que no fuera así estaríamos frente a una confiscación, por sobre los derechos adquiridos. Me explico: si el Estado quiere construir una carretera, lo que tiene que hacer es expropiar, y económicamente indemniza a quienes han tenido que ceder el terreno, en pro de un beneficio común que es la carretera. Aquí pasa lo mismo, se está creando un parque marino en pro del beneficio común, pero para hacerlo, no se ha definido el proceso, pero sería una especie de expropiación; si ese fuera el caso, tendría que existir indemnización, pero nada de eso ha sido definido, por lo que está en el campo de la especulación”, desarrolló el gerente de Globalpesca.

Pese a estas discrepancias, Infante rescata que dentro de este negativo escenario, “se logró un cierto equilibrio”, porque “estamos muy contentos de que prime la preservación. Citando al doctor Rozzi, no se trata de economía versus preservación; todo lo contrario, lo que hay que hacer es una economía de la preservación, economía que preserve y sea parte íntegra del proceso productivo. En Globalpesca entendimos eso hace muchos años, no estamos por la depredación o pesca indiscriminada, eso es imposible bajo los esquemas normativos actuales. Gran parte de los estudios científicos y el 100% de los datos que cuenta el Ifop, para hacer la investigación respecto del bacalao, son datos que se toman de nuestros propios barcos, tanto de Globalpesca como Aobac”.

En ese sentido, Eduardo Infante concluye indicando que aún no está claro cómo se desarrollará este proceso, porque “en teoría, cuando uno quiere hacer una preservación, lo que se pregunta es qué quiero preservar o qué quiero proteger, de qué lo quiero proteger y cómo lo haré. Eso es lo fundamental que uno tiene que entender para todas las especies del área que uno quiere proteger, este estudio lo hizo la Universidad de Magallanes y lo presentó en diciembre de 2017, y ahora el 22 de enero de 2018 el comité de ministros toma una decisión; entonces esto no partió por el estudio de la Umag sino que de una decisión política en mayo de 2017, no de conceptos técnicos. De ese punto de vista, faltó comunicación entre todas las partes. Una vez que esto ya estaba lanzado, que la idea política ya estaba en funcionamiento y estaban trabajando los ministros, sí, tuvimos una cercanía con la Umag, que fueron quizás los únicos que nos escucharon”, concluyó.