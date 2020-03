Gerente de Salfa: “Es muy difícil que la empresa pueda mantener a su gente de forma activa”

Revuelo generó en redes sociales una denuncia que acusaba a la Constructora Salfa de adoptar la lamentable medida de despedir al 50% de sus trabajadores, debido al arrollador avance del coronavirus en nuestro país.

Ante esta denuncia, La Prensa Austral se contactó con el gerente de la Constructora Salfa, Cristóbal Bascuñán, quien, de forma tajante, lo desmintió: “No hay que creer todo lo que sale en las redes sociales. Es absolutamente falsa esa información, lo que pasa es que los contratos en construcción van terminando y en la medida de que no partan nuevos proyectos no se le puede dar continuidad a las personas que trabajan en dichos proyectos de construcción”, acotó Bascuñán.

“La constructora tiene varios proyectos que están en etapa de término y es a esa gente la que se ha desvinculado. Son contratos por faena que llegaron a su término”, ahondó el gerente de la constructora.

– ¿Cuántas personas son las que quedaron sin empleo?

– “No tengo ese número, pero son todos los contratos que ya estamos terminando, no son por necesidades de la empresa que se desvincularon a estos trabajadores”.

– ¿Esta medida la adoptará la empresa en algún minuto? ¿Se despedirán a trabajadores debido al coronavirus?

– “En la medida que no exista claridad por parte de la autoridad de cómo costear este gasto gigantesco que se viene en relación al coronavirus, porque no hay ninguna empresa en el mercado que pueda subsistir manteniendo a trabajadores sin que exista una prestación de servicio de por medio, es muy difícil que la empresa pueda mantener a su gente de forma activa”.

– ¿Qué tiene que pasar para que esto no ocurra?

– “Para que esto no ocurra es muy importante el proyecto de ley que anunció Piñera la semana pasada y que esperamos se materialice lo antes posible, ya que dice que las empresas podrían mantener los vínculos contractuales con las personas dirigiendo el costo de los sueldos con cargo al fondo de cesantía. Esto es sumamente relevante para que empresas como Salfa no caigamos en la lamentable decisión de tener que desvincular gente producto de que no se pueden costear las planillas”.

– ¿Se disminuyeron los sueldos de los trabajadores?

– “No, en el caso de Salfa eso no se ha hecho. Sé que hay otras empresas que están tomando esa medida, pero nosotros no hemos adoptado esta decisión. Pero, la verdad es que tampoco podemos asegurar de que no se hará en algún momento. Esas son medidas dolorosas, pero si nos vemos en la obligación de hacer un ajuste de sueldos, lo vamos a tener que hacer. Hay que aclarar que esta medida, si es que se llega a adoptar, correría para toda la organización, porque en ese tipo de cosas no puede haber discriminaciones”.