Germán Vidal Chartt, un león bajo el aro de básquetbol

Ex jugador del Club Deportivo Liceo y de la Ute Figura en la década del 60 y 70, destacó también en el equipo de Enap en Posesión. Ese carácter para formar equipos lo ha llevado a ser actualmente, gobernador del Distrito T-4 Chile Austral del Club de Leones

“Apareció esta temporada en primera división. De partida fue titular y figura inamovible en el Deportivo Liceo. Bastaron un par de partidos, especialmente esos dramáticos encuentros con Audax para señalarlo como una de las promesas más positivas del básquetbol puntarenense. Es Germán Vidal, el espigado defensor liceano. Está jugando con la prestancia de un veterano, con la misma “pachorra” de Urra, Cekalovic o Torti, en circunstancias que es su primer año entre los consagrados”. Con esas palabras fue descrito, en junio de 1972, Germán Vidal Chartt, por la revista Crack Deportes, que destacó su promisoria carrera en sus páginas, cuando recién sumaba 19 años y estudiaba Ingeniería Mecánica en la Universidad Técnica del Estado (actual Umag).

Esa elogiosa reseña es conservada por el protagonista de esta historia, que formó parte de recordadas formaciones del Club Deportivo Liceo, la Ute y que terminó anotando puntos en el campamento enapino de Posesión. Nacido el 17 de abril de 1953, sus padres Roberto y Elena no le inculcaron fuertemente el deporte, pero como la mamá jugó cuando era chica por Progreso, eso podría explicar el futuro interés de Germán por la pelota anaranjada. De hecho, su hermano mayor, Roberto, jugó un tiempo por Audax, pero no continuó, mientras que la otra hermana, Vilma, no demostró mayor interés por el deporte.

“Estudié la básica y la media en el Liceo de Hombres, salí de sexto año de Humanidades y después venía la media. Tenía 15 años y por la altura, me invitaron a participar, me gustó y empecé rápidamente. Entrenábamos en el patio del liceo, que ahora está techado, y mi primer entrenador fue un chico que jugaba por Liceo. A los 16 ya era titular en Liceo y a los 17 ya estaba en la selección de Punta Arenas”, comentó sobre sus inicios.

Su primera experiencia importante fue con la selección juvenil de Punta Arenas en los años 1079 y 1971, en Concepción y Victoria, respectivamente. “En Concepción fuimos tercero, teníamos muy buen equipo y cuando pasé a adulta, tenía 19 años y fui titular inmediatamente en Liceo, porque se habían ido las grandes figuras, como Mauricio Rodríguez, Miranda, Hernán Cabrera. Y solamente quedó Leoncio Urra, después llegó Cekalovic, Torti, Enzo Vidal y formamos un equipo bastante potente, estábamos como en tercer lugar, peleando con Sokol, Audax, lo que era bueno para un equipo recién formado”, destacó.

De ahí pasó a la Universidad Técnica, donde estudiaba y “formamos un equipo bastante fuerte: Cabrera, Leoncio Urra, Carlos González, pero nunca pudimos campeonar, estuve tres años pero siempre nos ganaba Sokol o Audax. Y en 1977 me fui a Audax, donde salí dos veces campeón, en años consecutivos. El 78 volví a la Ute porque tenía más amigos ahí y logramos salir campeones, con Cabrera, Urra, Carlos Simeone, Mario Larravide, René Cárdenas. Esa vez hubo un problema con Audax y la final la jugamos contra Español. Yo ya trabaja en Enap y me fueron a buscar a Posesión, jugué, salimos campeones y me volví a trabajar”.

En 1978 fue su último año como jugador activo, por los temas laborales que le eran incompatibles para desarrollarse, aunque nunca dejó de jugar. “Tuvimos la suerte que se iniciaron las olimpiadas de Enap a nivel nacional, estuve en la selección y salimos campeones tres veces seguidas. En esa época ya estaba jugando Viáfora por Enap allá. Esa vez usamos como estrategia que él me marcara a mí, y él medía casi dos metros, y yo me paraba en la mitad de la cancha, entonces Viáfora se molestó tanto que se fue a defender atrás, y me dejó solo, ahí anoté como tres triples seguidos”, recuerda.

Respecto de sus características de juego, siempre jugó de pivot, pero tenía buena puntería desde las esquinas. “Cuando estuve en Audax, el entrenador era Walter Vargas, el tío de Carlos Lauler, y Walter tenía jugadas para cada jugador. En esa época estaban Hernán Haro, Nicolás Pozo, Armijo, Orellana, Cavagnola”.

También continuó en los seniors de Sokol y hace unos diez años, dejó de jugar competitivamente, “y después me dediqué al paddle, pero hace dos años no lo practico, por un tema de enfermedad, pero siempre he estado haciendo deporte”.

Casado con Marguiana Inostroza, sus dos hijos, Germán David y Marguiana Paz no siguieron sus pasos y ahí, Germán Vidal hace un mea culpa con respecto a su hijo. “Creo que lo frustré porque le exigía mucho; pasa que yo tuve muy buenos entrenadores, como Renato Raggio y Roa, que me enseñaron mucho en la preselección chilena. También tuve como entrenador a Hernán Cabrera, que después fue mi compañero, y jugamos años en el Liceo y en la Ute”.

De hecho era tanta la admiración que tenía hacia Cabrera que recuerda una vez que “jugábamos contra Audax al que íbamos ganando; Hernan entra en una bandeja y se lesiona. Nos fuimos para abajo porque era nuestro ídolo, y creo que ese campeonato lo perdimos por eso, anímicamente nos afectó, además que era primera vez que la Ute estaba ahí de ser campeón”.

Otro jugador que admiró fue a Ramón “Cachicho” Pérez y al respecto tiene otra anécdota: “Como juveniles, fuimos a jugar a Cullen, contra la selección adulta de ahí, y había dos jugadores espectaculares: ‘Cachicho’ Pérez y un profesor de apellido Rivera o De la Rivera, no recuerdo. Como conocíamos a ‘Cachicho’ lo marcamos a él y el otro nos anotó hasta por debajo de la lengua. Lanzaba con las dos manos. Al segundo partido lo marcamos a él y ‘Cachicho’ nos llenó la taza”.

Germán Vidal indicó que como no estaba en Punta Arenas, por temas laborales, no se dedicó a la dirección técnica, “pero siempre voy a ver básquetbol, a pesar que ha bajado muchísimo. Antes eran 10-11 equipos y ahora hay cinco”.

En 1996 inició su camino en el Club de Leones, “nos formamos como club Primavera, en Cerro Sombrero. Ahí fue por mi madre, que ayudaba mucho y tenía una casa de acogida para niños en situación compleja. Así surgió en mí la solidaridad, de ayudar al más necesitado. Llevo años en eso y ahora estoy en un cargo importante, soy el gobernador del distrito T-4 que es de Perquenco al sur, con 53 clubes que hay que visitar, y motivarlos. El cargo dura un año, del 1 de julio al 30 de junio, el año fiscal americano. Antes fui presidente del club, jefe de zona, asesor a nivel distrital”.

Ahí encuentra similitudes con su etapa como basquetbolista, porque “se trabaja mucho en equipo, es fundamental y el deporte ayuda mucho a eso. Una de las gracias que tiene el deporte es que no hay diferencia racial, social, cultural; en la cancha son todos iguales. Uno acepta la diversidad en un 100% cosa que no ocurre en otras partes. En el Leonismo es lo mismo”.

Y si bien sus hijos no siguieron en el básquetbol, las esperanzas están puestas en su nieto, Tomás Prado, de 15 años que juega por Sokol y por la selección del Colegio Alemán. “Le gusta mucho, es fanático. Partió con el fútbol, pero yo le inculqué el básquetbol. Encontré que el fútbol es muy agresivo, por parte de los padres, con muy malas prácticas y encontré que no era adecuado que un niño de 8-9 años escuche a un papá insultando a los árbitros. Y en el básquetbol eso no se ve, hay fanatismo, pero no a ese nivel. A él le gustó tanto que ahora para Navidad está pidiendo un aro, tiene 15 años. Lo que me gusta de él es que marca muy bien, es muy constante y firme. Yo le explico como lanzar, porque siento que a los jugadores no les enseñan lo básico, los chicos no saben pivotear, ni darse vuelta”, lamentó Germán Vidal, que al menos tiene la esperanza de que su nieto continuará sus pasos.