Gimnasios han tenido que ejercitar la paciencia y resignarse a que este año probablemente no volverán a abrir

En la Cámara de Diputados, el parlamentario Sebastián Keitel, otrora gran velocista nacional, se encuentra liderando una iniciativa que permita la reapertura de los gimnasios, a nivel nacional. Su visión se sustenta en lo que sucede en algunas comunas del norte del país, que se hallan en la fase 4 del plan de desconfinamiento del gobierno, una etapa en la que Magallanes y puntualmente, Punta Arenas está más lejos que Colo Colo de la punta del campeonato nacional de fútbol.

Esta semana se cumplen seis meses desde que estos centros deportivos se vieron obligados a cerrar sus puertas, y reinventarse a través de clases online. Pero los meses pasan y hay que pagar sueldos, arriendos y cumplir convenios. Y así como está la situación, se ve muy difícil que puedan reabrir este año.

Gracias a su intuición femenina, Patricia Muñoz pudo salir adelante, en cierta forma, con su academia, ya que adquirió equipamiento que actualmente arrienda, para realizar clases online. Lo único positivo, hasta el momento: “Antes de la cuarentena, a principios de agosto, envié un protocolo a la seremi de Salud, cumpliendo con todo lo que se pide, no me pescaron ni en bajada y me respondieron cuando ya habíamos entrado en cuarentena nuevamente. Así que yo creo que nosotros seremos los últimos en abrir. Nadie puede trabajar y menos como está la situación ahora”.

Lo que más le molesta a Patricia Muñoz es que “no he recibido ayuda de nadie, ni como Pyme ni como persona. Y de la municipalidad, nada, ni siquiera me han llamado, solamente me cobraron la patente, con eso te digo todo. Las patentes las cobraron igual y no hay ayuda de ningún tipo”.

Así que lo único que ha podido desarrollar es hacer clases online con arriendo de material. Clases de power jump, acondicionamiento físico, body pump, “porque me avivé en marzo, ya sabía adónde iba esto y compré material con una platita que tenía guardada. Trampolines, pesas, step, que ahora me han servido bastante”, destacó Muñoz, que el jueves tendrá un evento online para celebrar, de cierta forma, los seis años de la academia.

En tanto, el gerente y dueño del Complejo Solarium Iván Barría Yutronic, lamenta que la situación actual lo obligó a tener que despedir gente. “No hay otra opción. Si tienes más de 9 personas, las imposiciones superan el millón y medio de pesos, y por seis meses sin tener nada, no se puede hacer más. Es la crisis económica más importante del área. Nosotros veníamos golpeados desde el estallido social, porque a las 6 de la tarde ya no se podía ni respirar, pero pasamos a la pandemia”, lamentó.

Si bien participó en algunas reuniones internacionales donde se abordó esta situación, con ejemplos como el de España y cómo encararon la apertura, Barría se pregunta si este nuevo sistema será rentable. “Los gimnasios funcionan por volumen y con atenciones personalizadas, pero con volumen y diversidad de servicios. Las máquinas son carísimas, una trotadora nueva cuesta 6 millones de pesos y los gimnasios funcionan con rotación, se puede ocupar veinte veces en el día, por ejemplo”.

En el gimnasio Planet, aunque mantienen sus programas en formato online, no escapan a esta realidad. El administrador, Mario Villegas Velásquez comenta que ha sido complejo mantenerse. “Retrocedimos al paso uno y pareciera que en estos seis meses no hemos avanzado nada. Para nosotros se nos torna muy complejo porque hay compromisos con proveedores y con clientes, se siguen cumpliendo, pero en un escenario complejo. Por ejemplo, teníamos un programa gratuito hacia la comunidad, y ahora tenemos el mismo programa, pero pagado, para ofrecer un servicio diferente”, graficó Villegas, que de todas maneras recalcó que mantienen clases online, las que pueden ser consultadas en el correo electrónico recepcion@gimnasioplanet.cl.

Si bien han tenido una disminución en la cantidad de usuarios, “mantenemos un público importante conectado, pero no es lo mismo que tener a la gente de forma presencial. Teníamos muchas expectativas de apertura para la primavera, pero ahora están para noviembre. En este tiempo hemos podido remodelar y mejorar nuestra infraestructura, pensando en una apertura, pero nada de eso se puede ver reflejado en este minuto, mientras no se pueda abrir”, finalizó Villegas.