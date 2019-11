Gimnastas del club GDR Magallanes tuvieron exitosa experiencia en Concepción

Niñas desde los 4 hasta adolescentes de 14 forman parte de este club, que el 13 de octubre representó a la región en un campeonato que agrupó a diez clubes del país

Una experiencia muy enriquecedora vivieron las integrantes del club de Gimnasia Rítmica Deportiva GDR Magallanes, que el 13 de octubre asistieron a un campeonato nacional en Concepción. En la capital del Bio Bío se reunieron diez clubes del país, donde las magallánicas cumplieron una destacada participación, tanto a nivel individual como grupal.

Tras su regreso, el grupo de veinte niñas, cuyas edades van desde los 4 a los 14 años, volvieron a entrenar en su lugar habitual, el gimnasio de la Asociación 18 de Septiembre. Allí, bajo las indicaciones y correcciones de las entrenadoras, Bárbara Alvarez, Jessica Alvarez y Paula Lavín, además de la entrenadora de danza, Pamela Parra, las niñas practican en dos grupos, aún disfrutando de la vivencia en la capital penquista, donde compartieron con gimnastas de Talentos del Sur de Puerto Montt, el colegio Montessori de Talca, el representativo de Los Ríos, Valdivia, y el club Bio Bío Concepción, entre otros.

En el gimnasio de la “18” entrenan los lunes, de 17 a 19 horas; los jueves de 17 a 20 horas y los sábados de 10 a 14 horas. El conjunto mini está integrado por Milagro Alarcón e Isidora Serkeiman, de la Escuela de Lenguaje Nuevo Sol; Sofía Fernández del Colegio Británico, Sofía Velásquez del Colegio Cruz del Sur, Olga Alvarez y Sophia Medel del Colegio Contardi.

En tanto, en conjunto mixto participan Antonella Gómez y Maite Barrientos, de la Escuela La Milagrosa; Francisca Paredes y María Paz Alvarez, del Liceo Contardi y Constanza Ramírez, del Colegio Pierre Faure.

Jessica Alvarez explicó el sistema de trabajo que desarrollan: “Como todo deporte, la preparación física es general; la preparación física específica, que es de centros, diagonales, la barra técnica y expresión corporal la hace la profesora de danza, y las otras tres partes las hacemos nosotras, que son la creación de series, trabajo con implemento, grupales”.

Actualmente el club se prepara para el Campeonato Vanessa Mihovilovic que es de Agipa, y el 13,14 y 15 de noviembre viajarán a Río Grande a un torneo-capacitación, por el que los padres ya se encuentran realizando beneficios para financiar su participación en este evento. “Ha ido creciendo en Punta Arenas, porque hace cinco años, era un solo club, Agipa, en cambio ahora tenemos el GDR Magallanes, Gimnastic, el Colegio Alemán, entonces de la nada ya son cinco clubes y juntamos más de 200 gimnastas, como ocurrió el 19 de octubre, cuando hicimos nuestra copa. Si bien aún no llegamos a un nivel elite, de selección nacional, aunque lo hubo hace un tiempo, se produjo una baja y aumentó la exigencia a nivel nacional, pero se va por un buen camino. A nivel federado este año no participamos porque encontramos que las gimnastas no estaban bien técnicamente, y la idea es prepararlas este año para participar a nivel formativo federado y puedan clasificar a los nacionales”, profundizó la entrenadora.

Los niveles en el club van de acuerdo a las edades, con ejercicios de diversa complejidad. “Es bien exigente el trabajo, porque ellas entrenan diez horas semanales y compiten cuatro veces al año y con series de un minuto y medio, entonces es un deporte exigente, muy complejo, subjetivo, porque los jueces son los que ponen la nota, por lo que es mucha presión para las niñas, aunque si están acá, es porque les gusta. En enero ellas siguen trabajando y en febrero toman vacaciones, para partir en marzo nuevamente”, prosiguió la entrenadora Jessica Alvarez, mientras las niñas preparaban una rutina con la música de “A pedir su mano”, de Juan Luis Guerra.

Los éxitos en Concepción

El resumen de la campaña del club el Concepción fue: en Peque, Sofía Velásquez, quinto lugar y Sophia Medel, cuarto puesto. En Infantil C, Antonella Gómez logró el primer lugar, mientras que María Paz Alvarez fue sexta.

En Juvenil C, Francisca Paredes tuvo el cuarto puesto y el Conjunto mini se quedó con el primer lugar, mientras que el Conjunto Mixto quedó tercera.

Si bien los éxitos son colectivos, el primer lugar conseguido por Antonella Gómez, de 12 años, estudiante de sexto básico, es valorable. “Gané en la competencia de manos libres, preparo una rutina que es evaluada. Llevo 6-7 años practicando gimnasia, entré porque quería probar un deporte y me gustó, nunca me desanimé. La rutina que preparé la trabajo desde enero y son dos minutos y medio de presentación. Lo que más cuesta es levantar a la compañera cuando es en grupo. Me siento más libre espiritualmente cuando practico, mi idea es seguir más años acá”, comentó la estudiante.

Más calladita frente a la grabadora, pero audaz en sus movimientos en el suelo, Sophia Medel, que cursa primero básico. “Llevo un año practicando, tengo tres esquemas: conjunto, trío e individual. Lo más difícil es la inversión, y lo que más me gusta es el conjunto. Me gustaría seguir en la gimnasia muchos años más”.

Fotos Gerardo López