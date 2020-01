Gloria Chodil Ivanovic: “Debemos generar una Constitución descentralizadora, que reconozca los gobiernos regionales y locales”

La presidenta regional electa de la Democracia Cristiana, se dio un tiempo para hablar de la actualidad política del país y la región, además de sus próximos desafíos como timonel en Magallanes de la DC.

A una semana de su triunfo en las elecciones regionales de la Democracia Cristiana (DC), y con una trayectoria como militante de más de 32 años, Gloria Chodil Ivanovic, quien también es técnico en asistencia social y dirigente vecinal JJ.VV. 8 Playa Norte Sur, habló con La Prensa Austral sobre los temas atingentes al escenario político nacional.

– ¿Cómo ve la baja aprobación de Piñera en la encuesta Cep?

– “La Encuesta Cep en cuanto al apoyo al Presidente, muestra una realidad difícil de esconder y que es reflejo del actuar de un gobierno alejado y sin sintonía respecto del sentir mayoritario de la ciudadanía; un Presidente incapaz de dar respuesta en los temas sociales, las pensiones, salud, educación y en temas del mundo laboral. Tampoco hay que dejar pasar que la encuesta también refleja la crisis de representatividad que cruza a nuestro país con un Congreso y partidos políticos con escasos niveles de credibilidad; hoy estamos ante una crisis profunda de las instituciones públicas y también de lo privado en el caso de los empresarios”.

– ¿Qué le parece el proyecto de ley antibarricadas? ¿Cree que criminalizaría el movimiento social?

– “La movilización social no debe ni puede confundirse con los actos vandálicos y criminales que ocurren, generalmente, al término de las movilizaciones organizadas. La ley que busca aumentar las penas a los saqueadores, a los que instalan barricadas, agreden a personas, dañan edificios públicos y privados, dañan monumentos, no puede ser usada para restringir un derecho constitucional, como el de la movilización o el de reunión. Debe sancionarse a quienes en estado de catástrofe asaltan y saquean, lo que también está en la ley. Si el Ejecutivo pretende usarla para restringir derechos, deberá pedirse al TC (Tribunal Constitucional) que se pronuncie y dirima este atropello a los DD.HH. y constitucionales. Es indispensable mantener las movilizaciones y para que mantenga su fuerza y magnitud deben estar en un cauce pacífico y activo. Así sacamos a la dictadura, así lograremos un país más justo. Mencionar que si bien es cierto la necesidad de regular ciertas actividades, como la protesta y movilización social, no se puede limitar el derecho a manifestar la discordancia respecto de las políticas de los gobiernos de turno, ni tampoco buscar a través de ciertas normas o leyes acallar la voz de la ciudadanía que es legítima y en forma pacífica, sí señalar que así como se pretende castigar los actos violentos, también debiera sancionarse con la misma prontitud los abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad”.

Reforma a las pensiones

– ¿Qué opina sobre la reforma a las pensiones propuesta por el gobierno?

– “Es un primer paso y la movilización logró doblar la mano al Ejecutivo, no olvidemos que sus propuestas iniciales en tributaria y pensiones, eran por un lado bajar los tributos a los más ricos y pasarle la cotización adicional a las AFP. Hoy eso ha cambiado radicalmente, ni un peso más a las AFP, deberán devolver las comisiones cuando los fondos de los chilenos generen bajas, podrán crearse cooperativas sin fines de lucro que compitan por el 10% de cotización con las AFP. Habrá representantes de los trabajadores en los directorios de las AFP, habrá un fondo solidario de al menos el 3% financiado por las empresas, espero que sean el 6%, habrá mejores pensiones a partir de la nueva ley. La propuesta del gobierno es insuficiente, pero es un primer paso. Ahora, el Parlamento debe correr los cercos, lo que más pueda para lograr mayor justicia social. Debe el gobierno ser más claro y transitar a un sistema que responda a las necesidades de los pensionados que mejore sustancialmente sus ingresos y no se produzca la pérdida de ingresos como actualmente se da con el sistema de pensiones”.

– ¿Cuál es su visión ante las elecciones del nuevo gobernador regional?

– “Lo primero que debe hacerse para la fecha programada, en octubre de este año, es enviar las normas complementarias, existe un silencio que me hace ruido de sospechas para suspenderlas. Dicho esto, mi partido, tal como los demás partidos y organizaciones, tienen el legítimo derecho de presentar sus mejores nombres al escrutinio ciudadano para determinar quien será ese primer gobernador. La DC tiene varios nombres que serán buenas cartas para esa gestión, algunos con vasta experiencia en la gestión pública, otros que están partiendo”.

– ¿Quién sería su candidato para este cargo?

– “Nuestro interés es que el futuro gobernador sea una mujer o un hombre de la actual oposición, que es deseable que podamos establecer un sistema de primarias que seleccione candidatas (os) y que pactemos los apoyos para la segunda vuelta, de ser necesario”.

Partido de puertas abiertas

– ¿Cómo será su gestión como presidenta de la DC regional? ¿Cuáles son sus políticas?

– “Espero tener una gestión, junto a mi mesa, lo más abierta posible hacia los militantes incorporando los temas que les interesan, escuchando a las organizaciones sociales y demás fuerza política, haciendo énfasis en lograr los mayores acuerdos posibles que puedan ayudar a construir una mejor región. Queremos generar un trabajo con todas las comunas, para de verdad integrarlas al quehacer público y partidario. Estaremos generando los espacios necesarios para el encuentro social y político, tendremos un partido puertas abiertas a todos y todas.

“Es necesario con urgencia descentralizar la gestión de los partidos políticos, no es razonable que aún, por ejemplo, un candidato a alcalde de Timaukel, o a concejal de Navarino se deban inscribir en Santiago, o un pacto se deba protocolizar fuera de la región”.

– ¿Qué opina sobre el proceso constituyente?

– “Primero, debemos trabajar unidos para lograr un gran triunfo con la opción “sí” a una nueva Constitución, junto con apoyar la elección democrática de la totalidad de los constituyentes, que deberán ser lo más paritario posibles entre hombres y mujeres (40 – 60), incluyendo a representantes de nuestros pueblos originarios, y permitiendo que puedan competir en igualdad de condiciones los y las independientes.

“De ganar la opción por una nueva Constitución, espero que seamos capaces de construir una mejor casa para todos y todas, en que no existan barreras para futuras modificaciones. No puede ser, por ejemplo, que las remuneraciones parlamentarias estén fijadas en la Constitución. Debemos ser capaces de generar una Constitución descentralizadora realmente que reconozca los gobiernos regionales y locales, dándoles el rango de tales. Que pase del mero estado subsidiario de la Constitución del ‘80 a un estado Solidario. Una Constitución que cautele el medio ambiente, como por ejemplo el uso de agua como bien de uso público”.