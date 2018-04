Gobernador aboga una mayor atención del Estado para el personal de Conaf que recorre a pie la cuenca del río de las Minas

Franco Manso

La Mesa Cuenca Río de las Minas retomó en terreno sus actividades, que llevó a sus integrantes a hacer un recorrido a lo largo de los mayores focos de riesgo en el borde del cauce. La caminata de tres horas y media no fue nada fácil. De hecho, en más de una ocasión se generaban ciertas situaciones de riesgo que requerían de un nivel de concentración por parte de los caminantes para poder sortearlas de buena manera, riesgo que se vio acrecentado por la humedad del lugar.

A la cita acudió el nuevo jefe de Carabineros, general Gonzalo del Alcázar junto a un grupo de funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (Gope), representantes de Conaf, Sernageomin, de la Dirección de Vialidad, de las seremis de Obras Públicas, Vivienda, Agricultura, además del gobernador Nicolás Cogler, el convocante de la cita que congregó a cerca de 20 personas a este trekking de media y alta complejidad.

Los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) que monitorean esa área lo realizan prácticamente todas las semanas y lo tienen que hacer todo el tiempo a pie, debido a que los accesos a través de vehículos motorizados han desaparecido con las subidas que ha tenido el cauce durante los últimos años. “Desde la perspectiva de Conaf no es fácil. Me parece muy bueno que todas estas instituciones estén presentes en algo que hacemos todas las semanas, incluso hemos hecho estos mismos monitoreos en condiciones más agrestes con lluvia, nieve y escarcha, entonces los riesgos de caídas aumentan. Además les dejamos las puertas abiertas a todos los de la Mesa para que podamos trabajar en conjunto en esta situación”, plantea el director interino de Conaf, Nelson Moncada.

En el desplazamiento se podían apreciar los bosques de ñirre y lenga que se han dejado teñir por las rojizas tonalidades que trae el otoño en esta época. Son esos mismos árboles que se encuentran cerca de la ladera del río de las Minas que con ayuda de los blandos terrenos, en complemento de la humedad que abunda en ciertas fechas, comienzan a ceder lenta -en algunos casos rápidamente- hasta caer al río completamente. Eso ha ocurrido a lo largo de los años, problema constante que repercute directamente en el caudal que se genera en el afluente que atraviesa nuestra ciudad hasta llegar al estrecho de Magallanes. Sólo hace falta refrescar un poquito la memoria hacia los años 1990 y 2012 y recordar las grandes inundaciones registradas en la ciudad.

La recomendación

de expertos

“La faena que se hizo en 2013, después de la inundación, contemplaba retirar todo el material que estaba en el cauce. Entonces el procedimiento que los expertos recomiendan es trozar la madera que cae desde la ladera y tratar de no acumular más de un metro de altura, ya que si comienza a subir el caudal del río los troncos cortados comienzan a flotar, y no se generan represas como si estuvieran los grandes troncos en el río. En esa oportunidad el camino se mejoró para la ocasión con fondos regionales, entonces pudimos ingresar maquinaria pesada para su uso, pero ahora no es posible hacerlo”, agrega Nelson Moncada.

Además es importante recalcar que estas faenas se deben ejecutar preferentemente en primavera o verano, ya que los riesgos de hacerlo en fechas de frío aumentan de manera considerable. También se está considerando la idea de mejorar los caminos para poder ingresar con distintas clases de motos al sector cada vez que lo necesiten, y no tener que hacer la caminata que siempre implica riesgo, tiempo y energía. Existen distintos puntos clave en los que se deben hacer los trozados de madera, ya que el peligro radica en que con la crecida del río puedan ser arrastrados los troncos grandes y generar un taponamiento en los puentes de Chiloé por ejemplo. Uno de los problemas para los que se encarguen de esta tarea es que no existe acceso a maquinaria, por lo cual hay que acarrear la madera a hombro.

El gobernador Nicolás Cogler destacó que “todos los que deberíamos responder en este tipo de emergencias estamos aquí. Es muy distinto cuando todos estamos en terreno sabiendo cómo son las cosas y no porque se los cuentan. Espero que esto contribuya a tomar las mejores decisiones para montar los proyectos bajo las distintas miradas. Sabemos lo difícil que fue dar la vuelta a la cuenca, y esto es algo que Conaf hace todas las semanas, por tanto requiere mayor atención del Estado. No es posible que tengan que recorrer algo tan importante a pie en vez de tener la posibilidad de por ejemplo hacerlo en moto”.

Por su parte, el general de Carabineros, Gonzalo del Alcázar mencionó que “el personal del Gope tiene la función de rescate y patrullaje, entonces ahora que conocemos la zona podremos utilizar estos senderos con ese propósito, además de poder entregar la información necesaria a la comunidad ante las eventualidades como la de la semana pasada que puedan convertirse en inundación”.