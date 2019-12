Gobernador Homero Villegas en la mira de RN por despidos

Los tres funcionarios desvinculados son activos militantes de dicha colectividad.

Parte de la directiva de Renovación Nacional dio a conocer la molestia que existe en la colectividad por el despido de tres personas en la gobernación provincial de Magallanes.

Esto se debe a la no renovación de contrato a honorarios de Marcela Castillo Oval y Oriana Barría Sánchez. La misma suerte corrió quien estaba a contrata en ese organismo, Christian Reyes.

Los tres ex funcionarios son activos militantes de Renovación Nacional.

La crítica apunta a que en los tres casos no existirían motivos, razonamientos o antecedentes, de hecho y derecho, que sirvan de sustento a esta decisión. “Sin tomar en cuenta ni proteger la necesaria estabilidad en el empleo de los funcionarios públicos, en circunstancias que el país está pasando una crisis de proporciones que viene a mermar las posibilidades de encontrar un nuevo empleo y de un justo sustento para sus hogares”, reseña una carta de la directiva.

“Según fallos reiterados de la Corte Suprema, para producirse la no renovación de los contratos o la desvinculación de un funcionario público, deberá argumentarse el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta,

situación que no ocurre en estos casos”.

La misma Corte Suprema ha señalado que el empleado estatal contratado a honorarios, “es un trabajador cuyo vínculo contractual se rige por las normas del Código del Trabajo y, por tanto, se le reconoce tal calidad de manera retroactiva, es decir, desde el inicio de la relación contractual, desencadenándose en consecuencia los efectos propios de una relación de carácter laboral en favor del trabajador”.

RN manifiesta el descontento y apoyo a los funcionarios despedidos.