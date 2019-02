Gobierno anunció entrega de terreno de 2.500 m2 para la reposición del Hogar Ignazio Sibillo

En el marco de su primera visita a Punta Arenas, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, conoció las etapas de la

residencia con énfasis en salud mental para adolescentes vulnerados que se construirá en el complejo Miraflores.

Una acelerada agenda enfrentó ayer en Punta Arenas el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín Fernández, quien en su primera visita al territorio más austral en calidad de secretario de Estado llevó a cabo desde temprano diversas visitas a residencias de menores, centros privativos de libertad y a la Corte de Apelaciones de la ciudad, recogiendo inquietudes y conociendo la realidad local con múltiples actores del sector que tiene a cargo.

Entre las principales actividades, a eso del mediodía de ayer se trasladó hasta lo que será en los próximos meses la residencia para jóvenes con énfasis en salud mental, emplazada en calle Las Heras Nº825, en el complejo Miraflores, proyecto que debería estar funcionando en el segundo semestre de este año y cuyos 612 millones de pesos fueron aprobados el 7 de enero pasado por el Consejo Regional, enfocándose en otorgar espacios que propicien procesos de intervención técnica para adolescentes vulnerados, de modo de realizar una intervención integral a 20 usuarios de entre 12 a 18 años.

“Las Naciones Unidas nos han criticado cómo en las décadas pasadas se hizo este trabajo con la niñez vulnerable. Eso lo supimos después de haber tomado como gobierno la decisión de priorizar a los niños primero. Esperamos que esto permita un cambio muy radical de la forma de cómo se trabaja en Chile con la niñez, para que nunca más podamos tener vergüenza de haber fallado”, precisó.

Bajo este tenor, el titular de la cartera de Justicia tuvo conocimiento de la primera etapa que apuntará en un plazo de seis meses a la habilitación de dicho espacio, además la implementación con las medidas de seguridad y un alto estándar de habitabilidad. En tanto, la segunda fase estará destinada a la aprobación de un proyecto que permita incrementar la dotación del personal clínico, que actualmente no está contemplado en la iniciativa original, para poder dar un funcionamiento como corresponde a la residencia. Se estima que el costo inicial de esta etapa bordearía los mil millones de pesos para la incorporación de especialistas en materia de infancia y en drogodependencia.

“Nosotros hemos advertido que la oferta de servicios para la niñez es insuficiente. Aquí no había un centro administrado por el Estado como prácticamente en todo el país y una de las residencias que administraba un organismo acreditado privado no había podido funcionar entre otras cosas por razones económicas. Hacerse cargo del problema es una transformación radical, y no solamente vamos a tener una nueva oferta cuantitativa, sino que la calidad del trabajo que se va a hacer va a aprovechar las malas experiencias del pasado. Al incorporar el tema de la salud mental le estamos dando una mirada que hasta ahora no hay en ningún otro lugar del país”, complementó el ministro, asegurando que antes de fin de año Magallanes contará con dos residencias para menores de edad vulnerados.

Nuevo terreno

para Hogar Sibillo

Ya durante la tarde, Larraín concurrió hasta las instalaciones del Hogar Ignazio Sibillo, ubicado en la intersección de Avenida España con calle Fagnano, lugar donde en conjunto con la intendenta María Teresa Castañón se anunció la disposición de un terreno fiscal de 2.500 metros cuadrados para la construcción de nuevas dependencias que serán administradas por aquella institución colaboradora del Sename, noticia que generó sorpresa en el directorio del mencionado establecimiento.

En este aspecto, la seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas detalló que el predio se localiza en un extenso sector colindante a la Avenida Los Generales, en Villa Las Nieves, agregando que aún “está pendiente la subdivisión y definición del instrumento administrativo mediante el cual la institución realizará la administración respectiva. Se trata de un inmueble que en algún momento se pensó para otros propósitos, pero que hoy abre espacio a los niños más vulnerables de nuestra zona”.

Del mismo modo, Mireya Lambert, miembro del directorio del hogar, enfatizó que “estas últimas semanas hemos recibido dos noticias tan anheladas por tantos años. En este terreno nosotros tenemos que construir un hogar con mayores comodidades para nuestros niños. Vamos a empezar en el espacio, la distribución, pero el proyecto en sí por el momento no se va a modificar, tenemos el cupo para quince menores pero eso no significa que no recibamos a otros niños más adelante”.