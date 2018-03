Gobierno confirma la salida del seremi de Cultura

Alejandro Campos Robledano, militante de Evópoli y designado original en dicha cartera ministerial, se va de Punta Arenas, ya que el oficialismo aseguró que será trasladado a Santiago, para trabajar en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El 20 de marzo, en el edificio de la intendencia regional, se presentaron a los 18 secretarios regional ministeriales que acompañarán al intendente Christian Matheson en su administración. Entre ellos se encontraba el cirujano dentista, Alejandro Campos Robledano, quien con sus 27 años de edad, fue seleccionado para asumir la cartera de Cultura.

Desde que se conoció su nombre, comenzaron los cuestionamientos a este militante de Evópoli por parte de diversos artistas, gremios y sindicatos. En primer lugar consideraban anormal que un profesional del área de la Salud se hiciera cargo de la cartera de Cultura, pero también mostraron gran preocupación porque variados gestores culturales expresaron no haberlo visto antes en el rubro y tampoco tenían conocimiento de que esté capacitado para desplegar gestión.

Empero, las críticas fueron rechazadas enérgicamente por Evópoli, dándole un espaldarazo a su joven militante, asegurando en un comunicado que su nombramiento “cumple con todos los requisitos legales que establece la ley”. Por su parte el intendente de Magallanes, Christian Matheson, en su momento, con respecto a este nombramiento, señaló “hay que dejar que las personas actúen y después juzgarlas”. A pesar del contundente respaldo, no todo estaba en completo orden, ya que ayer la seremi de Gobierno, Yanira Lara, confirmó la salida de Alejandro Campos por no cumplir el requisito legal de tener al menos tres años de experiencia profesional.

La salida de Campos se enmarca en el cambio de nueve seremis a nivel nacional que deberá hacer el Presidente, Sebastián Piñera, ya que los designados no podrán asumir por motivos administrativos y personales. Es así como el Ejecutivo, enfrenta su segundo revés en Magallanes, tras la destitución del titular local de Justicia y DD.HH., abogado Hernán Ferreira, el pasado viernes, por graves faltas a la probidad.

Alejandro Campos a Santiago

“La verdad es que es una situación lamentable, para nosotros es un gran profesional en donde él ha demostrado su desempeño y compromiso que tiene con el gobierno y la cartera de Cultura. Claramente sí, no pudo asumir el cargo, ya que no cumple con la exigencia de tener tres años de experiencia profesional, por lo tanto es un requisito de forma. Dado eso, no va asumir en Magallanes en la cartera de Cultura, pero dado que él ha demostrado un fuerte compromiso y tiene capacidades técnicas, fue trasladado a Santiago, para que trabaje en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”, precisó Yanira Lara, agregando que se están analizando algunas alternativas para nombrar al nuevo seremi de Cultura en Magallanes, asegurando que su nombre se dará a conocer a más tardar el lunes. “Este es un tema de forma, lamentablemente en el último periodo del gobierno anterior se aumentó este requisito, en el primer gobierno del Presidente Piñera no existía”, enfatizó.

La vocera de Gobierno enfatizó que los cargos de seremi son de confianza y están ligados al mundo político, por lo tanto el manejo de un seremi tiene que ser a nivel de gestión. “Esa administración se tiene que analizar a lo largo del tiempo una vez que la persona ingrese. Ahora, profesionalmente la carrera que tiene Alejandro Campos (dentista), no tiene incidencia, anteriormente había un psicólogo. Así han pasado distintos profesionales, por lo que no existe mayor incidencia en la gestión que puedan efectuar”, precisó Lara.

Cuestionamientos

La seremi de Gobierno, de igual forma se refirió a las declaraciones públicas de artistas, gremios y sindicatos, que cuestionaban la designación de Alejandro Campos en Cultura. “Son lamentables los comentarios de las distintas personas del mundo de la cultura que se refirieron de forma negativa a Alejandro Campos, porque vuelvo a reiterar, son cargos netamente políticos, y que están relacionados con la gestión que puedan desempeñar”, enfatizó.

Sidarte

Por su parte, Sidarte (expresión sindical de los trabajadores del arte: dramaturgos, libretistas, tramoyas, actores, iluminadores, músicos y escanógrafos), ayer en un punto de prensa, manifestó que reciben la noticia del alejamiento de Campos en la cartera de Cultura con tranquilidad y humildad.

“Esta decisión tomada refrenda la opinión que tenemos como sindicato de la importancia que tiene contar con personas idóneas en el cargo (3 años de experiencia). Nuestra organización se mantendrá atenta al devenir de los próximos días, sosteniendo una actitud fiscalizadora frente a los temas que nos competen”, dio cuenta una declaración pública.

La presidenta de Sidarte, Raika Bradasic, complementó la declaración, indicando que tienen la esperanza de que el próximo seremi tenga las capacidades en el área y la experiencia que la ley exige. De igual forma afirmó que formalmente no tienen candidatos para que asuman el cargo, pero están abiertos a ver las propuestas que el gobierno tenga, para así fiscalizar el proceso.

Finalmente, en el mismo comunicado, la organización recuerda que mantiene una agenda de trabajo en relación con su nuevo proceso de elecciones, la visita de un representante de la directiva nacional y la votación de una nueva ley de artes escénicas, que se efectuará próximamente en el Senado.