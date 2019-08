Gobierno de Piñera ofrece a Porvenir gimnasio para sólo 250 personas

Como una falta de respeto a la comuna de Porvenir y a sus habitantes calificó la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, el hecho que el intendente José Fernández este miércoles no haya escuchado los requerimientos del Concejo Municipal que viajó en pleno a Punta Arenas para sostener una reunión solicitada con días de antelación, dejando solo a sus invitados. Al mismo tiempo, la jefa comunal fueguina estimó como “insensible de parte de una porvenireña”, la seremi del Deporte, Odette Callahan, el ofrecer una alternativa paupérrima como solución definitiva al proyecto de un nuevo gimnasio comunitario para la capital de Tierra del Fuego.

“La reunión fue coordinada con el asesor Juan Antiquera, para tocar cuatro temas fundamentales para nuestra comuna: los proyectos habitacionales Lomas del Baquedano III y IV, la iniciativa del nuevo gimnasio Padre Mario Zavattaro, el relleno sanitario provincial y la situación de Nova Austral, del punto de vista de los trabajadores, transportistas, dueños de hostales y comercio, en la dinámica social de Porvenir”, comenzó detallando la autoridad edilicia.

“Partimos con el tema de vivienda -añadió Andrade- porque también asistió el dirigente de los futuros propietarios, Pedro Guevara, para que entregue la visión de los beneficiarios, las familias que requieren sus casas con urgencia. En esta exposición el intendente estuvo con nosotros y de pronto lo vienen a buscar e informa que se ausentará por unos minutos y volvía”.

La alcaldesa isleña dijo que entendió que hubo una urgencia que obligó a salir al intendente por unos minutos, lamentando que fuera justo cuando se estaba tratando el tema del nuevo gimnasio. “Pero de ahí, cuando no regresó, fue un sabor de tremenda amargura, decepción y también enojo, por la tremenda falta de respeto que se tuvo con Porvenir y toda la comunidad fueguina”, añadió.

Marisol Andrade dijo que alcanzó a describir el tipo de gimnasio que se proyectaba, le dio a conocer que está próximo a ser licitado el diseño del recinto deportivo, que en un esfuerzo económico financiará la misma municipalidad por $100 millones, que se le pidió la opinión al Instituto Nacional de Deporte (IND) y a la Dirección de Arquitectura, y que la semana pasada se reunió con la gente de Dideso (Dirección de Desarrollo Social) para sociabilizar el proceso.

Gimnasio modelo “S”

Fue cuando la seremi del Deporte, Odette Callahan, intervino -según la alcaldesa- “diciendo que tenía una buena noticia para el Concejo, que eran modelos de gimnasio del programa Elige Vivir Sano. Creímos que era bienvenida la idea, pero grande fue la decepción cuando menciona tres tipos, al igual que las tallas de ropa, modelos S, M y L, según el número de la población. A nosotros nos tocaba el S, que era el de hasta 10 mil habitantes”.

El problema es que el S tiene cabida máxima de 250 butacas y se debe destinar sólo a Deporte, objetó la alcaldesa, por lo que de inmediato el Concejo -con la excepción del concejal Carlos Soto- rechazó el prototipo ofertado. Sólo el tipo L -para 50 mil habitantes- encajaba en lo que proyecta Porvenir, ya que además de labor deportiva se plantea (como lo fue el desparecido recinto anterior) destinarlo también a actividades sociales, culturales y recreativas.

La alcaldesa bromeó evocando que entonces, en el periodo presidencial de Frei Montalva se creó, para ese tiempo y el número de la población de entonces, un plantel XXL (el incendiado gimnasio Zavattaro), que se levantó con proyección de futuro, al revés del jibarizado “proyectito” del actual gobierno. “Le dijimos que lo rechazábamos absolutamente, porque proyectamos que sea un recinto que dure de 30 a 50 años más, ya que lo expuesto no es lo que buscábamos para Porvenir y que nos pareció una falta de respeto”, enfatizó.

“Insensibilidad

de porvenireña”

Como no había más que conversar y el intendente Fernández no regresó, la reunión llegó hasta ahí y el Concejo insular se retiró. No obstante, la alcaldesa agregó que espera reunirse nuevamente con el intendente Fernández, “que es una persona racional y no creo que haya tenido conocimiento de esta paupérrima oferta del Gore para Porvenir”.

Aseguró que el municipio fueguino seguirá trabajando en tener un gimnasio con las dimensiones y capacidad que se prevé, por lo que sostendrá una reunión de trabajo con Dideso, IND, Arquitectura y el municipio, para continuar el acuerdo previo del nuevo recinto deportivo, que reúna la infraestructura adecuada para la gente de Porvenir, con capacidad para 999 espectadores. Finalmente, calificó la propuesta de Callahan como “incomprensible, de absoluta falta de sensibilidad y de arraigo como porvenireña”.