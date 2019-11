Gobierno estableció un protocolo con Carabineros para resguardar la intendencia durante las marchas

Consejeros regionales criticaron que sede del gobierno regional no cuente con condiciones mínimas de seguridad.

Si bien la mayoría de las marchas se han dado en un ambiente pacífico, las irrupciones al edificio de la intendencia regional comienzan a salir de ese marco, toda vez que en la movilización del jueves resultó dañada la puerta principal de la sede del gobierno local.

Para el presidente del Consejo Regional, Alejandro Kusanovic estas situaciones generan temor entre los funcionarios. Para el consejero, el Estado de Chile no está velando por el orden ni generando seguridad para nadie. “Y alguien tiene que hacerlo, pero nadie quiere por temor, porque son medidas impopulares”, enfatiza.

En cuanto a las acciones legales interpuestas por el intendente, señaló que le parecen completamente adecuadas y es lo que tenía que hacer. “Debe haber mayor seguridad. ¡Es el edificio de gobierno! Debe tener mayor resguardo”, apuntó.

“Entiendo la demanda, pero no puedo respaldar la violencia”, afirmó por su parte la consejera por Ultima Esperanza Yammy Warner. Añadió que sin embargo, lamentaba que las oficinas del Consejo Regional hayan sido afectadas, y rechazó estas acciones, “detrás de estas paredes hay personas, trabajadores que muchas veces sienten temor”, puntualizó.

Si bien el consejero por Magallanes y ex alcalde Emilio Boccazzi señaló no compartir la ola de destrucción de la ciudad, “sin embargo entiendo y comparto la desesperanza que se empieza a instalar en los chilenos ante la tozudez y miopía del Presidente que no entiende que tiene que iniciar formalmente el camino a plebiscitar entre los chilenos si se quiere una nueva Constitución”.

Para el consejero por la provincia Antártica, Marcelo Garrido, “le parece una pésima señal que se haya interrumpido el trabajo del Consejo Regional, en virtud a que como cuerpo colegiado estamos enfocados en entregar las mejores soluciones a las personas con la aprobación de los proyectos que bajan del Ejecutivo, dando especial énfasis en el aspecto social”.

Todos los consejeros consultados coinciden en que el edificio no cuenta con las medidas de seguridad mínimas necesarias para que este tipo de irrupciones no se repitan.

Protocolo con Carabineros

El intendente José Fernández manifestó que este tipo de situaciones no se habían dado en Magallanes por ser una región que siempre se manifiesta en forma pacífica. Añadió que si bien hay una persona encargada del edificio, ésta no tiene a su cargo la seguridad y los guardias remunerados cumplen con otro tipo de control en la entrada.

Es por ello que ya se estableció un protocolo con Carabineros, para que cuando se presenten las marchas con otro tenor tomen de inmediato el resguardo necesario para proteger el recinto y a los funcionarios que allí se desempeñan.