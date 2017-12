“Gonzalo Muñoz tiene el peso de un niño de 10 años”

“Hace alrededor de unos 30 días estuve con los padres de Gonzalo. Pude ver in situ a un joven que está vegetativo, que se alimenta por sondas, que tiene traqueotomía. Mi brazo es igual o mayor al grosor del muslo de Gonzalo Muñoz del Campo, un joven que tiene más de 20 años pero que tiene el peso de un niño de 10”, expuso en parte de su alegato el fiscal regional Eugenio Campos en la audiencia donde ayer el Juzgado de Garantía de Puerto Natales confirmó la prisión preventiva para Sebastián Cáceres, como autor del delito de homicidio frustrado en calidad de cómplice.

En horas de la mañana de este viernes se llevó a cabo la audiencia donde se discutió la revisión de las medidas cautelares de dicho imputado, implicado en la brutal agresión perpetrada a varios jóvenes natalinos ocurrida en la madrugada del 8 de julio, junto a los ahora ex carabineros Pedro Loncuante Loncuante y Miguel Delgado Velásquez. Como resultado de la agresión, el joven de 22 años Gonzalo Muñoz del Campo resultó con lesiones gravísimas que lo tienen en estado vegetativo internado en el Hospital Clínico de Magallanes. En esa violenta madrugada también fueron agredidos los amigos de Gonzalo, Sady Galindo quien resultó con fracturas múltiples en el rostro y costales, Héctor Almonacid con fracturas dentales, y Víctor Hernández con múltiples lesiones de carácter menos grave.

Ayer la abogada defensora María Fernanda Benavides, solicitó la revisión de la prisión que pesa sobre su representado, exponiendo latamente respecto de la pelea callejera y de los dos episodios ocurridos aquella madrugada de sábado (Bulnes con Magallanes y Magallanes con Eberhard), en base a testimonios de un par de testigos y de la víctima Sady Galindo, adjudicando mayor responsabilidad y participación en los hechos por parte de los acusados Delgado y Loncuante respecto de la agresión en contra de Gonzalo Muñoz.

En tanto, el fiscal Eugenio Campos consideró improcedente la solicitud por parte de la defensora, considerando que no existen nuevos antecedentes que respalden dicha revisión ni han variado las circunstancias que determinaron la adopción de la cautelar, considerando además, la calidad de cómplice del guardia de seguridad de sus amigos los ex carabineros Delgado y Loncuante, en el delito de homicidio frustrado. Sus planteamientos fueron respaldados por la abogada de la familia de Gonzalo Muñoz, la profesional Martina Pradenas y del abogado Ramón Ibáñez representando a la familia de Sady Galindo.

Finalmente, la revisión y solicitud de término de la cautelar no fue acogida por parte del Juez, Jorge Lavín Saint Pierre, ordenando el retorno de Cáceres a la cárcel de Puerto Natales.

En la audiencia se discutirían las cautelares del otro imputado en esta causa, Pedro Loncuante, quien no fue trasladado por Gendarmería desde la cárcel de Punta Arenas, por lo que se fijó su audiencia para el 9 de enero de 2018.

Tanto Cáceres Alonso como Miguel Delgado y Pedro Loncuante están en prisión desde el 12 de julio.

Con respecto al juicio oral en contra del trío de imputados, el fiscal regional Eugenio Campos señaló que “los antecedentes ya son vastos respecto de esta investigación y creemos que en los próximos días podríamos estar cerrando esta investigación”.

