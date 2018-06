Goteras en nuevos edificios

El recientemente inaugurado conjunto habitacional San Ignacio IV, de Punta Arenas, presentó goteras en algunos de sus edificios producto de la última lluvia. “Apenas aparecieron las goteras en uno de los pasillos envié un correo a la empresa constructora (SalfaCorp), la que vino altiro a verificar lo sucedido; después que se seque la zona se hará la reparación”, afirmó la delegada del block G, Isabel Leal. Por su parte, Hilda Reyes -residente de otro block- no ha presentado problemas: “Afortunadamente no he tenido ni goteras ni filtraciones en mi departamento. Tampoco en mi edificio”.

