Grandes movilizaciones ciudadanas en Magallanes

Por Víctor Hernández, Sociedad

de Escritores de Magallanes

El estallido social que afecta a Chile y, a Magallanes en particular, obliga a meditar, a generar una profunda reflexión personal, para disponerse, con altura de miras y amplitud de criterio, a iniciar un debate colectivo. Cabe también, preguntarse en el caso de nuestra región, ¿Hubo alguna vez, movilizaciones sociales multitudinarias como las que se observan por estos días? Es una interrogante que no resulta muy difícil responder. En distintas épocas, tanto en Magallanes como en el resto del país, hubo manifestaciones donde la ciudadanía expresó su malestar. Sin embargo, se observa una diferencia fundamental con lo que ocurre en este momento. En tiempos pretéritos, casi siempre el objeto de una movilización, giró en torno a un tema o un motivo determinado. En la mayoría de las veces, fue la lucha por reivindicaciones económicas, o la defensa de ciertos intereses regionales, lo que llevó al pueblo a las calles. Esto no se percibe hoy. El desencanto social que tiene a Chile en ascuas, radica, en una crisis global del sistema, en donde los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, aparecen como instituciones anquilosadas y sobrepasadas, ante las múltiples demandas de la gente.

En el territorio austral, aún está fresca en la memoria, la manifestación de los magallánicos, que se extendió por una semana, de rechazo total al incremento en un 16.8% de la tarifa del gas domiciliario en la región. En el recuento de ese año 2011, el entonces director del diario La Prensa Austral, Alejandro Toro, sintetizaba en la edición del 30 de diciembre: “Siete días de poder ciudadano”, y luego de compartir su punto de vista concluía: “Pero el poder no sólo estuvo en manos de la ACM; (Asamblea Ciudadana de Magallanes) también lo hizo suyo la gente -de capitán a paje- que con su voz o su letra opinó a destajo en las tribunas dispuestas en los medios de comunicación. Admirable ejercicio democrático por lo aglutinante de sensaciones y puntos de vista; casi una catarsis colectiva tras años, décadas, de oídos sordos de un Estado centralista hacia una región que por extrema debió extremar su descontento. Punto de inicio y ejemplo, sin duda, para las manifestaciones ciudadanas que recorrieron Chile durante 2011”.

30 de diciembre de 1918: Una de las primeras grandes movilizaciones en Magallanes

Durante los años 1911-1920, tuvo su apogeo la Federación Obrera de Magallanes, entidad que cobijaba a los principales gremios de trabajadores del territorio. El periodista Carlos Vega Delgado, en su libro “La masacre en la Federación Obrera de Magallanes. El movimiento obrero patagónico-fueguino hasta 1920”, luego de hacer una detallada descripción histórica de este período y de los principales alcances y logros de la organización, se detiene en los sucesos de los últimos días de 1918. Después de comentar los dos conflictos laborales que afectaban al austro, por el mejoramiento de salarios, y de condiciones de trabajo, uno en Puerto Natales y el otro en Punta Arenas, explica: “Existía gran tensión, pues las gestiones de avenimiento no resultaron. Desembarcó marinería armada con fusiles y bayoneta calada desde el buque Blanco Encalada y la acción policial hacía alarmante la situación”. (…) “El 30 de diciembre, se efectuó un comicio en la Plaza de Armas, organizado por la Federación Obrera, solicitando la jornada de 8 horas diarias de trabajo y para protestar por las alzas desmedidas de los precios de los artículos de consumo y escasez de productos esenciales. La indignación nació al conocerse que en el transporte marítimo se traía gran cantidad de vino”.

El 9 de enero de 1919, el diario El Magallanes, insertó un artículo firmado por uno de los miembros de la Federación, que resumió el malestar de los obreros frente a esta situación: “Cuando en momentos de terribles privaciones, hemos implorado la ayuda del gobierno para que nos enviara uno o más buques de la Armada con víveres suficientes para aminorar las angustias del pueblo. ¿Qué ha hecho el gobierno? Todos lo sabemos: conceder el escampavía Pisagua a un particular para que nos trajera un cargamento de vino y sucesivamente el transporte Angamos a otro particular para que nos viniera a vender pasto a precio módico de $ 35 el fardo”.

El domingo 29 de diciembre de 1918, la Fom convocó a un mitin en el centro de Punta Arenas, para preparar los comicios del día siguiente. En la ocasión, fueron detenidos y conminados al crucero Ministro Zenteno, los dirigentes Cofré, Olea y Puente. En respuesta, los obreros decidieron salir a la calle a protestar y, a solicitar el cierre del comercio.

José Melitón Ojeda, uno de los principales dirigentes de la época, recordó en una entrevista concedida al futuro Premio Nacional de Literatura, José Miguel Varas, publicada en el diario El Siglo, en diciembre de 1958 -a cuarenta años del acontecimiento- con el título “Una gran página del movimiento popular. Con lucha y sangre ganaron jornada de 8 horas los obreros magallánicos”, los pormenores de aquella histórica jornada.

(…) “En la plaza había muchas fuerzas armadas. Había una compañía de marinería del “Blanco Encalada” con fusiles y bayoneta calada. Al otro lado, en la Gobernación, estaba el grueso de los carabineros, a caballo y a pie, todos armados. En la esquina de Magallanes con Pedro Montt, donde está el almacén de Menéndez, los marineros salieron a pararnos. El oficial nos dijo que nos disolviéramos, pero los compañeros estaban muy entusiasmados” (…) “Mientras nosotros íbamos por Magallanes, los carabineros se habían colocado en Bories con Valdivia, en posición de fuego. Cuando nosotros llegamos ahí fue la carnicería. Yo pensé que había muchos muertos, cuando levanté la cabeza y vi ese tendal de gente, toda la sangre y los lamentos”. (…) “Muerto hubo uno solo. Fue el compañero Daniel Avendaño, que trabajaba en la Maestranza-Varadero de Bonacic. (…) “Traía la ollita de almuerzo en la mano y recién se había metido en el grupo cuando le llegó la bala. Los heridos fueron 35 o 36, muchos a bala y muchos a sable”.

Los obreros tuvieron su recompensa. El diario El Magallanes informaba a la comunidad, el 4 de enero de 1919, de la obtención,-inédita en Chile- de la jornada laboral de 8 horas para el proletariado magallánico.

Manifestación de 1927 con el propósito de suprimir la Aduana en el Territorio

Promovida por diversas instituciones de Socorros Mutuos, entre ellas: La Sociedad Chilena, la Liga Marítima Internacional, la Sociedad Femenina y la Sociedad de Empleados de Comercio de Magallanes, concitaron a la ciudadanía el 12 de noviembre de 1927, a un paro general para llamar la atención del gobierno del Presidente Ibáñez, para terminar con el servicio aduanero en la zona. Destacó la dirigente Rosa de Amarante, quien pronunció un encendido discurso, quien, en parte de su alocución, dijo: “Nuevamente hemos temblado de pavor al saber que lejos de oír las continuas peticiones de este pueblo que incansablemente ha pedido la supresión de la Aduana, quieren ahora implantarnos el total arancel aduanero. Y el arancel aduanero significa la ruina para este pueblo, significa más miseria; más hambre aún del que palpamos diariamente”.

Punta Arenas se volcó a la calle para defender el Puerto Libre

Así titulaba La Prensa Austral su edición del 4 de enero de 1962, cuando según cálculos oficiales, alrededor de 25.000 personas se manifestaron el día anterior, para mantener los derechos de la Ley Nº12.008, en vigencia desde 1956, y que otorgaba el Puerto Libre para las zonas de Chiloé, Aysén y Magallanes. La unión de todos los gremios y sindicatos, posibilitó la ida a Santiago de una comisión, para negociar con el gobierno del Presidente Jorge Alessandri, las prerrogativas sobre la mantención de las franquicias aduaneras para la zona austral. Finalmente, los beneficios de la Ley se recortaron en un 50% y no en su totalidad, como se presumía. En compensación, el Estado aseguraba para la provincia una inversión anual en obras de infraestructura de un millón y medio de escudos, de la época.

Años de convulsión política y posterior represión

La polarización que vivió el país y por cierto Magallanes, en el período 1964-1973, con los grandes proyectos políticos e ideológicos de las administraciones de los presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens, hace que sea común encontrarse con gente que aún recuerda con nostalgia los años de la dictadura cívico-militar, (1973-1990) que encabezó el general Pinochet y dicen: “En la época del capitán general, estas cosas no pasaban”. “Con los militares había orden”. “La delincuencia no se veía, porque había mano dura”; “Nadie protestaba en las calles”. Estas afirmaciones nos parecen un lamentable error. Fue durante los años de la dictadura de Pinochet en que se incubó, la práctica de las llamadas “protestas pacíficas”, que hicieron tambalear al régimen y apuraron el gradual retorno a la vida democrática.

El “Puntarenazo” acaecido en 1984, fue sólo un ejemplo de aquello. El clásico texto de investigación periodística, de los autores Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Oscar Sepúlveda, “La Historia oculta del Régimen Militar”, describe los hechos en las páginas 366 y 367: “El viaje del general Pinochet fue recibido con ira por la oposición de Punta Arenas. Parecía que en aquella ciudad distante y casi aislada, Pinochet buscaría el apoyo que en Santiago le era esquivo y escaso. Aquello, creían los opositores, no debía permitirse. Así que convocaron a una protesta para la noche del viernes 24 de febrero, cuando el Presidente llegara. El centro de Punta Arenas se llenó de panfletos y de gritos”. (…) “El sábado 25 Pinochet partió hacia Puerto Porvenir. Ese mismo día, la oposición convocó al tercer “cabildo abierto” de la ciudad y proclamó allí su decisión de impugnar directamente la presencia del Jefe del Estado, mediante manifestaciones al paso de su comitiva”.

“Al mediodía del domingo 26, cuando Pinochet inició su marcha hacia la Plaza de Armas de la ciudad, comenzaron las rechiflas entre el público. El coro tomó fuerza en los alrededores de la Catedral. “¡Y va a caer!”

El masivo rechazo ciudadano hacia Pinochet ocurrido en Punta Arenas, no fue en absoluto un hecho aislado. Entre 1983 y 1986 se realizaron en Chile, al menos quince jornadas nacionales de protestas pacíficas; es lo que puntualiza la tesis escrita por Antonia Garcés Sotomayor, para optar al grado de Licenciada en Historia y Geografía de la Universidad de Santiago en 2011, denominada “Los rostros de la Protesta. Actores sociales y políticos de las jornadas de protesta contra la dictadura militar” (1983-1986). De acuerdo con la investigación de Garcés, once de ellas se materializaron en los primeros dos años, con el siguiente balance policial: el 11 de mayo de 1983, día de la primera protesta, hubo 2 muertos y 20 detenidos; el 14 de junio, 4 muertos y 200 detenidos; el 12 de julio, 4 muertos y 700 detenidos; el 11 y 12 de agosto, 26 muertos y 200 detenidos; el 8, 9, 10 y 11 de septiembre, se contabilizaron 9 muertos y 350 detenidos; el 11, 12 y 13 de octubre, 5 muertos y 9 detenidos; mientras que la jornada del 27 de octubre alcanzó la lamentable cifra de 11 muertos.

En 1984, se consignaron otras cuatro grandes protestas: el 27 de marzo, con un saldo de 11 muertos y 400 detenidos; el 11 de mayo, hubo 2 fallecidos y más de un centenar de detenidos. La doble jornada del 4 y 5 de septiembre, registró 9 víctimas fatales que lamentar, entre ellos, el sacerdote francés, André Jarlan y 500 detenidos; en tanto, las movilizaciones de los días 29 y 30 de octubre, se saldaron con 9 muertos y 330 detenidos.

1985 registró tres grandes protestas nacionales. La del 9 de agosto, se cerró con 3 asesinados y 33 detenidos; la del 4 de septiembre, con 10 muertos y 577 detenidos, y aún, en la doble manifestación del 5 y 6 de noviembre, se comprobó la pérdida de 3 vidas y la detención de 500 personas. Las protestas pacíficas, culminaron el 2 y 3 de julio de 1986, con 8 muertos y 600 detenidos. Esta dramática jornada, fue conocida en el mundo entero por el caso de los “jóvenes quemados”, como catalogó la prensa de todo el orbe, a la brutal represión sufrida por los jóvenes Rodrigo Rojas de Negri (fallecido después de varios días de agonía) y Carmen Gloria Quintana, en una calle de Santiago, a manos de efectivos del Ejército, quienes, rociaron con parafina los cuerpos vivos de los infortunados jóvenes y luego les prendieron fuego.

Algunas conclusiones preliminares

Es muy prematuro referirse a un proceso que, a todas luces, aparece recién en ebullición. Por de pronto, sorprende el nivel de improvisación del gobierno para captar el momento político. Todo el sistema falló y no hubo un plan alternativo que previera la catarsis social que se avecinaba. Se desprende entonces, la fragilidad en que se encuentran hoy, las instituciones que componen el Estado. Queda la sensación por ahora, de un peligroso vacío de poder, considerando el hecho que a este gobierno le queda más de la mitad de su período de gobierno. Viendo el nivel de violencia de estas dos últimas semanas, cabría hacerse la siguiente pregunta, ¿Qué pasará en Magallanes en los próximos meses, con la conmemoración de los llamados 500 años? ¿Quién cautelará el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de nuestra ciudad y de la región?

