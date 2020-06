Gremio del transporte escolar continúa esperando respuesta para alternativa laboral

“Hasta el momento, nada”, señala al otro lado de la línea el presidente de la Asociación Gremial de Empresarios de Transporte Escolar de Punta Arenas (Agetepa), Fernando Reyes, cuando se le consulta sobre la posibilidad de trabajo para su gremio a nivel de gobierno o municipio.

Cuenta que vienen de reunirse con la jefatura del Area de Salud de la Corporación Municipal, a la cual le entregaron una propuesta que quedaron en analizar para una pronta respuesta. “Una posibilidad es asumir el transporte para la entrega de medicamentos en domicilios, el traslado del personal de salud, la entrega de leche o ayuda para los adultos mayores, todo en lo que podamos ser útiles. Cualquier cosa nos ayudará a enfrentar esta situación que tiene a más de 200 personas, que son parte de nuestro gremio, y a sus familias en un momento muy complicado en materia económica”, señala.

Agrega que en algún momento tuvieron la esperanza de que el año escolar se reiniciara a más tardar en agosto, pero que hoy la realidad indica que ello no ocurrirá y que, posiblemente, este año no haya clases. “Eso nos significaría un año completo sin ingresos, lo que es grave para un sector donde buena parte de las personas viven tan sólo con ese dinero, donde hay niños y adultos mayores, y donde existe un problema social que parece no haberse visibilizado, porque hasta el momento no hemos tenido ningún beneficio para nuestro gremio, ningún apoyo por parte del gobierno, sólo espera e incertidumbre”.

También -agrega- tuvieron una luz de esperanza con el anuncio del Presidente Sebastián Piñera, de un acuerdo con la Federación de Transporte Escolar para el traslado de personas a residencias sanitarias o el planteamiento de algunos concejales para que pudieran ayudar en la distribución de canastas de alimentos. “Ello no ocurrió como sí ha estado sucediendo en otras regiones”, entendiendo que aquí la realidad es distinta, con menos personas en residencias y con un municipio que cuenta con una flota móvil suficiente para el transporte.

Hace dos semanas el alcalde Claudio Radonich atendió la inquietud de los transportistas escolares, señalando que “queremos ayudar, de una manera responsable, ocupando bien los fondos públicos y dando cobertura donde realmente se necesita, para que todos ganemos con este vínculo”. Agregó que se estaba trabajando en determinar las condiciones, formas y requerimientos para que se pueda generar esta cadena.