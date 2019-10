Gremios criticaron anuncio presidencial porque no responde a la crisis de la salud

El presidente de Fenats Magallanes, Roberto Araya, planteó que “lo que se presentó fue un barniz y no hay cambios estructurales”.

Los gremios de la salud en Magallanes aseguraron que los anuncios realizados por el Presidente Sebastián Piñera no entregan una respuesta a los problemas de fondo que tiene la salud pública. Insisten en la necesidad de contar con un mayor presupuesto, que permita disponer de insumos y los recursos humanos.

Para el presidente de Fenats Magallanes, Roberto Araya, lo que se presentó fue un barniz y no hay cambios estructurales. “En la salud es donde se viven las mayores desigualdades, por ejemplo, si un paciente no es parte del sistema de garantías explícitas en salud, las personas deben asumir costos por tratamientos médicos que son muy altos y como funcionarios esperábamos anuncios que permitieran dar respuesta a los problemas de fondo”.

En la oportunidad, el dirigente recordó que el seguro catastrófico ya se venía tramitando, por lo que no es un anuncio y tampoco da respuesta a los planteamientos de los trabajadores. “Estos anuncios buscaban bajar los movimientos sociales y por eso invito a las personas a analizar en profundidad los anuncios comprometidos, porque no es una solución real”, remarcó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Funcionarios Técnicos del Servicio de Salud (Fentess), Luis Muñoz, afirmó que las movilizaciones no tienen que ver con mejorar la calidad de los puestos de trabajo, sino buscar una reforma al sistema de salud en Chile. “Los anuncios no responden a las demandas que se han planteado porque no resuelve los temas de fondos. Las autoridades están con la visión de que la salud funciona de manera normal y no hay una autocrítica, y mientras las autoridades estén convencidas de que no hay un problema, no van a haber cambios, ni soluciones. Ahora el presupuesto que se entrega a la salud es bajo y sin más recursos y mayores recortes, entonces es difícil entregar una mejor salud”.

Finalmente, la presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), María José Olivares, planteó que los anuncios realizados por el Mandatario, en el marco de la agenda social, no darán respuesta a las necesidades, ni a las demandas planteadas y es por ello que se han plegado a las manifestaciones. “La crisis sanitaria tiene a los hospitales del país trabajando en condiciones precarias, sin recurso humano y sin los insumos necesarios y eso afecta la calidad de la atención”, comentó.