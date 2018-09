Gremios de la Salud afectados por la falta de un director permanente

Texto y fotos Edmundo Rosinelli

En abril de 2016, los gremios de la Salud ya pedían que el profesional que asumía por concurso como director del Hospital Clínico de Magallanes (Claudio Arriagada) pudiera generar cambios que permitieran mejorar la gestión, sobre todo en materia de recursos humanos.

Antes tuvieron dos directores que llegaron al cargo por Alta Dirección Pública: Claudia Nocera fue una, quien permaneció tres años.

Posteriormente asumió en calidad de subrogante la doctora María Cristina Díaz, quien dio paso al médico Bernardo Chávez, el que no alcanzó a completar dos meses de gestión, para ser reemplazado por el urólogo Mario Mayanz.

De ahí nuevamente llegó otra persona por Alta Dirección Pública: Claudio Arriagada, quien pasó a transformarse en el primer profesional no médico en “tomar las riendas” del principal centro asistencial de Magallanes.

En la nómina posterior se inscriben los nombres del radiólogo Claudio Barría, quien asumió el 1 de junio de 2017 y renunció en agosto de este año.

Hoy dicho cargo, en calidad de subrogante, lo ocupa la enfermera Mirna Tatiana Navarro Muñoz, hasta que el Servicio de Salud Magallanes llame a concurso público.

Intranquilos

La “posta” de directores tiene intranquilo a los gremios de la salud.

Es normal que la asunción de cada profesional traiga consigo la presentación de demandas gremiales. Pero en este escenario, la mayoría no alcanzan a ser vistas cuando ya llega un nuevo director o directora.

Fenats Unitaria

Alicia Poblete Pérez, presidenta regional de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, Fenats Unitaria, dijo que los cambios constantes de directores en el hospital van en desmedro del trabajo gremial. “Es agotador y cansador, porque no se ven resultados concretos. Los temas se empiezan y no se terminan. Entonces, a veces pareciera que esto lo hacen con intención, para mantenernos ocupado y no avanzar en nuestras demandas. Por eso nos gustaría tener un director permanente, titular”.

Cuando estuvo Claudio Arriagada siente que avanzaron, porque tomaba decisiones con una mirada muy imparcial, “era un hombre muy asertivo y concreto”.

Entre los temas pendientes menciona el proceso de encasillamiento, el cual debe estar listo en enero de 2019 y aún están lejos de lograrlo.

La Fenats reúne a todos los estamentos, desde auxiliares, técnicos, administrativos, profesionales y hoy, además, suman 10 médicos.

Enfermeras

En el caso de la Asociación de Enfermeras, que agrupa a unas 160 profesionales, la presidenta, Patricia Vásquez, describió una situación similar frente a la rotación de directores, pese a que ahora es una colega quien ocupa el cargo.

“En lo multigremial claro que repercute, porque a veces logramos avanzar en algunos temas, pero los cambios hacen que se pierda esa continuidad de trabajo”.

No así en la parte operacional del centro asistencial, donde a su juicio la atención de los pacientes presenta un funcionamiento normal, “salvo contingencias puntuales”.

Por eso esperan que una vez regularizados los cargos directivos se pueda comenzar a trabajar en una planificación estratégica de la institución, “a un largo plazo y donde podamos avanzar en ciertas líneas, en forma ordenada”.

La presidenta de la Asociación de Enfermeras dijo que la brecha existente por la falta de recurso humano es lo más complicado para ellas. Un tema que se arrastra por muchos años, “y por ello no queremos que quede en el olvido. Hay muchas colegas en situación de suplencia (unos 40 cargos) y necesitamos que se regularice su situación”, agregó.

Hospital al “tope”

Sobre el Hospital Clínico comentó que se proyectó a 50 años, “pero vemos que a menos de 10 años de funcionamiento ya está al tope, con la capacidad máxima de funcionamiento, debido a que se implementan nuevas especialidades y programas que deben ir asociados a todos los demás recursos”.

Fentess

Luis Muñoz Villarroel, presidente de la Asociación de Funcionarios Técnicos Paramédicos de los establecimientos de Salud de Magallanes, entregó también un panorama coincidente con el resto de las agrupaciones de la salud.

“Al no tener un director elegido a través de la Alta Dirección Pública el trabajo de las asociaciones se ve limitado, en el sentido de que el avance para el bienestar de los funcionarios queda muchas veces atrapado en las intenciones de mejorar, viéndose restringido a la metódica de trabajo de la persona que está asumiendo la función de director transitorio”.

La demanda puntual de este gremio es la brecha del recurso humano. “Una de las grandes falencias con las que se tiene que trabajar. La recarga que sufre el personal técnico es muy grande, genera un desgaste en ellos, que lamentablemente ocasiona un daño al que no se le toma la importancia debida”, señala.

El dirigente coincide en que “el hospital nos quedó chico, tanto en la implementación de camas como en los cargos que nos prometieron cuando nos cambiamos de hospital y eso no se ha concretado hasta el día de hoy”.

Muñoz dice que les gustaría poder tener un director permanente, una figura estable y permanente en el tiempo, con las competencias idóneas para el cargo”.

Médicos

La visión del Colegio Médico de Magallanes no dista mucho de los otros gremios.

Para el dirigente, Ramón Lobos, lo importante de tener un director titular en una organización radica en que ello permite establecer una línea de trabajo y abordar las temáticas tendiente a ir resolviendo cada uno de los problemas que se plantean en una institución, como en este caso lo es el Hospital Clínico, “tan complejo y difícil de manejar por la cantidad de personal y por las funciones que cumple”, indica.

La misma postulación al cargo de director conlleva que el interesado debe presentar un plan de trabajo, con metas y funciones a cumplir, “pero cuando el director es un subrogante no tiene ese plan y sólo debe mantener las directrices que emanan desde la dirección del Servicio de Salud, el resto se tiende a diluir”, apunta.

Para los médicos es importante el rol que juega el director del hospital, como contraparte de la mayoría de los asociados, “tanto para establecer convenios, asociaciones, formas de trabajo y dar respuestas más locales frente a las problemáticas y no escalar hasta la dirección del servicio para solucionar temas que son más bien operativos”, afirma.