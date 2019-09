Greta Thumberg: la inspiración adolescente del cambio

El nombre de Greta Thumberg se hizo familiar para muchos chilenos cuando la ministra del Medio Ambiente expresó su intención de juntarse con ella en Nueva York para comprometer su venida a la COP 25 (Conferencia de las Partes) que se realizará en nuestro país a fin de año. La adolescente sueca de 16 años ya comprometió su asistencia para llegar a la cita, anticipando que lo hará en su velero ecológico, al igual que lo hizo en su arribo a la “gran manzana”, pues Greta considera que los aviones emiten una cantidad de contaminantes que va en contra de sus ideales.

La historia de esta activista nórdica llama la atención, pues a los 11 años se le diagnosticó una depresión debido a la gran preocupación que le provocó estudiar y profundizar en la temática del cambio climático, adoptando una posición frente a esta problemática que la angustió profundamente. Además por ese tiempo le fue diagnosticado un síndrome de Asperger, el que ha sido en la actualidad centro de críticas por parte de gente que alude a su falta de expresividad al entregar su mensaje, y por otra parte, al desacuerdo con su familia o grupos que la promueven al exponerla a la opinión pública mundial.

Lo cierto es que desde hace dos años, Greta comenzó a protestar fuera del Parlamento sueco los viernes, dejando de ir a clases porque según ella misma explica “para qué ir a clases y prepararnos para un futuro que si seguimos así, simplemente no existirá”. Es así que este movimiento llamado “Fridays for Future”, ha ido ganando una notoriedad inusitada en varios países, siendo su novel protagonista invitada a varias citas mundiales que abordan la forma en que estamos tratando nuestro planeta.

En su discurso llama la atención la crítica directa, sin adornos ni parafernalia, a las políticas actuales de las naciones, especialmente las más ricas y que producen una mayor contaminación, además de la necesidad urgente de no seguir con medidas que maquillan procesos de cambio gradual, debiendo como ella misma dice: “colocar ahora un freno de mano a nuestra forma de vida”, ya que se encuentra directamente implicada nuestra sobrevivencia como especie. Llama a la reflexión que los científicos parecen proyectarse al año 2050 como el nodo crítico en que el viaje se volvería sin retorno, pero que para eso hoy debemos reaccionar con el fin que nuestros actuales adolescentes puedan proyectar sus cumpleaños como futuros abuelos.

Más allá de las COP que se vienen realizando hace más de dos décadas, con resultados reales muy poco efectivos y escasamente auspiciosos, con tratados y declaraciones de buenas intenciones que las naciones han adscrito de manera parcial mientras las grandes potencias contaminantes mundiales (China y USA entre los “matones del barrio”) siguen más preocupadas de imponer dominios económicos; el futuro de nuestro planeta no llama precisamente al optimismo debido a que los sistemas y las personas no se encuentran dispuestas a cambios de vida significativos que les devengan una disminución en su bienestar actual. La gran mayoría se declara verde y ecologista, en lo que parece una moda más de tantas que hemos visto pasar, una tendencia deseable y bien vista a la que todos desean subirse para no estar de espectadores en la vereda de este parafernálico desfile. Pero la realidad es que el sistema mundial se encuentra empantanado en una dinámica consumista que prioriza ganancias económicas de grupos minoritarios de poder, que no les interesan las catástrofes que en la actualidad siguen llevando a los menos favorecidos a una creciente miseria. Todo enmarcado por una población mundial que le conviene creer en la superficialidad del fenómeno mientras sigue con su vida cotidiana.

Pero entonces, ¿puede una adolescente promover un cambio real en una problemática tan compleja como relevante en el futuro de nuestra humanidad?, ¿las COP sirven para algo significativo, más allá de la parafernalia que tanto les gusta a sus protagonistas? Personal y desgraciadamente me declaro escéptico, pero coincido plenamente con la urgencia de Greta, con el llamado directo y urgente a la sensibilidad de gobernantes y con la consciencia y generosidad que requerimos de cada uno de nosotros para asumir que no se puede seguir con esta dinámica de vida. Es que los adolescentes nos entregan el idealismo, pero a los adultos nos corresponde aportar con la factibilidad. Ojalá, no les decepcionemos.