Grupo de “guardiayudas” decidió retomar servicio de cobro de estacionamiento

Mientras a las 12,30 horas el Concejo Municipal conocerá en detalle los antecedentes de la solicitud de

término anticipado de contrato presentado por la empresa. La determinación del municipio estaría tomada.

Su intención de retomar las labores de cobro de estacionamiento en el perímetro central manifestó un grupo de trabajadores de la empresa Sur Romeral Ltda., señalando que esperan volver a las calles en el transcurso de hoy lunes.

Sin embargo, aseguraron que la situación es compleja considerando la existencia de la carta donde la concesionaria solicitó el término anticipado de contrato con el municipio de Punta Arenas y a la división que existe al interior de los operadores.

La supervisora de Sur Romeral, Elbia Tecay, explicó que son 20 los trabajadores que acordaron con la empresa retomar el cobro de los espacios vehiculares a partir de hoy y hasta que el municipio se pronuncie respecto de la solicitud de poner fin al compromiso contractual. “Nosotros necesitamos trabajar porque estamos pasando por una situación complicada. No tenemos ingresos y sólo escuchamos promesas de que nos van ayudar con canastas. Pero nosotros necesitamos estabilidad, porque como dijo un concejal nos pueden dar una canasta, cosa que no ha ocurrido porque no ha conseguido nada, pero quién nos va a pagar el arriendo o cubrir nuestros compromisos”.

Agregó que la realidad indica que la empresa sólo pudo trabajar 21 días porque vino la cuarentena, “nos pagaron y luego vino el término de contrato y ahora el finiquito. Se pidió trabajar durante este período sin cancelar el compromiso mensual con el municipio ($62 millones), pero ellos quieren recursos y no piensan en nosotros. A esto se suma que entre los trabajadores hay una división, con la mitad intentando defender nuestra fuente laboral y de ahí la decisión de salir a trabajar hoy. El otro grupo parece no estar de acuerdo e incluso se nos ha amenazado que no nos van a dejar estar en las calles”.

Sobre la situación a la que se ven enfrentados de poder trabajar sin estar contratados, dijo que aquello tiene que ver con la necesidad inmediata de los trabajadores y que, de mantenerse el vínculo con el municipio, la empresa se abocará a la “recontratación”.

El momento más difícil

Con 21 años como operadora y trabajadora de a lo menos cinco concesionarias, reconoce que este ha sido el momento más difícil que le ha tocado enfrentar a los llamados guardiayudas. “Es una situación que nadie quiere, pero que no todos entienden. Qué puede hacer una empresa que se encuentra con un problema ajeno a su responsabilidad, que no gana ni el 30 por ciento de lo que puede generar regularmente. Al final son 70 las personas que terminan siendo perjudicadas al quedar sin trabajo”, enfatiza.

El sábado el grupo de 20 trabajadores, entre los que se encuentra Elbia Tecay, envió una carta a los concejales, en la cual piden “apoyo para el sustento de nuestras familias” y “consciencia” acerca del momento por el cual están atravesando.

En tanto, en el municipio se programó sesión para hoy a las 12,30 horas, oportunidad donde el alcalde Radonich llevará los antecedentes del caso a la mesa del Concejo. Trascendió que la decisión de aceptar el término anticipado del contrato con Sur Romeral Ltda. ya estaría tomada.