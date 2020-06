Grupo de peritos trabajó en la semana en Punta Arenas por accidente de avión Hércules

Ya concluyó el proceso de identificación de víctimas a partir de restos rescatados en el área del mar de Drake.

Nuevas diligencias realizó esta semana en Punta Arenas un grupo de peritos especialistas en temas aeronáuticos, en el marco de la investigación por el trágico accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, que el 9 de diciembre del año pasado cayó al mar de Drake con 38 ocupantes en vuelo a la Antártica.

El fiscal regional Eugenio Campos, a cargo de indagar las causas del accidente, se reunió en dos oportunidades con el grupo de peritos: “El viernes 12 de junio me reuní con un cuerpo especializado que llegó a Punta Arenas donde tuvimos una lata reunión para el contenido de los objetivos y trabajando in situ en Magallanes hasta el miércoles 17, donde nuevamente tuvimos una reunión. Siguen precisamente en torno a los datos y antecedentes que pueden obtenerse de esta investigación”.

Al ser requerido respecto al detalle del equipo de peritos que viajó y qué diligencias realizaron, Campos se excusó en profundizar, aunque recalcó que hay gente de la Fach que va interactuando por un conducto que está determinado con las responsabilidades y obligaciones que establece el Código Procesal Penal, toda vez que el Ministerio Püblico los designó a ellos peritos penales.

Asimismo, hay peritajes encargados a personal experto del departamento de Accidente Aéreo de la Dirección General de Aeronáutica Civil y, unido a ello, se realizan gestiones positivas con algunos organismos internacionales de los cuales ya han establecido contactos.

“Sí puedo decir que hay dos organismos internacionales que ya nos están cooperando en la determinación y causa de origen en esta investigación”, afirmó.

También apuntó que en las reuniones que tuvo con el grupo de peritos se generaró un cúmulo de nuevos requerimientos de información que aún se encuentran pendientes por ahora y que se van desarrollando a medida que van “escudriñando” de aquellos hechos o antecedentes que han necesitado.

“Requerimos y recibimos los antecedentes de la Lockheed Martin, la fabricante del avión, en suma, para generar nuevos requerimientos también de información. Mientras no tengamos todo lo que consideramos suficiente, no vamos a claudicar en desarrollar un requerimiento. Una respuesta va a generar, más de allá del análisis, más requerimientos de información”, reiteró.

Consultado en torno a cuántas teorías está trabajando en la investigación, señaló que no se puede afirmar ni descartar nada. “Uno puede tener en el foro interno algunas que se acercan más y otras que se van alejando. Siendo absolutamente responsable, tenemos algunas, pero no me permito poder señalarlas porque sería irresponsable al tener una investigación abierta con peritajes respecto de los cuales están aún pendientes. Sí lo señalo con fuerza que tenemos antecedentes claros, serios, importantes de lo que hemos podido recabar también con la PDI en esta investigación”.

Identificación

de restos

En cuanto a si se ha logrado identificar a más víctimas a partir de los restos hallados en las operaciones de búsqueda en el verano pasado, el fiscal Campos informó que hasta ahora hay 21 personas donde se ha logrado su identificación al contrastar los restos con muestras de ADN de familiares directos.

Luego recordó que la identificación ha sido una tarea ardua y larga tal como lo previeron los peritos del Servicio Médico Legal. “De acuerdo a las muestras obtenidas de restos biológicos se permitieron estas 21 identificaciones que yo señalo. Entiendo que eso ha concluido y eso efectivamente será refrendado a través de un documento oficial que –entiendo- ya está en poder de la PDI. Estuve en coordinación con el gabinete del Servicio Médico Legal en el cual ellos evacuaron ese como otros informes necesarios para la investigación”.

La investigación es compleja, recalcó Campos, quien añadió estar muy esperanzado con los avances que se van logrando y que su principal objetivo es poder entregar tranquilidad a los familiares directos de las víctimas fallecidas en el fatídico vuelo con quienes mantiene contacto permanente.

El fiscal Campos admitió que la investigación ha adquirido también una dinámica con las 28 querellas que han sido presentadas hasta ahora por las familias de las víctimas. En cuanto a la última querella que pide indagar los perfiles sicológicos de los 38 ocupantes para ver si alguno de ellos pasaba por una situación sicològica excepcional y que pudiese relacionarse con un eventual atentado a bordo, agregó que es un antecedente que la policía y fiscalía manejan desde los primeros minutos que tomaron conocimiento de estos antecedentes y que nada puede afirmarse ni descartarse.